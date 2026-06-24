Zwroty online od 19 czerwca 2026 r. na nowych zasadach. Co zmienia dyrektywa UE 2023/2673?
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Czy zwroty online od dnia 19 czerwca 2026 r. odbywają się już na nowych zasadach? Co zmienia dyrektywa UE 2023/2673 i czy sklepy są gotowe na dostosowanie się do aktualnych regulacji unijnych?
- Zwroty online od 19 czerwca 2026 r. - nowe zasady z dyrektywy
- Odstąp od umowy tutaj
- Dyrektywa UE 2023/2673
- Podsumowanie
Zwroty online od 19 czerwca 2026 r. - nowe zasady z dyrektywy
Dnia 19 czerwca 2026 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa UE 2023/2673, zgodnie z którą każdy sklep internetowy w Polsce będzie musiał udostępnić klientom szybkie odstąpienie od umowy. Choć data wejścia w życie krajowych przepisów nie jest jeszcze znana, właściciele e-sklepów już dziś powinni przygotować się na nadchodzące zmiany.
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W Unii Europejskiej trwają przygotowania do wdrożenia nowych zasad dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zmiany mają uprościć klientom e-commerce proces składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy za pomocą rozwiązań online.
Odstąp od umowy tutaj
W każdym sklepie internetowym wymagany będzie widoczny przycisk (np. „Odstąp od umowy tutaj”), który uruchomi w pełni cyfrowy, dwuetapowy formularz, zdejmując z klienta konieczność wysyłania e-maili czy załączników PDF. Warto pamiętać, że dotychczasowe tradycyjne metody (e-mail, list pocztowy) nadal pozostaną prawnie wiążące.
Dyrektywa UE 2023/2673
- Dyrektywa wchodząca w życie 19 czerwca porządkuje proces zwrotów towarów zakupionych online, który do tej pory był różny w zależności od sklepu. Klient często musiał wydrukować formularz, ręcznie wpisać numer zamówienia, kod produktu, czy powód zwrotu. Nowe przepisy wymagają od sklepów udostępnienia cyfrowego formularza odstąpienia od umowy – bez papieru i bez stresu, że którekolwiek z wymaganych pól pozostanie puste. Oceniamy tę zmianę pozytywnie – to realne ułatwienie i praktyczna korzyść digitalizacji - wskazuje Michał Rokuszewski, Head of E-commerce Logistics, ekspert platformy Shoper.
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Nowe regulacje mają na celu zwiększenie przejrzystości procesu zakupowego i ułatwienie klientom korzystania z przysługujących im praw. Dla właścicieli sklepów oznaczają za to konieczność zapewnienia odpowiednich procesów oraz rozwiązań wspierających obsługę zwrotów.
Podsumowanie
Ekspert podkreśla, że niezależnie od ostatecznego terminu wdrożenia nowych przepisów w Polsce, warto już teraz analizować procesy związane z obsługą zwrotów i przygotowywać się na dalszy rozwój standardów konsumenckich w handlu internetowym. Wcześniejsze przygotowanie pozwoli uniknąć nerwowych wdrożeń i sprawniej dostosować sklep do nowych standardów.
Źródło: Shoper
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