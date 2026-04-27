Świadczenie wspierające. Czy osoba z niepełnosprawnością musi stawać przed komisją?

Możliwość wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez badania, a na podstawie dokumentacji medycznej jest możliwa w wyjątkowych przypadkach. Piszemy o tym w artykule pt. Orzeczenie bez komisji. Kiedy jest możliwe w 2026 roku?

Osoby z niepełnosprawnościami często zastanawiają się czy podobny tryb można zastosować również w procesie ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Przypomnijmy, iż takie decyzje wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Ważne W przypadku ustalania poziomu potrzeby wsparcia przepisy nie przewidują możliwości wydania decyzji bez badania osoby z niepełnosprawnością. Nie ma zatem możliwości uzyskania świadczenia wspierającego „bez komisji”.

Decyzja WZON bez badania. Jest szansa na taką zmianę?

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na taką zmianę w najbliższym czasie się nie zanosi.

„Czy istnieje lub jest analizowana możliwość wydawania decyzji przez komisję wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, bez konieczności przeprowadzania wizyty w miejscu zamieszkania, zwłaszcza w najbardziej skrajnych przypadkach (choroby terminalne, osoby leżące, całkowicie niesamodzielne), i jeśli nie – z jakich powodów?” – pyta w swojej interpelacji posłanka Aleksandra Leo.

Jak podkreśla posłanka, postępowania prowadzone przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności trwają miesiącami, a czas oczekiwania na wyznaczenie komisji oraz wydanie decyzji w praktyce często przekracza granice.

„Szczególnie dramatyczne są przypadki osób w stanie terminalnym, osób całkowicie niesamodzielnych, leżących, często niezdolnych do komunikacji, wobec których – mimo kompletnej i jednoznacznej dokumentacji medycznej – nadal przeprowadza się wizyty komisji w miejscu zamieszkania. Wizyty te, które stanowią większość postępowań, w praktyce nie wnoszą nowych ustaleń, a jedynie znacząco wydłużają procedurę. Zdarzają się również sytuacje, w których komisja wyznaczana jest już po śmierci wnioskodawcy”.

Autorka petycji przypomina też o zapowiadanym przeglądzie stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym.

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia polega na określeniu zdolności osoby do wykonania 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Dokonywana przez Wojewódzki Zespól do spraw orzekania o Niepełnosprawności ocena służy precyzyjnemu określeniu stopnia i rodzaju potrzebnego wnioskującym wsparcia, w związku z czym jej rzetelność ma z perspektywy beneficjentów świadczenia znaczenie zasadnicze. Przebieg chorób, ich złożoność (nakładanie się objawów czy wielochorobowość), jednostkowo odmienne możliwości i sposób radzenia sobie z ograniczeniami, które dana choroba wywołuje – kombinacja tych i wielu innych czynników sprawia, że zdolność wykonywania codziennych czynności, nawet w przypadku osób w przebiegu tych samych schorzeń, jest bardzo zróżnicowana. Nie ma zatem możliwości, aby w określonych przypadkach znieść wymóg stawania chorych przed komisją.” – podkreśliła Katarzyna Nowakowska, wiceszefowa resortu rodziny.

Czym jest potrzeba wsparcia i jak się ją określa?

Potrzebę wsparcia definiuje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej.

Ważne Przy ustaleniu potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku oraz niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą, mającą na celu zapewnienie zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej.

Jak przyznawane są punkty do świadczenia wspierającego?

Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalają poziom potrzeby wsparcia w wartościach punktowych w skali od 0 d 100. Dokonuje się tego na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Taki kwestionariusz wypełnia osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o wydanie decyzji.

Ważne Poziom potrzeby wsparcia ustala się za zgodą osoby z niepełnosprawnością najczęściej w miejscu jej pobytu albo w siedzibie WZON.

Obserwacja polega na dokonaniu spostrzeżeń obejmujących zachowanie i sposób funkcjonowania osoby zainteresowanej oraz jej angażowanie się w wykonywanie dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonania.

Wywiad bezpośredni polega na uzyskaniu od osoby zainteresowanej informacji dotyczących jej zachowania i sposobu funkcjonowania, w wykonywaniu przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz jej angażowania się w ich wykonywanie, w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonania

Ocena funkcjonowania polega z kolei na wskazaniu wykonania, skierowanym bezpośrednio do osoby zainteresowanej, dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, oceniających sposób jej funkcjonowania i angażowanie się w ich wykonywanie, w celu dokonania oceny co do zdolności ich samodzielnego wykonywania.

Potrzebę wsparcia ustala się przez ocenę w 32 czynnościach związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Poziom potrzeby wsparcia jest wyrażony wartością punktową stanowiącą sumę 25 najwyższych iloczynów ustalonych dla czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Suma jest zaokrąglana do pełnej wartości punktowej w górę.

Dlaczego suma uzyskanych punktów jest ważna dla uzyskania świadczenia wspierającego?

Od otrzymanych w decyzji WZON punktów zależy to czy osoba z niepełnosprawnością otrzyma świadczenie wspierające, a jeśli tak – ile będzie ono wynosiło. Drugi parametr brany pod uwagę to aktualna wysokość renty socjalnej.

Od 1 marca 2026 r. miesięczne kwoty świadczenia wspierającego są następujące:

4353 zł - od 95 do 100 pkt;

3562 zł - od 90 do 94 pkt;

2375 zł - od 85 do 89 pkt;

1583 zł - od 80 do 84 pkt;

1188 zł - od 75 do 79 pkt;

792 zł - od 70 do 74 pkt.

Świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdy osoba z niepełnosprawnością posiada odpowiednie orzeczenie i uzyska decyzję WZON o potrzebie wsparcia z minimalną ilością 70 punktów, może złożyć wniosek do ZUS.

Źródło: Interpelacja nr 15372 w sprawie funkcjonowania świadczenia wspierającego/Sejm