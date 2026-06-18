Rozwód bez orzekania o winie, alimenty w tydzień, dziecko u mamy i taty – reforma prawa rodzinnego jakiej nie było od lat

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 17 czerwca 2026 r. kompleksową reformę prawa rodzinnego – największą od dekad. Pakiet wprowadza ustawową definicję pieczy współdzielonej, alimenty podstawowe orzekane w 7 dni, koniec orzekania o winie w rozwodach oraz nowe postępowanie wykonawcze chroniące dzieci. Wszystko po to, by dziecko nie straciło rodzica, nawet gdy rodzice się rozstają.

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Trzy filary reformy – nowa filozofia prawa rodzinnego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla: „Rodzice mogą się rozstać. Dziecko nie może stracić rodzica. Nasza reforma jest po stronie dziecka i stabilności polskiej rodziny. Budujemy nowoczesne i skuteczne państwo, które chroni najmłodszych przed skutkami konfliktów dorosłych".

Reforma prawa rodzinnego opiera się na trzech filarach:

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1. Dziecko nie jest dobrem do podziału

Każde dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców. Rolą sądu nie jest moralna ocena dorosłych, ale rzetelna weryfikacja ich kompetencji rodzicielskich, gdzie priorytetem staje się utrzymanie i pielęgnowanie więzi dziecka z matką i ojcem.

2. Wspierać porozumienie, a nie konflikt

Nowe przepisy stawiają na współpracę między rozstającymi się rodzicami, dążenie do ugody i znacznie szybsze rozwiązywanie sporów, aby oszczędzić dzieciom konsekwencji przewlekłych procesów.

3. Inwestycja w przyszłość

Stabilne warunki do rozwoju najmłodszych to fundament silnego, zdrowego społeczeństwa.

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„Dziś system często wydłuża i zaostrza spór: rozwody trwają latami, a kwestie winy stają się osią konfliktu, który utrudnia porozumienie w sprawach dotyczących dzieci. Reforma to zmienia. Państwo przestanie być jedynie arbitrem w sporze dorosłych, a skupia się na ochronie małoletnich i stabilizacji ich sytuacji" – dodaje minister.

Piecza współdzielona – po raz pierwszy w kodeksie KRiO

Największa zmiana: Projekt wprowadza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawową definicję pieczy współdzielonej jako jednej z form wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, separacji lub rozstaniu rodziców.

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„Wprowadzamy definicję pieczy współdzielonej do kodeksu rodzinnego po raz pierwszy w historii. Dziecko nie jest dobrem do podziału. Przy rozstaniu rodziców obciążenie dziecka należy zminimalizować. Chcemy, żeby dziecko miało stałe i bezpieczne miejsce zarówno u mamy, jak i u taty, a rodzice wspólnie odpowiadali za jego wychowanie – chodzi o stałość, ciągłość i aktywną obecność obojga" – podkreśla Dorota Łopalewska, sędzia rodzinna, dyrektorka Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Dane: W 2023 r. już ponad 76% spraw rozwodowych kończyło się pozostawieniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Nowe przepisy porządkują tę praktykę i nadają jej ramy prawne.

Czym jest piecza współdzielona? To:

Sprawowanie bieżącej opieki nad dzieckiem w powtarzających się okresach – niekoniecznie równych – przy zachowaniu wspólnej odpowiedzialności obojga rodziców.

– niekoniecznie równych – przy zachowaniu wspólnej odpowiedzialności obojga rodziców. Rzeczywisty, porównywalny udział obojga rodziców w wychowaniu dziecka oraz podejmowaniu decyzji dotyczących jego spraw.

obojga rodziców w wychowaniu dziecka oraz podejmowaniu decyzji dotyczących jego spraw. Ochrona więzi – zapobieganie izolacji dziecka od jednego z rodziców i sprzyjanie utrzymaniu relacji rodzinnych po rozstaniu

Ważne Brak automatyzmu: Rozwiązanie to wprowadza model dostosowany do indywidualnej sytuacji dziecka i rodziny. Sąd każdorazowo oceni, czy piecza współdzielona leży w najlepszym interesie dziecka.

Kiedy NIE będzie orzekana piecza współdzielona? W sytuacjach przemocy ani zagrożenia dobra dziecka.

Kryteria oceny sądu do pieczy współdzielonej to:

Dobro dziecka

Wiek i stan zdrowia dziecka

Zdanie dziecka (jeśli ma odpowiedni poziom rozwoju)

Zdolność rodziców do współpracy

Odległość między miejscami zamieszkania rodziców

Dotychczasowy podział obowiązków rodzicielskich

Zabezpieczenie na czas procesu:

Możliwe będzie również orzekanie pieczy współdzielonej w ramach zabezpieczenia na czas trwania postępowania, tak aby długotrwały proces nie prowadził do zerwania więzi dziecka z jednym z rodziców.

„Sąd będzie oczekiwał od rodziców dojrzałości i gotowości do sprawowania pieczy nad dzieckiem. Nie będziemy narzucać opieki, ale zasada będzie jasno określona: dziecko ma prawo do obu rodziców, a rodzice muszą współpracować, dostosowując swoje życie do potrzeb dziecka – szkoły, lekarza, zajęć dodatkowych" – zaznacza Łopalewska.

Nakaz alimentacyjny – alimenty w 7 dni

Kolejny element reformy to wprowadzenie alimentów podstawowych oraz możliwości elektronicznego postępowania.

„Alimenty nie są karą. Są gwarancją bezpieczeństwa dziecka i wsparciem dla słabszego ekonomicznie rodzica. Państwo musi reagować szybko, kiedy dziecko doświadcza przemocy ekonomicznej, a taką jest uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego" – mówi minister Żurek.

Jak to działa?

Elektroniczna droga: Pozew można wnieść przez system teleinformatyczny. Wtedy cały proces jest cyfrowy – bez osobistego stawiania się w sądzie czy wysyłania dokumentów pocztą. Można też złożyć pozew w wersji drukowanej. Minimum formalności: Do pozwu dołącza się jedynie oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) potwierdzające, że drugi rodzic nie łoży na utrzymanie dziecka. System weryfikuje więzy pokrewieństwa z rejestrami publicznymi (PESEL) – nie trzeba dołączać aktów urodzenia. Referendarz zamiast sędziego: Nakaz może wydać referendarz sądowy, co przyspiesza sprawę i odciąża sędziów. Decyzja w 7 dni: Sąd lub referendarz ma obowiązek wydać nakaz w terminie do 7 dni od wniesienia kompletnego pozwu. Natychmiastowa wykonalność: Nakaz staje się natychmiast wykonalny. Jeśli zobowiązany unika płacenia, sprawę można skierować do komornika.

Co w przypadku sprzeciwu?

Pozwany rodzic ma prawo wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od doręczenia nakazu. Jeśli to zrobi, nakaz traci moc, a sprawa trafia do sądu w zwykłym trybie. Dziecko nie zostaje bez pieniędzy – sąd automatycznie wydaje postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na czas procesu.

Jasne zasady i stabilność:

Powiązanie z płacą minimalną – kwota alimentów podstawowych to określony procent minimalnego wynagrodzenia (zależny od liczby dzieci);

– kwota alimentów podstawowych to określony procent minimalnego wynagrodzenia (zależny od liczby dzieci); Automatyczna waloryzacja – co roku (od 1 marca) kwota aktualizuje się wraz ze wzrostem płacy minimalnej, bez składania nowych wniosków;

– co roku (od 1 marca) kwota aktualizuje się wraz ze wzrostem płacy minimalnej, bez składania nowych wniosków; Możliwość zmiany – jeśli potrzeby dziecka wzrosną lub zmieni się sytuacja finansowa, każda strona może żądać zmiany wysokości alimentów;

– jeśli potrzeby dziecka wzrosną lub zmieni się sytuacja finansowa, każda strona może żądać zmiany wysokości alimentów; Wygaśnięcie – obowiązek wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia przez dziecko 25. roku życia (chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

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Postępowanie wykonawcze – orzeczenie to dopiero początek

„Orzeczenie sądu to dopiero połowa sukcesu, kluczem jest jego skuteczne wykonanie" – podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowe przepisy tworzą osobne i kompleksowe postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Co się zmienia?

Uporządkowanie prawa: Dotychczas przepisy wykonawcze były rozproszone w wielu aktach prawnych i nierzadko niespójne. Kompleksowa regulacja eliminuje luki i daje sędziom oraz kuratorom jasne narzędzia. Szybka reakcja w kryzysie: Nowe procedury pozwalają państwu szybciej i elastycznie reagować, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka. Wzmocnienie kuratora sądowego: Kurator stanie się organem postępowania wykonawczego. Przepisy szczegółowo uregulują jego uprawnienia i obowiązki, nadając im rangę ustawową.

Ważne Rozszerzone uprawnienia kuratora: Rozmowy z dzieckiem bez obecności rodziców czy opiekunów;

rodziców czy opiekunów; Przeglądanie dokumentacji wrażliwej ;

; Dostęp do Krajowego Rejestru Karnego ;

; Żądanie informacji od instytucji (szkoły, przychodni, pomocy społecznej).

„Zależy nam, aby orzeczenia nie były tylko papierem, lecz rzeczywistością dla dziecka" – podkreślił Mateusz Korzeniowski, kurator, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

OZSS – koniec wielomiesięcznego oczekiwania na opinie

Bez sprawnego zaplecza eksperckiego szybkie orzekanie o pieczy współdzielonej czy kontaktach z dzieckiem nie byłoby możliwe. Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów (OZSS) to psychologowie, pedagodzy, pediatrzy, którzy diagnozują sytuację rodzinną na potrzeby sądu. Problem? Często wielomiesięczne oczekiwanie na opinie to jedna z głównych przyczyn przewlekłości spraw rodzinnych.

Nowelizacja ustawy o OZSS:

Przyspieszenie postępowań: Usprawnienie pracy zespołów i skrócenie czasu wydawania opinii bezpośrednio przełoży się na szybsze rozstrzyganie sporów. Wyższe zarobki i stabilizacja kadry: Dotychczasowe niskie pensje powodowały ogromną rotację i brak chętnych do pracy. Nowe zasady wynagradzania oraz system awansów (stopnie służbowe) pozwolą zatrzymać ekspertów i przyciągnąć nowych. Wyższa jakość opinii: Aktualizacja standardów opiniowania, rozszerzenie oferty szkoleń oraz okresowa ewaluacja pracy specjalistów gwarantują rzetelność i profesjonalizm. Realne zabezpieczenie dobra dziecka: Sprawnie działający OZSS to szybsza diagnoza sytuacji rodzinnej, co minimalizuje stres najmłodszych związany z przedłużającym się procesem.

Koniec orzekania o winie w rozwodach

Kolejny rewolucyjny wręcz element reformy to rezygnacja z orzekania przez sąd o winie rozkładu pożycia przy rozwodzie i separacji.

„W postępowaniach rozwodowych z orzekaniem o winie, konflikt wydłuża się, a dziecko angażowane jest w niepewność i poczucie krzywdy z powodu rozpadu rodziny. Eliminacja orzekania o winie pozwoli na szybsze i mniej stresujące rozwiązanie spraw, koncentrując się na zabezpieczeniu dziecka oraz jego stabilności" – mówi Małgorzata Wojciechowska, psycholog i biegła sądowa.

Co się zmienia?

Sąd nie będzie badał winy – instytucja ta zostanie wyeliminowana z kodeksu rodzinnego; Rozwody bez winy kończą się w 2–6 miesięcy, rozwody z winą trwają często rok, a w wielu przypadkach 2 lata lub dłużej; Koniec instrumentalnego wykorzystywania winy jako narzędzia nacisku w sporach o alimenty, kontakty z dzieckiem czy podział majątku.

Czy to ułatwi formalnie rozwody?

Nadal konieczne będzie wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Reforma nie zmienia podstawowej przesłanki rozwodu – zmienia tylko to, że sąd nie bada, czyja jest wina. Projekt wpisuje się w dominujący w Europie model „no-fault divorce", funkcjonujący m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Holandii oraz w państwach skandynawskich, skąd przykłady do reformy czerpało ministerstwo.

Nowe zasady alimentacji po rozwodzie

Alimenty dla byłego małżonka po rozwodzie będą oparte nie na winie, lecz na rzeczywistej sytuacji ekonomicznej stron:

Możliwości zarobkowe i majątkowe ;

; Podział ról w trakcie małżeństwa (np. czy jedno z małżonków zrezygnowało z kariery na rzecz opieki nad dziećmi).

Co do zasady obowiązek alimentacyjny po rozwodzie będzie ustalany na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd będzie mógł ten okres przedłużyć.

Reforma prawa rodzinnego 2026 - najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy piecza współdzielona będzie automatyczna?

Nie. Sąd każdorazowo oceni, czy leży w najlepszym interesie dziecka. Nie będzie orzekana w sytuacjach przemocy.

Co jeśli nie mam pieniędzy na adwokata, żeby złożyć pozew o alimenty?

Pozew o nakaz alimentacyjny będzie można złożyć samemu online – formularz będzie prosty. Jeśli sprawa trafi do zwykłego trybu (po sprzeciwie), możesz ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych i adwokata z urzędu.

Czy alimenty podstawowe zastąpią dotychczasowe alimenty?

Nie. To nowa, uproszczona procedura dla sytuacji, gdy nie ma wcześniejszego orzeczenia. Jeśli alimenty są już ustalone, nic się nie zmienia.

Kiedy wejdą nowe przepisy?

Pakiet jest w fazie projektowej. Musi przejść przez Sejm, Senat i podpis prezydenta. Realistyczny termin: 2027 rok.

Czy po reformie będzie trudniej się rozwieść?

Nie – wręcz przeciwnie, szybciej. Koniec badania winy skróci postępowania z 2 lat do kilku miesięcy.

Co z pieczą współdzieloną, jeśli mieszkam w Warszawie, a były partner w Krakowie?

Sąd weźmie pod uwagę odległość między miejscami zamieszkania. Jeśli utrudnia to sprawowanie pieczy, może orzec inaczej (np. rozszerzone kontakty zamiast pieczy współdzielonej).

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości