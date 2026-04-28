REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Niepełnosprawni podpisują wnioski do WZON ... kciukiem. Zgodnie z kodeksem cywilnym

Niepełnosprawni podpisują wnioski do WZON ... kciukiem. Zgodnie z kodeksem cywilnym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 17:45
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Niepełnosprawni: Kolejne problemy ze świadczeniem wspierającym. Dokumenty podpisane odciskiem kciuka
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Problemy polegają na tym, że córka albo syn osoby niepełnosprawnej przygotowali wniosek (z załącznikami) o świadczenie wspierające. Ale mama (niepełnosprawność znaczna, stan ciężki) nie może samodzielnie podpisać dokumentów. Np. nie widzi dokumentu, jest sparaliżowana albo choruje na demencję. Jak podpisać dokument? Podstawowa metoda to ubezwłasnowolnić mamę. Ale to wymaga sądu. Na forach internetowych stale przewijają się porady "córko, podpisz odciskiem palca mamy. Zanurz w atramencie kciuk i odciśnij".

Kiedy zobaczyłem po raz pierwszy taką radę, pomyślałem "To nie może się dziać w 2026 roku. Taki prymitywny sposób. Kciuk unurzany w atramencie. i odcisk na dokumencie". Zupełnie jakby był XIX wiek i w Polsce (mającej Blika, ePUAP, Bielika) nie było nowoczesnych rozwiązań prawnych na takie sytuacje. Taką procedurę jednak przewiduje kodeks cywilny.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Odcisku kciuka nie można zastosować w przypadku osoby nierozumiejącej co się dzieje wokół (np. demencja). Tak można podpisać dokumenty tylko wtedy, gdy jest świadomość, zdolność rozpoznawania rzeczywistości. Tego elementu często nie ma często w najcięższych przypadkach niepełnosprawności (np. stan po udarze).

Problem trafił do Sejmu i rządu. Zobaczymy, czy i jak zostanie rozwiązany. I najważniejsze: "kiedy"? Trzeba coś zrobić z tym, że opiekunowie osób niepełnosprawnych próbują nanosić odciski palca osób niepełnosprawnych na dokumenty (jakbyśmy nie mieli 2026 r.).

Bo okazuje się, że kodeks cywilny rzeczywiście stanowi tak jak poniżej:

Procedurę podpisania kciukiem dokumentów do WZON wprowadza art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172.).

REKLAMA

Podstawa prawna

Procedura nr 1. Osoba niepełnosprawna niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli do WZON w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis.

Procedura 2. Na dokumencie do WZON zamiast składającej oświadczenie osoby niepełnosprawnej podpisze się osoba przez nią upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.

Dalej nie wierzę w to, że do WZON trafiają dokumenty podpisane odciskiem palca, ale powszechnie o tym piszą opiekunowie osób niepełnosprawnych - tak sobie wzajemnie radzą. Poniżej przykładowe zrzuty ekranu (źródło: fora internetowe)

Przykład 1

Proszę mi podpowiedzieć....tato nie jest w stanie wypełnić wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i kwestionariusza...czy mogę wypełnić za niego ...niedowidzi wiec niewiem co zrobić z podpisem

I wzajemne porady Internatów do przykładu nr 1:

odcisk kciuka osoby niepełnosprawnej

Media

Przykład 2

Witam. Czy osoba po udarze, nieświadoma i nie mogąca się podpisać, w stanie głębokiej afazji, ma szansę uzyskać świadczenie wspierające? Dodam, że nie składaliśmy wniosku o ubezwłasnowolnienie że względu na termin rozpatrywania wniosków.Podobno odcisk palca wystarczy, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Przerabiał już to ktoś z Państwa?

I tu trafna porada Internautki do przykładu nr 2:

odcisk kciuka - opinia

Media

Autorka prawidłowo ostrzega - osoba niepełnosprawna podpisująca dokument odciskiem kciuka musi wiedzieć co podpisuje. Jeżeli nie ma tej świadomości, niezbędne jest ubezwłasnowolnienie.

Jak osoba ciężko niepełnosprawna ma podpisać dokument do WZON - sprawa trafiła do Sejmu

Poniżej w pliku pełna odpowiedź rządu na problem podpisywania pism przez osoby niepełnosprawne (w tym przy pomocy odcisku palca w atramencie)

odpowiedź rządu na pytanie o podpisywania dokumentów przez osoby niepełnosprawne

Właśnie w tym piśmie rząd przyznał, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172.), który wskazuje, że osoba niemogąca pisać, może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisuje jej imię i nazwisko oraz składa własny podpis.

Bulwersuje, że w ogóle ktoś dopuścił do takiej możliwości w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Zobacz również:

Sprawę zaczęła interpelacja (nr 2768) do Ministra Rodziny w sprawie kwestionariusza samooceny trudności dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście świadczenia wspierającego. Posłanka Katarzyna Osos zapytała:

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, często nie są w stanie same wypełnić czy podpisać przedmiotowych dokumentów, robią to za nie wstępni lub zstępni. Jednakże docierają do mnie informacje, iż tak wypełnione i/lub podpisane dokumenty, bez ustanowionego pełnomocnictwa notarialnego czy dokonanego ubezwłasnowolnienia, często nie są rozpatrywane. Rodzi to ogromne niezrozumienie. Czy mogłabym uzyskać od Pani Minister interpretację przepisów dotyczących tego, kto może wypełniać i/lub podpisać kwestionariusz samooceny trudności oraz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, jeśli osoba z niepełnosprawnością sama nie jest w stanie tego zrobić ze względu na stan jej zdrowia, a nie ustanowiła pełnomocnictwa notarialnego bądź nie została ubezwłasnowolniona?

W odpowiedzi rząd m.in. wskazał m.in poniższe 4 sposoby rozwiązania problemu, kiedy np. sparaliżowana osoba niepełnosprawna nie może podpisać dokumentów do WZO:

1) pomoc pracowników MOPS w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2) kurator

Istnieje ponadto możliwość ustanowienia przez sąd opiekuńczy (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) kuratora osoby z niepełnosprawnościami do prowadzenia konkretnych albo wszelkich jej spraw. Trzeba podkreślić, że kurator jest powoływany tylko do udzielania wsparcia osobie z niepełnosprawnością, a nie do działania za nią, w związku z czym nie jest jej przedstawicielem ustawowym.

3) odcisk kciuka na dokumencie

4) ubezwłasnowolnienie

Jedyne prawnie skuteczne w 100% sposób to w wielu wypadkach ubezwłasnowolnienie. Czytamy w piśmie rządu:

W przypadku powodującej taką potrzebę ciężkiej choroby osoby zainteresowanej otrzymaniem świadczenia należałoby podjąć kroki, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071, 1172) związane z jej ubezwłasnowolnieniem częściowym, skutkującym ograniczeniem zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniem kurateli celem zapewnienia jej niezbędnej pomocy.

WZON i Kodeks cywilny. Osoby niepełnosprawne kciukują dokumenty. Czyli podpisują je palcem umoczonym w atramencie

Zastrzeżenie: W większości sytuacji jest bezprawne bo podobnie jak "zwykłe" podpisanie dokumentu, wymaga:

1) zdolności do rozpoznawania świata oraz

2) zdolności do wyrażenia woli.

Poniżej przykład, kiedy taki podpis "kciukiem" jest nieważny.

Przykład

Osoba niepełnosprawna cierpi na demencję. Jej córka przygotowuje do WZON dokumenty w sprawie świadczenia wspierającego. Jeden z nich podpisuje w ten sposób, że opatruje go odciskiem palca mamy umoczonego w atramencie. Podpis ten jest nieważny bo osoba cierpiąca na demencję nie jest w stanie zrozumieć znaczenia takiego podpisu i nie wykonała go samodzielnie (córka zmoczyła w atramencie palec mamy i przeniosła odcisk na papier).

W sytuacji z przykładu: chora mama nie może udzielić córce klasycznego pisemnego pełnomocnictwa - jest ono nieważne bo mama nie ma świadomości znaczenia tej czynności. Być może córka podpisze się na dokumentach jakimś "pseudopodpisem" w stylu "bazgroł" za mamę twierdząc, że w momencie kiedy został złożony mama miała czasową świadomość (odzyskała ją).

Jak wspomniano w praktyce jedynym sposobem prawnym na takie sytuacje co do wniosków w WZON jest ubezwłasnowolnienie mamy przez sąd - wtedy córka uzyskuje zdolność reprezentowania mamy przed WZON. To uciążliwa i czasochłonna procedura.

Prawo próbuje rozwiązać problem osób niepełnosprawnych, które nie mogą się podpisać

Np. w kwestionariuszu samooceny przy świadczeniu wspierającym (dokument wypełnia osoba niepełnosprawna opisując swój stan zdrowia) mamy takie opcje:

Jest rubryka:

Informacja o niemożności wypełnienia kwestionariusza samooceny przez osobę niepełnosprawną ubiegającą się wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

a w niej pytanie adnotacja wskazująca na:

"Niemożność sporządzenia kwestionariusza samooceny dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie zrozumieć treści w nim zamieszczonych lub udzielić samodzielnie odpowiedzi. Dotyczy to, w szczególności, osób z: zaburzeniami świadomości (będących w śpiączce lub stanie wegetatywnym), niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu, zaburzeniami neuropoznawczymi albo zaburzeniami należącymi do spektrum schizofrenii lub innymi zaburzeniami psychotycznymi."

I teraz mały problem - kwestionariusz zawiera trzeba podpisać. O tu mają Państwo rubrykę z miejscem na podpis osoby niepełnosprawnej, która nie może się podpisać. Formularz z jednej stronie przewiduje, że dotyczy on osób w śpiączce, z drugiej strony wymaga od nich podpisu:

miejsce na podpis osoby niepełnosprawnej w formularzu do WZON

gov.pl

Jakie dokumenty składają osoby niepełnosprawne do WZON?

Te akty wykonawcze określiły trzy dokumenty wykorzystywane w procesie przyznania świadczenia wspierającego:

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia - Dz.U. Poz. 2581 i
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2732
Zobacz również:

Rozporządzenia ustanawiają trzy wzory ważne w 2024 r. i latach kolejnych dla osób niepełnosprawnych:

  1. Wzór  wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
  2. Kwestionariusz  samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
  3. Formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności (formularz wypełniany przez zespół wojewódzki ds. orzekania).

Wzór  nr 1 - Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia [Word, wzór, od 1 stycznia 2024 r.]

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego. Za ich zgodą na wniosek składa ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. 

 Poniżej wzór:

wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ma symbol PPW. Zawiera: 

  1. podstawowe dane osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, 
  2. informację o posiadaniu przez tę osobę ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności (wraz z ustalonym w nim symbolem przyczyny niepełnosprawności) albo posiadania orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62 ustawy o rehabilitacji, a także 
  3. informację o okresie, na który orzeczenie zostało wydane;
  4.  informację o wyrażeniu zgody albo jej braku na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia pod adresem stałego pobytu. 
  5. dane pełnomocnika w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej powinien on również zawierać dane tej osoby.

Co o osobami, które nie posiadają orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Wtedy  wniosek powinien zawierać informację o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. 

Wzór  nr 2 - Kwestionariusz  samooceny trudności [Word, wzór, od 1 stycznia 2024 r.]

Kwestionariusz  samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Ma symbol  PPW-K. I jest  dołączany do wniosku  wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, co wynika z art. 6b4 ust. 3 ustawy o rehabilitacji. 

Poniżej wzór: 

Wzór - kwestionariusz samooceny trudności 

 

Do czego służy?

WAŻNE! Kwestionariusz służy do dokonania samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania.

Czynności te wskazuje kwestionariusz. Ocena samodzielności w ich wykonaniu, niewykonaniu lub wykonaniu ze wsparciem pozwoli wstępnie ocenić trudności danej osoby w samodzielnym funkcjonowaniu.

Wzór nr 3 - Formularz wypełniany przez zespół ds. orzekania w PDF (do ściągnięcia)

wzór - formularz świadczenie wspierające

 

Czynności związane z obszarami codziennego funkcjonowania, opisy tych czynności, rodzaje niepełnosprawności, zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, rodzaje wymaganego wsparcia i określenie jego częstotliwości, wraz z przypisanymi wartościami wag i współczynników, określa formularz.

Zobacz również:

Powiązane
ZUS chwalony przez mamę osoby niepełnosprawnej. Krytycznie o PZON, WZON i MOPS [List]
Z komisji przez przepisy wychodzą z PZON i WZON bez świadczenia pielęgnacyjnego [Punkt 7 wskazań w orzeczeniu o niepełnosprawności]
Od grudnia 2024 r. obniżki świadczenia wspierającego w WZON. Nie tylko zasiłek pielęgnacyjny poszkodowany
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Frankowy aneks pod lupą TSUE - kredyt złotowy zamieniony na frankowy. Adwokat: ten wyrok może otworzyć nowy rozdział sporów z bankami
28 kwi 2026

30 kwietnia 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w polskiej sprawie C-246/25 Hańczynek, który może mieć istotne znaczenie dla tysięcy konsumentów posiadających kredyty przewalutowane z PLN na CHF na podstawie aneksów do umów. To segment sporów bankowych, który dotychczas pozostawał w cieniu klasycznych spraw frankowych, choć skala problemu jest realna. Jako pełnomocnik kredytobiorczyni w tej sprawie obserwuję, że rozstrzygnięcie może wykraczać daleko poza indywidualny interes stron. Trybunał odpowie bowiem na pytanie fundamentalne: jakie skutki prawne powinno wywoływać stwierdzenie abuzywności postanowień zawartych nie w samej umowie kredytu, lecz w późniejszym aneksie, który całkowicie zmienił jej charakter.
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.
Planujesz zakup samochodu? Dobrze rozważ swój wybór, jeśli planujesz jeździć po mieście. Kolejne miasto wprowadza SCT
28 kwi 2026

Kolejne miasto wprowadza strefę czystego transportu. Będą okresy przejściowe, ale nie zmienia to faktu, że planując zakup samochodu, trzeba dokładnie rozważyć, dokąd będzie się chciało nim pojechać. Niektórych kierowców może czekać rozczarowanie.
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.

REKLAMA

Kolejny dzień z wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w środę 29 kwietnia?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Rząd obniża stawki VAT i akcyzy na paliwa. Pakiet paliwowy został przedłużony
28 kwi 2026

Do 15 maja 2026 r. rząd przedłużył niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek podatków jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").

REKLAMA

Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie
28 kwi 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczną majówkę – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 4 maja 2026 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, za Święto Narodowe Trzeciego Maja wypadające w niedzielę (tym samym wydłużając majówkę 2026 do 4 dni) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA