REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Rozwód bez orzekania o winie, alimenty w tydzień, dziecko u mamy i taty – największa reforma prawa rodzinnego. Sprawdź, co się zmienia

Rozwód bez orzekania o winie, alimenty w tydzień, dziecko u mamy i taty – największa reforma prawa rodzinnego. Sprawdź, co się zmienia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 czerwca 2026, 14:31
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Symboliczne ujęcie - na stole figurki z drewna: mama trzymająca dziecko za rękę, oraz tata trzymający drugie - stoją naprzeciwko po dwóch stronach kadru, a na środku jest przecięty na pół domek. W tle rozmazane dłonie kobiety i mężczyzny siedzących osobno przy stole
Rozwód bez orzekania o winie, alimenty w tydzień, dziecko u mamy i taty – reforma prawa rodzinnego jakiej nie było od lat
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 17 czerwca 2026 r. kompleksową reformę prawa rodzinnego – największą od dekad. Pakiet wprowadza ustawową definicję pieczy współdzielonej, alimenty podstawowe orzekane w 7 dni, koniec orzekania o winie w rozwodach oraz nowe postępowanie wykonawcze chroniące dzieci. Wszystko po to, by dziecko nie straciło rodzica, nawet gdy rodzice się rozstają.

rozwiń >

Trzy filary reformy – nowa filozofia prawa rodzinnego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla: „Rodzice mogą się rozstać. Dziecko nie może stracić rodzica. Nasza reforma jest po stronie dziecka i stabilności polskiej rodziny. Budujemy nowoczesne i skuteczne państwo, które chroni najmłodszych przed skutkami konfliktów dorosłych".

Reforma prawa rodzinnego opiera się na trzech filarach:

REKLAMA

REKLAMA

1. Dziecko nie jest dobrem do podziału

Każde dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców. Rolą sądu nie jest moralna ocena dorosłych, ale rzetelna weryfikacja ich kompetencji rodzicielskich, gdzie priorytetem staje się utrzymanie i pielęgnowanie więzi dziecka z matką i ojcem.

2. Wspierać porozumienie, a nie konflikt

Nowe przepisy stawiają na współpracę między rozstającymi się rodzicami, dążenie do ugody i znacznie szybsze rozwiązywanie sporów, aby oszczędzić dzieciom konsekwencji przewlekłych procesów.

3. Inwestycja w przyszłość

Stabilne warunki do rozwoju najmłodszych to fundament silnego, zdrowego społeczeństwa.

REKLAMA

„Dziś system często wydłuża i zaostrza spór: rozwody trwają latami, a kwestie winy stają się osią konfliktu, który utrudnia porozumienie w sprawach dotyczących dzieci. Reforma to zmienia. Państwo przestanie być jedynie arbitrem w sporze dorosłych, a skupia się na ochronie małoletnich i stabilizacji ich sytuacji" – dodaje minister.

UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY

Piecza współdzielona – po raz pierwszy w kodeksie KRiO

Największa zmiana: Projekt wprowadza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawową definicję pieczy współdzielonej jako jednej z form wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, separacji lub rozstaniu rodziców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Wprowadzamy definicję pieczy współdzielonej do kodeksu rodzinnego po raz pierwszy w historii. Dziecko nie jest dobrem do podziału. Przy rozstaniu rodziców obciążenie dziecka należy zminimalizować. Chcemy, żeby dziecko miało stałe i bezpieczne miejsce zarówno u mamy, jak i u taty, a rodzice wspólnie odpowiadali za jego wychowanie – chodzi o stałość, ciągłość i aktywną obecność obojga" – podkreśla Dorota Łopalewska, sędzia rodzinna, dyrektorka Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Dane: W 2023 r. już ponad 76% spraw rozwodowych kończyło się pozostawieniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Nowe przepisy porządkują tę praktykę i nadają jej ramy prawne.

Czym jest piecza współdzielona? To:

  • Sprawowanie bieżącej opieki nad dzieckiem w powtarzających się okresach – niekoniecznie równych – przy zachowaniu wspólnej odpowiedzialności obojga rodziców.
  • Rzeczywisty, porównywalny udział obojga rodziców w wychowaniu dziecka oraz podejmowaniu decyzji dotyczących jego spraw.
  • Ochrona więzi – zapobieganie izolacji dziecka od jednego z rodziców i sprzyjanie utrzymaniu relacji rodzinnych po rozstaniu
Ważne

Brak automatyzmu: Rozwiązanie to wprowadza model dostosowany do indywidualnej sytuacji dziecka i rodziny. Sąd każdorazowo oceni, czy piecza współdzielona leży w najlepszym interesie dziecka.

Kiedy NIE będzie orzekana piecza współdzielona? W sytuacjach przemocy ani zagrożenia dobra dziecka.

Kryteria oceny sądu do pieczy współdzielonej to:

  • Dobro dziecka
  • Wiek i stan zdrowia dziecka
  • Zdanie dziecka (jeśli ma odpowiedni poziom rozwoju)
  • Zdolność rodziców do współpracy
  • Odległość między miejscami zamieszkania rodziców
  • Dotychczasowy podział obowiązków rodzicielskich

Zabezpieczenie na czas procesu:

Możliwe będzie również orzekanie pieczy współdzielonej w ramach zabezpieczenia na czas trwania postępowania, tak aby długotrwały proces nie prowadził do zerwania więzi dziecka z jednym z rodziców.

„Sąd będzie oczekiwał od rodziców dojrzałości i gotowości do sprawowania pieczy nad dzieckiem. Nie będziemy narzucać opieki, ale zasada będzie jasno określona: dziecko ma prawo do obu rodziców, a rodzice muszą współpracować, dostosowując swoje życie do potrzeb dziecka – szkoły, lekarza, zajęć dodatkowych" – zaznacza Łopalewska.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Nakaz alimentacyjny – alimenty w 7 dni

Kolejny element reformy to wprowadzenie alimentów podstawowych oraz możliwości elektronicznego postępowania.

„Alimenty nie są karą. Są gwarancją bezpieczeństwa dziecka i wsparciem dla słabszego ekonomicznie rodzica. Państwo musi reagować szybko, kiedy dziecko doświadcza przemocy ekonomicznej, a taką jest uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego" – mówi minister Żurek.

Jak to działa?

  1. Elektroniczna droga: Pozew można wnieść przez system teleinformatyczny. Wtedy cały proces jest cyfrowy – bez osobistego stawiania się w sądzie czy wysyłania dokumentów pocztą. Można też złożyć pozew w wersji drukowanej.
  2. Minimum formalności: Do pozwu dołącza się jedynie oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) potwierdzające, że drugi rodzic nie łoży na utrzymanie dziecka. System weryfikuje więzy pokrewieństwa z rejestrami publicznymi (PESEL) – nie trzeba dołączać aktów urodzenia.
  3. Referendarz zamiast sędziego: Nakaz może wydać referendarz sądowy, co przyspiesza sprawę i odciąża sędziów.
  4. Decyzja w 7 dni: Sąd lub referendarz ma obowiązek wydać nakaz w terminie do 7 dni od wniesienia kompletnego pozwu.
  5. Natychmiastowa wykonalność: Nakaz staje się natychmiast wykonalny. Jeśli zobowiązany unika płacenia, sprawę można skierować do komornika.

Co w przypadku sprzeciwu?

Pozwany rodzic ma prawo wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od doręczenia nakazu. Jeśli to zrobi, nakaz traci moc, a sprawa trafia do sądu w zwykłym trybie. Dziecko nie zostaje bez pieniędzy – sąd automatycznie wydaje postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na czas procesu.

Jasne zasady i stabilność:

  • Powiązanie z płacą minimalną – kwota alimentów podstawowych to określony procent minimalnego wynagrodzenia (zależny od liczby dzieci);
  • Automatyczna waloryzacja – co roku (od 1 marca) kwota aktualizuje się wraz ze wzrostem płacy minimalnej, bez składania nowych wniosków;
  • Możliwość zmiany – jeśli potrzeby dziecka wzrosną lub zmieni się sytuacja finansowa, każda strona może żądać zmiany wysokości alimentów;
  • Wygaśnięcie – obowiązek wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia przez dziecko 25. roku życia (chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

ZOBACZ TAKŻE: Alimenty natychmiastowe na dziecko 2026: sąd w 7 dni, kwota z równania, szybka egzekucja - jak będzie?

Postępowanie wykonawcze – orzeczenie to dopiero początek

„Orzeczenie sądu to dopiero połowa sukcesu, kluczem jest jego skuteczne wykonanie" – podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowe przepisy tworzą osobne i kompleksowe postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Co się zmienia?

  1. Uporządkowanie prawa: Dotychczas przepisy wykonawcze były rozproszone w wielu aktach prawnych i nierzadko niespójne. Kompleksowa regulacja eliminuje luki i daje sędziom oraz kuratorom jasne narzędzia.
  2. Szybka reakcja w kryzysie: Nowe procedury pozwalają państwu szybciej i elastycznie reagować, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka.
  3. Wzmocnienie kuratora sądowego: Kurator stanie się organem postępowania wykonawczego. Przepisy szczegółowo uregulują jego uprawnienia i obowiązki, nadając im rangę ustawową.
Ważne

Rozszerzone uprawnienia kuratora:

  • Rozmowy z dzieckiem bez obecności rodziców czy opiekunów;
  • Przeglądanie dokumentacji wrażliwej;
  • Dostęp do Krajowego Rejestru Karnego;
  • Żądanie informacji od instytucji (szkoły, przychodni, pomocy społecznej).

„Zależy nam, aby orzeczenia nie były tylko papierem, lecz rzeczywistością dla dziecka" – podkreślił Mateusz Korzeniowski, kurator, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

OZSS – koniec wielomiesięcznego oczekiwania na opinie

Bez sprawnego zaplecza eksperckiego szybkie orzekanie o pieczy współdzielonej czy kontaktach z dzieckiem nie byłoby możliwe. Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów (OZSS) to psychologowie, pedagodzy, pediatrzy, którzy diagnozują sytuację rodzinną na potrzeby sądu. Problem? Często wielomiesięczne oczekiwanie na opinie to jedna z głównych przyczyn przewlekłości spraw rodzinnych.

Nowelizacja ustawy o OZSS:

  1. Przyspieszenie postępowań: Usprawnienie pracy zespołów i skrócenie czasu wydawania opinii bezpośrednio przełoży się na szybsze rozstrzyganie sporów.
  2. Wyższe zarobki i stabilizacja kadry: Dotychczasowe niskie pensje powodowały ogromną rotację i brak chętnych do pracy. Nowe zasady wynagradzania oraz system awansów (stopnie służbowe) pozwolą zatrzymać ekspertów i przyciągnąć nowych.
  3. Wyższa jakość opinii: Aktualizacja standardów opiniowania, rozszerzenie oferty szkoleń oraz okresowa ewaluacja pracy specjalistów gwarantują rzetelność i profesjonalizm.
  4. Realne zabezpieczenie dobra dziecka: Sprawnie działający OZSS to szybsza diagnoza sytuacji rodzinnej, co minimalizuje stres najmłodszych związany z przedłużającym się procesem.

Koniec orzekania o winie w rozwodach

Kolejny rewolucyjny wręcz element reformy to rezygnacja z orzekania przez sąd o winie rozkładu pożycia przy rozwodzie i separacji.

„W postępowaniach rozwodowych z orzekaniem o winie, konflikt wydłuża się, a dziecko angażowane jest w niepewność i poczucie krzywdy z powodu rozpadu rodziny. Eliminacja orzekania o winie pozwoli na szybsze i mniej stresujące rozwiązanie spraw, koncentrując się na zabezpieczeniu dziecka oraz jego stabilności" – mówi Małgorzata Wojciechowska, psycholog i biegła sądowa.

Co się zmienia?

  1. Sąd nie będzie badał winy – instytucja ta zostanie wyeliminowana z kodeksu rodzinnego;
  2. Rozwody bez winy kończą się w 2–6 miesięcy, rozwody z winą trwają często rok, a w wielu przypadkach 2 lata lub dłużej;
  3. Koniec instrumentalnego wykorzystywania winy jako narzędzia nacisku w sporach o alimenty, kontakty z dzieckiem czy podział majątku.

Czy to ułatwi formalnie rozwody?

Nadal konieczne będzie wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Reforma nie zmienia podstawowej przesłanki rozwodu – zmienia tylko to, że sąd nie bada, czyja jest wina. Projekt wpisuje się w dominujący w Europie model „no-fault divorce", funkcjonujący m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Holandii oraz w państwach skandynawskich, skąd przykłady do reformy czerpało ministerstwo.

Nowe zasady alimentacji po rozwodzie

Alimenty dla byłego małżonka po rozwodzie będą oparte nie na winie, lecz na rzeczywistej sytuacji ekonomicznej stron:

  • Możliwości zarobkowe i majątkowe;
  • Podział ról w trakcie małżeństwa (np. czy jedno z małżonków zrezygnowało z kariery na rzecz opieki nad dziećmi).

Co do zasady obowiązek alimentacyjny po rozwodzie będzie ustalany na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd będzie mógł ten okres przedłużyć.

Reforma prawa rodzinnego 2026 - najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy piecza współdzielona będzie automatyczna?

Nie. Sąd każdorazowo oceni, czy leży w najlepszym interesie dziecka. Nie będzie orzekana w sytuacjach przemocy.

Co jeśli nie mam pieniędzy na adwokata, żeby złożyć pozew o alimenty?

Pozew o nakaz alimentacyjny będzie można złożyć samemu online – formularz będzie prosty. Jeśli sprawa trafi do zwykłego trybu (po sprzeciwie), możesz ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych i adwokata z urzędu.

Czy alimenty podstawowe zastąpią dotychczasowe alimenty?

Nie. To nowa, uproszczona procedura dla sytuacji, gdy nie ma wcześniejszego orzeczenia. Jeśli alimenty są już ustalone, nic się nie zmienia.

Kiedy wejdą nowe przepisy?

Pakiet jest w fazie projektowej. Musi przejść przez Sejm, Senat i podpis prezydenta. Realistyczny termin: 2027 rok.

Czy po reformie będzie trudniej się rozwieść?

Nie – wręcz przeciwnie, szybciej. Koniec badania winy skróci postępowania z 2 lat do kilku miesięcy.

Co z pieczą współdzieloną, jeśli mieszkam w Warszawie, a były partner w Krakowie?

Sąd weźmie pod uwagę odległość między miejscami zamieszkania. Jeśli utrudnia to sprawowanie pieczy, może orzec inaczej (np. rozszerzone kontakty zamiast pieczy współdzielonej).

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Powiązane
Koniec smartfonów w podstawówkach od września - ustawa już po komisji
Koniec smartfonów w podstawówkach od września - ustawa już po komisji
Urlop całkowicie bez pracy? Polacy widzą to inaczej - są statystyki z najnowszego badania
Urlop całkowicie bez pracy? Polacy widzą to inaczej - są statystyki z najnowszego badania
Aplikacja do obsługi bonu senioralnego już jest - dla kogo jest przeznaczona i czy bez niej seniorzy nie dostaną bonu?
Aplikacja do obsługi bonu senioralnego już jest - dla kogo jest przeznaczona i czy bez niej seniorzy nie dostaną bonu?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rozwód bez orzekania o winie, alimenty w tydzień, dziecko u mamy i taty – największa reforma prawa rodzinnego. Sprawdź, co się zmienia
18 cze 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 17 czerwca 2026 r. kompleksową reformę prawa rodzinnego – największą od dekad. Pakiet wprowadza ustawową definicję pieczy współdzielonej, alimenty podstawowe orzekane w 7 dni, koniec orzekania o winie w rozwodach oraz nowe postępowanie wykonawcze chroniące dzieci. Wszystko po to, by dziecko nie straciło rodzica, nawet gdy rodzice się rozstają.
Kto ponosi odpowiedzialność za szkody powodowane przez dziki? W mieście, na drodze i na terenach rolniczych
18 cze 2026
Jakie ceny paliwa w piątek, 19 czerwca? Minister energii podjął decyzję
18 cze 2026

Minister energii zdecydował o wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w piątek 19 czerwca. Ile kierowcy zapłacą jutro za paliwo na stacjach benzynowych?
Woda z kranu pod lupą. Od maja 2026 r. właścicieli i zarządców nieruchomości obciążają nowe obowiązki. Konieczne są kontrole, a często też modernizacje
18 cze 2026

Czy warto pić wodę z kranu, czy lepiej kupić butelkowaną? Zdania Polaków na ten temat są podzielone. Przedsiębiorstwa wodociągowe od lat zapewniają, że woda w kranach ma pierwszorzędną jakość, jednak specjaliści studzą ten optymizm. Już niedługo ta sprawa ma być jednak jasna.

REKLAMA

Alimenty na dziecko i dla byłego małżonka. Szykują się wielkie zmiany
18 cze 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym. Dotyczyłyby one m.in. wprowadzenia nakazu alimentacyjnego czy odejścia od kryterium winy przy obowiązku alimentacyjnym między rozwiedzionymi małżonkami.
Koniec Lex Deweloper, to jeszcze droższe mieszkania zwłaszcza w dużych miastach? Skutki wygaszenia od 1 lipca 2026 r. specustawy mieszkaniowej
18 cze 2026

1 lipca 2026 r. wygasa Lex Deweloper – rozwiązanie, które przez lata pozwalało realizować inwestycje mieszkaniowe poza standardową ścieżką planistyczną. Choć jego wycofanie było wpisane w reformę planowania przestrzennego, eksperci ostrzegają, że przejście do nowego systemu może nie być całkowicie płynne. Tempo uchwalania planów ogólnych przez gminy, możliwość wystąpienia luki planistycznej oraz ograniczenie podaży nowych gruntów inwestycyjnych mogą wpłynąć zarówno na aktywność deweloperów, jak i na ceny mieszkań w kolejnych latach. Dla rynku mieszkaniowego rozpoczyna się okres, który zweryfikuje skuteczność nowych narzędzi planistycznych i gotowość samorządów do funkcjonowania w zmienionym otoczeniu prawnym.
Koniec z 8 niedzielami w roku bez zakazu handlu, a w sobotę sklepy otwarte tylko do godziny 21 – zakupów nie zrobimy już w niedziele poprzedzające Wigilię i Wielkanoc? Zapadła decyzja Sejmu
18 cze 2026

Likwidacja trzech niedziel handlowych poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia oraz niedzieli handlowej poprzedzającej bezpośrednio pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak również skrócenie czasu pracy sklepów, które obowiązuje zakaz handlu w niedziele, do godziny 21 w soboty – to postulat petycji obywatelskiej, która w dniu 16 lutego 2026 r. została złożona do Sejmu. Decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji w powyższej sprawie, zapadła w dniu 10 czerwca br.
W ZUS i WZON 92 punkty nie chronią stopnia znacznego. Na schodach wygląda jak wyczerpany himalaista, którego każdy krok waży [świadczenie wspierające]
18 cze 2026

Czytelnik opisał w liście do redakcji Infor.pl jak za dwa tygodnie będzie rozpoczynał bezsensowne stawanie przed komisjami WZON i ZUS. Ponownie. Jego stan zdrowia ma trwałe deficyty. I nie ma żadnego uzasadnienia - gdy z trudem robi kroki na schodach w urzędach - aby jeszcze raz przechodził weryfikację stanu zdrowia. Powinien otrzymać świadczenie wspierające na stałe. Od początku wypłat świadczenia wspierającego w 2024 r. osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie apelują, aby w najcięższych przypadkach zdrowotnych było ono przyznawana na stałe. Żeby osoby niesamodzielne w wysokim stopniu i w oczywisty sposób bez szans na poprawę stanu zdrowia, nie musiały przechodzić gehenny stawania przed komisjami ZUS I WZON. Miałoby to się odbywać w ten sposób, że specjaliści WZON przyznający punkty wydawaliby specjalne orzeczenie z adnotacją "na stałe" z odpowiednim uzasadnieniem łatwo weryfikowalnym przez wewnętrzne kontrole WZON.

REKLAMA

Jak jest ustalany WIBOR. GPW Benchmark: Metoda Kaskady Danych jest zgodna z rozporządzeniem BMR [sprostowanie]
17 cze 2026

Zdaniem GPW Benchmark S.A., rozporządzenie BMR wprost dopuszcza tworzenie reprezentatywnych wskaźników referencyjnych z udziałem banków jako podmiotów przekazujących dane. Metoda Kaskady Danych jest zgodna z Załącznikiem I do Rozporządzenia BMR i art. 11 BMR, co zostało już wielokrotnie potwierdzone w toku czynności nadzorczych dokonanych przez właściwy organ.
Pracodawcy nie chcą wyrównywać dodatku stażowego, a pracownicy tracą należne im pieniądze. Skąd te wątpliwości?
17 cze 2026

Przepisy się zmieniły, pracownikom przysługują pieniądze, ale pracodawcy nie chcą ich wypłacać. Regionalne izby obrachunkowe nie mają wątpliwości i wydają wyjaśnienia korzystne dla pracowników. Na czym polega problem?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA