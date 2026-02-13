REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek pielęgnacyjny » Ważny element orzeczenia. Data powstania niepełnosprawności [Przykłady]

Ważny element orzeczenia. Data powstania niepełnosprawności [Przykłady]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 07:34
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie znaczenie ma data powstania niepełnosprawności?
Jakie znaczenie ma data powstania niepełnosprawności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

„Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Z mojego orzeczenia wynika, że niepełnosprawność powstała zaraz po studiach. Czy mogę dostać zasiłek pielęgnacyjny” – pyta Czytelnik.

rozwiń >

Data powstania niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny

W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ważne jest, by niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jeśli stopień niepełnosprawności jest znaczny, to przepisy nie przewidują takiego wymogu.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest data powstania niepełnosprawności?

Data powstania niepełnosprawności jest jednym z elementów orzeczenia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

REKLAMA

• datę wydania orzeczenia;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• datę złożenia wniosku;

• podstawę prawną wydania orzeczenia;

• imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

• datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

• numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

• ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;

• okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;

• wskazania, określone przez skład orzekający;

• uzasadnienie;

• pouczenie o przysługującym odwołaniu;

• podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Zespoły orzekające datę powstania niepełnosprawności powinny ustalać m.in. na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej lub innych orzeczeń (np. o niezdolności do pracy).

Co w sytuacji, gdy daty nie da się ustalić?

Czy może się zdarzyć, że komisja nie będzie w stanie ustalić daty powstania niepełnosprawności? Tak, taką sytuację opisuje § 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ważne

Jeżeli z przedłożonej dokumentacji, przebiegu schorzenia, orzeczeń o inwalidztwie lub niezdolności do pracy osoby zainteresowanej nie da się ustalić daty lub okresu powstania niepełnosprawności, należy wpisać wyrazy „nie da się ustalić”.

Taki przypadek jest zatem zgodny z prawem, ale niestety może skomplikować proces ubiegania się o świadczenia. Z reguły ośrodki pomocy społecznej odmawiają w takich przypadkach przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Takie stanowisko ma też swoje poparcie w orzeczeniach sądów.

Brak daty powstania niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny. Wyrok NSA [Przykład]

Przykład

„W sytuacji gdy orzeczenie o niepełnosprawności nie określa daty powstania niepełnosprawności, organ właściwy w sprawie realizacji zasiłku pielęgnacyjnego nie może podjąć czynności procesowych w celu samodzielnego ustalenia ani stopnia niepełnosprawności, ani też daty, od której niepełnosprawność istnieje. Ani organy administracji publicznej, ani sądy administracyjne nie są uprawnione do samodzielnego ustalenia ani stopnia niepełnosprawności, ani też daty, od której niepełnosprawność istnieje” – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 maja 2025 r. (sygn. akt I OSK 436/24).

Sprawa ta była dość skomplikowana. Orzeczenie zawierało bowiem datę powstania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i stwierdzenie, iż „nie da się ustalić” daty powstania samej niepełnosprawności. Z tego powodu burmistrz miasta odmówił przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podobnie uczyniło samorządowe kolegium odwoławcze. Co ciekawe, innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który uznał, że samo określenie w orzeczeniu, że daty powstania niepełnosprawności nie da się ustalić nie przesądza, że ta niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez kobietę 21 roku życia.

NSA uznał takie stanowisko za niezasadne. Podkreślił, że „ustalenie daty lub okresu powstania niepełnosprawności oraz jej stopnia, następuje w sposób sformalizowany, na podstawie określonych prawem dokumentów medycznych. Ustalenia tego dokonują jedynie powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”. Zdaniem sądu, jeżeli skarżąca nie zgadzała się z wydanym orzeczeniem, to mogła skorzystać z przysługującego jej szerokiego wachlarza środków zaskarżenia.

Warto wspomnieć, iż sądy często powołują się na brak podstaw do samodzielnego ustalania przez organy daty powstania niepełnosprawności. Tak przykładowo uznał w ostatnim czasie też Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 30 stycznia 2025 r. (II SA/Gl 1022/24).

Brak daty powstania niepełnosprawności a orzeczenie z symbolem 12-C i zasiłek pielęgnacyjny [Przykład z sądu]

Ale na szczególną uwagę zasługuje tu też inne ciekawe orzeczenie, które dotyczy symbolu przyczyny niepełnosprawności 12-C. Przypomnijmy, iż oznacza on całościowe zaburzenia rozwojowe. W związku z faktem, iż orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie zawierało daty powstania niepełnosprawności, zarówno gmina, jak i SKO odmówiły przyznania zasiłku pielęgnacyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził jednak, iż orzeczenie to zawiera jeszcze jedną bardzo ważną informację, która została zapisana odpowiednim symbolem jednostki chorobowej (12 - C). Sąd pierwszej instancji przypomniał o § 32 ust. 1 pkt 12 w zw. z ust. 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z tymi przepisami, przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez: pkt 12) całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia. „Powyższe, zdaniem Sądu I instancji, prowadzi do wniosku, że Zespół Orzekający o niepełnosprawności wskazując symbol 12 - C ustalił okres powstania niepełnosprawności i datuje się on na wiek Skarżącego przed jego 16 rokiem życia, skoro tak to została spełniona również druga z przesłanek przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, gdyż niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym u Skarżącego postała z całą pewnością przed 21 rokiem jego życia, czego wymaga dla przyznania zasiłku pielęgnacyjnego przepis art. 16 ust. 3 u.ś.r.” – uznał WSA w Łodzi.

Z poglądem tym zgodził się też NSA, który w wyroku z 21 stycznia 2024 r. (I OSK 782/22) uznał, że „fragment: "Niepełnosprawność istnieje od - nie da się ustalić" należy rozumieć, że konkretnej daty powstania niepełnosprawności nie był w stanie wskazać Zespół Orzekający. Nie można go odnosić do okresu postania niepełnosprawności, gdyż na tę okoliczność wskazuje symbol jednostki chorobowej (12 - C). Zatem organy orzekające w niniejszej sprawie w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego miały niezbędne informacje konieczne do wydania prawidłowego orzeczenia”.

Co trzeba wiedzieć o zasiłku pielęgnacyjnym? [FAQ]

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r.?

W 2026 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieniła się i wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Czy senior w wieku powyżej 75 lat musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Nie musi. Tutaj ważne jest jednak, by nie pobierać jedocześnie dodatku pielęgnacyjnego.

Czy do zasiłku pielęgnacyjnego trzeba wykazać niski dochód?

Nie, zasiłek jest przyznawany bez względu na dochody.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności: Świadczenia, ulgi, pieniądze w 2026 r. [LISTA]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności: Świadczenia, ulgi, pieniądze w 2026 r. [LISTA]
70, 76, 90 punktów. Jakie świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.? [KWOTY]
70, 76, 90 punktów. Jakie świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.? [KWOTY]
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku - 5,3%. Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie 1 978,49 zł brutto
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 13 lutego 2026 r. poinformował, że od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.
Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki
13 lut 2026

Wyrok TSUE w sprawie WIBOR, jak można się było spodziewać nie przyniósł jakiegoś rewolucyjnego rozstrzygnięcia, które całkowicie satysfakcjonowałyby obie strony sporu, ale też nie zamknął drogi kredytobiorcom. Trybunał, co prawda nie zakwestionował samego wskaźnika i metodologii ustalania tego wskaźnika, ale jednocześnie jasno wskazał, że kluczowe będą obowiązki informacyjne banków. To właśnie na tym polu mogą rozstrzygnąć się tysiące sporów o kredyty złotowe. Należy też przypomnieć, że dzisiejsze rozstrzygniecie TSUE dotyczy umowy kredytu hipotecznego zawartej już po wejściu w życie rozporządzenia BMR.
10 zasad dobrych praktyk stosowania AI do tworzenia leków. Europejska Agencja Leków i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków łączą siły
12 lut 2026

W styczniu 2026 roku EMA i FDA wspólnie opublikowały zestaw 10 zasad dobrych praktyk dla wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w całym cyklu rozwoju leków — od projektowania i badań, przez produkcję, aż do monitorowania bezpieczeństwa po dopuszczeniu do obrotu.
Wyrok TSUE ws. WIBOR z 12 lutego wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. Radca prawny wyjaśnia dlaczego
13 lut 2026

Wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. w sprawie C-471/24 stanowi jedno z najważniejszych rozstrzygnięć dla posiadaczy kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Potwierdza on bowiem wprost, że postanowienia umów kredytowych tworzące mechanizm oprocentowania w oparciu o wskaźnik referencyjny podlegają kontroli pod kątem ich abuzywności. Dla setek tysięcy kredytobiorców w Polsce oznacza to realne wzmocnienie ich pozycji procesowej wobec banków, otwarcie drogi do skuteczniejszego dochodzenia swoich praw oraz wytyczenie pierwszych kierunków dla orzecznictwa krajowego.

REKLAMA

Stres przy rozliczaniu PIT. Polacy boją się błędów w rocznych deklaracjach podatkowych
12 lut 2026

Od 15 lutego ponad 20 milionów Polaków może składać roczne zeznanie PIT. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie PITax wynika, że 56 proc. ankietowanych boi się popełnienia błędów w rocznym zeznaniu PIT, a co trzeci przyznaje, że nie zna ulg dzięki którym mógłby obniżyć swój podatek.
Tysiące oszukanych w programie "Czyste Powietrze". Rząd obiecuje pomoc i zapowiada szybką ustawę
12 lut 2026

Projekt specustawy dotyczącej programu „Czyste Powietrze” zakłada wstrzymanie dochodzenia wierzytelności od osób poszkodowanych oraz skierowanie roszczeń wobec nieuczciwych wykonawców. Jak poinformował PAP wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta, dokument ma w czwartek trafić do konsultacji społecznych.
Sprawy frankowe: czy można rozliczyć strony nieważnej umowy kredytowej w jednym procesie?
13 lut 2026

Ciągła obserwacja sporów frankowych związana z kolejnymi rozstrzygnięciami wydawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niejako zainicjował lawiny sporów frankowych w polskich sądach, nadal nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy w toku jednego postępowania uda się zamknąć kompleksowe rozliczenie stron uznanej za nieważną umowy, na czym tak naprawdę najbardziej zależy każdej ze stron postępowania.
Status litografii w świetle prawa handlu sztuką
12 lut 2026

Zmieniające się trendy w rynku inwestycyjnym pokazują, że rynek sztuki w Polsce ma tendencję zwyżkową. Walory będące przedmiotem sprzedaży w drodze aukcyjnej bądź komisowej za pośrednictwem galerii sztuk lub specjalistycznych antykwariatów, choć pozornie jednolicie klasyfikowane, różnią się znacznie szczególnie na prawnej płaszczyźnie podatkowej i regulacji swobody importowej w świetle prawa ochrony zabytków.

REKLAMA

Środa Popielcowa 2026. Startuje wielkopostna pielgrzymka po warszawskich kościołach. Sprawdź, co czeka wiernych
12 lut 2026

W Środę Popielcową, 18 lutego, ruszy 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych. Wybrano 40 świątyń – 25 w archidiecezji warszawskiej i 15 w diecezji warszawsko-praskiej, wskazując je jako miejsca spowiedzi i nabożeństw. Będzie towarzyszył jej konkurs, którego laureat pojedzie do Rzymu.
Diagnosta nie odróżnił quada od ciągnika rolniczego. Stracił uprawnienia? NSA wydał wyrok
12 lut 2026

Wystarczyło spojrzeć na pojazd, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Mimo to diagnosta wydał pozytywny wynik badania technicznego dla pojazdu osiągającego 110 km/h, który wcześniej był zarejestrowany jako... ciągnik rolniczy w Niemczech. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy specjalista stracił uprawnienia? Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA