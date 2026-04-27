REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Świadczenie wspierające bez komisji. Dlaczego to niemożliwe?

Świadczenie wspierające bez komisji. Dlaczego to niemożliwe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 11:59
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jak można uzyskać świadczenie wspierające?
Shutterstock

Świadczenie wspierające. Czy osoba z niepełnosprawnością musi stawać przed komisją?

Możliwość wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez badania, a na podstawie dokumentacji medycznej jest możliwa w wyjątkowych przypadkach. Piszemy o tym w artykule pt. Orzeczenie bez komisji. Kiedy jest możliwe w 2026 roku?

Osoby z niepełnosprawnościami często zastanawiają się czy podobny tryb można zastosować również w procesie ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Przypomnijmy, iż takie decyzje wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Ważne

W przypadku ustalania poziomu potrzeby wsparcia przepisy nie przewidują możliwości wydania decyzji bez badania osoby z niepełnosprawnością. Nie ma zatem możliwości uzyskania świadczenia wspierającego „bez komisji”.

Decyzja WZON bez badania. Jest szansa na taką zmianę?

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na taką zmianę w najbliższym czasie się nie zanosi.

„Czy istnieje lub jest analizowana możliwość wydawania decyzji przez komisję wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, bez konieczności przeprowadzania wizyty w miejscu zamieszkania, zwłaszcza w najbardziej skrajnych przypadkach (choroby terminalne, osoby leżące, całkowicie niesamodzielne), i jeśli nie – z jakich powodów?” – pyta w swojej interpelacji posłanka Aleksandra Leo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak podkreśla posłanka, postępowania prowadzone przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności trwają miesiącami, a czas oczekiwania na wyznaczenie komisji oraz wydanie decyzji w praktyce często przekracza granice.

„Szczególnie dramatyczne są przypadki osób w stanie terminalnym, osób całkowicie niesamodzielnych, leżących, często niezdolnych do komunikacji, wobec których – mimo kompletnej i jednoznacznej dokumentacji medycznej – nadal przeprowadza się wizyty komisji w miejscu zamieszkania. Wizyty te, które stanowią większość postępowań, w praktyce nie wnoszą nowych ustaleń, a jedynie znacząco wydłużają procedurę. Zdarzają się również sytuacje, w których komisja wyznaczana jest już po śmierci wnioskodawcy”.

Autorka petycji przypomina też o zapowiadanym przeglądzie stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym.

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia polega na określeniu zdolności osoby do wykonania 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Dokonywana przez Wojewódzki Zespól do spraw orzekania o Niepełnosprawności ocena służy precyzyjnemu określeniu stopnia i rodzaju potrzebnego wnioskującym wsparcia, w związku z czym jej rzetelność ma z perspektywy beneficjentów świadczenia znaczenie zasadnicze. Przebieg chorób, ich złożoność (nakładanie się objawów czy wielochorobowość), jednostkowo odmienne możliwości i sposób radzenia sobie z ograniczeniami, które dana choroba wywołuje – kombinacja tych i wielu innych czynników sprawia, że zdolność wykonywania codziennych czynności, nawet w przypadku osób w przebiegu tych samych schorzeń, jest bardzo zróżnicowana. Nie ma zatem możliwości, aby w określonych przypadkach znieść wymóg stawania chorych przed komisją.” – podkreśliła Katarzyna Nowakowska, wiceszefowa resortu rodziny.

Czym jest potrzeba wsparcia i jak się ją określa?

Potrzebę wsparcia definiuje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej.

Ważne

Przy ustaleniu potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku oraz niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą, mającą na celu zapewnienie zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej.

Jak przyznawane są punkty do świadczenia wspierającego?

Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalają poziom potrzeby wsparcia w wartościach punktowych w skali od 0 d 100. Dokonuje się tego na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Taki kwestionariusz wypełnia osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o wydanie decyzji.

Ważne

Poziom potrzeby wsparcia ustala się za zgodą osoby z niepełnosprawnością najczęściej w miejscu jej pobytu albo w siedzibie WZON.

Obserwacja polega na dokonaniu spostrzeżeń obejmujących zachowanie i sposób funkcjonowania osoby zainteresowanej oraz jej angażowanie się w wykonywanie dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonania.

Wywiad bezpośredni polega na uzyskaniu od osoby zainteresowanej informacji dotyczących jej zachowania i sposobu funkcjonowania, w wykonywaniu przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz jej angażowania się w ich wykonywanie, w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonania

Ocena funkcjonowania polega z kolei na wskazaniu wykonania, skierowanym bezpośrednio do osoby zainteresowanej, dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, oceniających sposób jej funkcjonowania i angażowanie się w ich wykonywanie, w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonywania.

Potrzebę wsparcia ustala się przez ocenę w 32 czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Poziom potrzeby wsparcia jest wyrażony wartością punktową stanowiącą sumę 25 najwyższych iloczynów ustalonych dla czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Suma jest zaokrąglana do pełnej wartości punktowej w górę.

Dlaczego suma uzyskanych punktów jest ważna dla uzyskania świadczenia wspierającego?

Od otrzymanych w decyzji WZON punktów zależy to czy osoba z niepełnosprawnością otrzyma świadczenie wspierające, a jeśli tak – ile będzie ono wynosiło. Drugi parametr brany pod uwagę to aktualna wysokość renty socjalnej.

Od 1 marca 2026 r. miesięczne kwoty świadczenia wspierającego są następujące:

  • 4353 zł - od 95 do 100 pkt;
  • 3562 zł - od 90 do 94 pkt;
  • 2375 zł - od 85 do 89 pkt;
  • 1583 zł - od 80 do 84 pkt;
  • 1188 zł - od 75 do 79 pkt;
  • 792 zł - od 70 do 74 pkt.

Świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdy osoba z niepełnosprawnością posiada odpowiednie orzeczenie i uzyska decyzję WZON o potrzebie wsparcia z minimalną ilością 70 punktów, może złożyć wniosek do ZUS.

Źródło: Interpelacja nr 15372 w sprawie funkcjonowania świadczenia wspierającego/Sejm

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619).

Powiązane
Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Przykład z sądu]
Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Przykład z sądu]
Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
NIS2 wprowadza osobistą odpowiedzialność kierownictwa nawet średnich firm. Za co konkretnie? Nowe przepisy już weszły w życie
27 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 z prawie półtorarocznym opóźnieniem została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego w formie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Pierwsze obowiązki przedsiębiorcy będą musieli spełnić już do 3 października 2026 r.
Frankowicze w szoku: TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje ostatnie 3 wyroki z 16 kwietnia w polskich sprawach frankowych
27 kwi 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio trzy wyroki z jednego dnia, które mogą odmienić losy tysięcy spraw frankowych. Banki zyskały nowe narzędzia do odzyskania kapitału, a konsumenci – dodatkowe obowiązki procesowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że orzeczenia są inne niż przewidywano. Co dokładnie zmienia się dla frankowiczów i czy rzeczywiście kończy się era „darmowych" kredytów?
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
27 kwi 2026

Tylko co piąta uprawniona osoba zgłasza się po środki z subkonta ZUS po zmarłym. W efekcie setki milionów złotych pozostają niewypłacone – często wyłącznie z powodu braku wiedzy o przysługujących prawach.

REKLAMA

Wiek emerytalny to dopiero początek? Setki tysięcy Polaków pracują dalej i podnoszą swoje świadczenia ZUS: każdy rok dodatkowo w pracy to jest 8-10 proc. wyższe świadczenie
27 kwi 2026

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza już rezygnacji z pracy. Coraz więcej Polaków zostaje aktywnych zawodowo, a dane ZUS pokazują wyraźny trend – każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o 8–10 proc.
Nie tylko osoby niepełnosprawne tracą na świadczeniu wspierającym. Teraz pracownicy WZON
27 kwi 2026

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.
Nowy rządowy bat na wynajmujących: Możliwy wynajem już tylko 30% powierzchni nieruchomości i kara finansowa 10 tys. zł dla wynajmującego. MRiT: „Zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo”
27 kwi 2026

Z uwagi na fakt, że istnieją w Polsce miejscowości i gminy, w których „powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało przepisy wprowadzające rewolucję w wynajmie nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Na powyższy cel będzie można przeznaczyć już tylko 30% powierzchni nieruchomości, a wynajmujący, który nie wywiąże się z nowych obowiązków w zakresie zmiany sposobu użytkowania – będzie mógł zostać obciążony karą finansową do 10 tys. zł.
Czy same „pasy” wystarczą dla oznaczania przejścia dla pieszych? Kto ma pierwszeństwo i kto jest winny kolizji na takim przejściu: pieszy, rower lub hulajnoga, pojazd przejeżdżający w poprzek?
26 kwi 2026

Artykuł niniejszy stanowi polemikę z artykułem Pana Profesora Ryszarda A. Stefańskiego "Przesłanki konstytutywne definicji przejścia dla pieszych" dostępnego w bibliotekanauki.pl a dokładnie z zawartym w nim tezą, iż nie można mówić o przejściu dla pieszych innym niż dorozumiane, jeżeli jest ono oznaczone wyłącznie znakiem poziomym P-10 (tzw. i dalej „pasy”) bez jednoczesnego oznaczenia takiego przejścia znakiem pionowym D-6. Problem jest o tyle istotny, że jego rozstrzygnięcie pozwala ocenić kto ma pierwszeństwo na takich pasach oraz może mieć wpływ na to, kto będzie uznany winnym w przypadku kolizji na takim przejściu: osoba (pieszy), rower lub hulajnoga korzystająca z przejścia czy pojazd przejeżdżający w poprzek takiego przejścia. Dodatkowo może to być również istotne dla użytkowników przejazdów dla rowerów i odpowiedniego oznaczenia ich znakami D-6a i P-11.

REKLAMA

Ceny maksymalne paliw mocno w górę. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w weekend?
24 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w okresie od 25 do 27 kwietnia 2026 r. Nie mamy dobrych informacji – maksymalna cena benzyn wzrosła o 14 gr i 9 gr, a olej napędowy zdrożał aż o 22 gr.
Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?
24 kwi 2026

Do końca 2026 r. projekt zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym powinien zostać przyjęty przez rząd. Tak wynika z założonego harmonogramu. O aktualnym etapie prac poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA