REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?

Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 kwietnia 2026, 14:46
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Osoby starsze i niepełnosprawne czekają na zmiany w świadczeniu wspierającym
Osoby starsze i niepełnosprawne czekają na zmiany w świadczeniu wspierającym
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do końca 2026 r. projekt zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym powinien zostać przyjęty przez rząd. Tak wynika z założonego harmonogramu. O aktualnym etapie prac poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

Zmiany w ustawie o świadczeniu wspierającym. Kiedy można spodziewać się projektu?

O możliwe zmiany w poprawiające sytuację osób ubiegających się o świadczenie wspierające pytała posłanka Aleksandra Leo. Jak podkreśla, od wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, do posłów, mediów oraz organizacji społecznych napływa coraz więcej sygnałów wskazujących na poważną niewydolność systemu orzekania.

REKLAMA

REKLAMA

„Ustawa o świadczeniu wspierającym została przygotowana przez poprzedni rząd, jednak jej faktyczne wdrażanie i funkcjonowanie przypada na okres obecnej kadencji. Jesienią 2024 r. zapowiadano przegląd obowiązujących przepisów oraz ocenę ich skutków, w szczególności w zakresie efektywności systemu i dostępności świadczenia dla osób najbardziej potrzebujących” – przypomniała autorka interpelacji.

Odpowiedzi udzieliła wiceszefowa resortu rodziny Katarzyna Nowakowska:

„Informuję, że 16 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła przegląd stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Stanowi on punkt wyjścia do dalszych prac legislacyjnych i zawiera konkretne rekomendacje, dotyczące skrócenia czasu oczekiwania na wydanie decyzji, usprawnienia pracy WZON oraz korekty zasad punktacji. Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przełożeniem rekomendacji na konkretne rozwiązania prawne i organizacyjne. Wniosek o wpis projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów jest w trakcie przygotowania. Przyjęty harmonogram prac zakłada, że projekt będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów i trafi do prac parlamentarnych do końca br.” - czytamy w odpowiedzi, która w ubiegłym tygodniu została opublikowana na stronach Sejmu.

REKLAMA

Nowakowska przypomniała też o realizowanym równolegle od grudnia 2025 r. projekcie „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej o projekcie piszemy w artykule pt. Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń

Co może się zmienić w świadczeniu wspierającym? Na razie bez konkretów

Aktualnie nie znamy szczegółów rozwiązań, jakie mogą się znaleźć w nowelizacji. Wnioski i rekomendacje z samego przeglądu również są dość ogólne. Jak podkreślił resort rodziny, sam proces ubiegania się świadczenie wspierające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie rodzi problemów. Inaczej jest jednak przed wojewódzkimi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Zmiana przepisów – zdaniem MRPiPS - powinna być zatem skupiona przede wszystkim na:

• usprawnieniu procedur tak, aby decyzja o potrzebie wsparcia była wydawana w ustawowym trzymiesięcznym terminie;

• podniesieniu jakości tych decyzji.

„Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku zmiany przepisów dotyczących ustalania wartości punktowych potrzeby wsparcia dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania. Wskazana jest modyfikacja określonych w przepisach wag poszczególnych czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania” – rekomenduje w przeglądzie ministerstwo rodziny.

Przypomnijmy, iż dokument 16 października 2026 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Sam przegląd oficjalnie opublikowano na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na początku marca 2026 r.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?
24 kwi 2026

Do końca 2026 r. projekt zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym powinien zostać przyjęty przez rząd. Tak wynika z założonego harmonogramu. O aktualnym etapie prac poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA