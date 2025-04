12 870 zł już w maju, a później 2 610 zł miesięcznie: Nowy dodatek do renty. Jak dostać?

Wysokość nowego dodatku do renty, czyli dodatku dopełniającego wynosi 2610,72 zł miesięcznie brutto. Renciści dostaną wyrównanie w maju, na łączną kwotę w wysokości 12 870 zł brutto. Komu przysługuje i gdzie należy złożyć wniosek o dodatek?

rozwiń >

Osoby, które mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, począwszy od 1 stycznia 2025 r, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Dodatek dopełniający wynosi: 2520 zł (styczeń i luty 2025 r. ), 2610,72 zł od 1 marca 2025 r. To nowe świadczenie będzie waloryzowany raz w roku.

Dodatek dopełniający, wynoszący obecnie 2610,72 zł miesięcznie (wcześniej 2520 zł), przysługuje od 1 stycznia 2025 roku. Świadczenie to będzie corocznie waloryzowane i pierwsza waloryzacja, z 1 marca br., już za nami. Wnioski o dodatek należy składać w ZUS, jednak osoby posiadające odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji na dzień 1 stycznia otrzymały je automatycznie.

Choć prawo do dodatku dopełniającego można było uzyskać już od 1 stycznia 2025 r., to pierwsza wypłata tego świadczenia nastąpi dopiero w maju 2025 r. Przy czym od dodatku dopełniającego (tak jak od renty socjalnej) odlicza się:

składkę na ubezpieczenie zdrowotne,

zaliczkę na podatek dochodowy,

dodatek dopełniający podlega potrąceniom i postępowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w każdym momencie może obniżyć dodatek lub zawiesić prawo do jego otrzymywania. Zrobi to w zależności od przychodu, jeśli dana osoba będzie pracować lub prowadzić działalność gospodarczą.

Ważne Świadczenie mogą otrzymać osoby uprawnione do renty socjalnej, które są: całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji

Dodatek dopełniający nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Nie dotyczy to osoby, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Z wnioskiem o dodatek dopełniający, analogicznie jak z wnioskiem o rentę socjalną, należy występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o dodatek do renty socjalnej powinny złożyć osoby, które na 1 stycznia br. mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej EDD-SOC można składać do ZUS od 1 stycznia 2025 r. - jest on dostępny na stronie internetowej ZUS oraz we wszystkich placówkach Zakładu.

Osoby, które na 1 stycznia 2025 r. mają przyznaną rentę socjalną, są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający automatycznie. Nie muszą składać w tym celu wniosku. Informację o przyznaniu tego dodatku ZUS przekaże tym osobom oraz udostępni na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Z wnioskiem o dodatek dopełniający nie muszą także występować osoby uprawnione do zbiegu renty socjalnej z rolniczą rentą rodzinną, które na dzień 1 stycznia 2025 r. posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydane w postępowaniu orzeczniczym ZUS lub w postępowaniu orzeczniczym KRUS). Takim osobom w styczniowych terminach płatności rent KRUS z urzędu przyznał prawo do dodatku dopełniającego i zawiesił jego wypłatę do maja 2025 r. O przyznaniu dodatku KRUS poinformuje stosownym zawiadomieniem.

Ważne Szczegółowe informacje dotyczące zasad ustalania prawa i obliczania wysokości dodatku dopełniającego uzyskasz w jednostkach organizacyjnych ZUS i KRUS.

Dodatek dopełniający, jak zostało już wspomniane, będzie wypłacany razem z rentą socjalną. Pierwsze przelewy ZUS zrealizuje w maju 2025 roku, tj.:

osoby, które otrzymają dodatek automatycznie (bez konieczności składania wniosku), dostaną wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. - łącznie wyniesie ono 12 870 zł brutto (2520 zł za styczeń i luty oraz 2610 zł za marzec, kwiecień i maj – po waloryzacji);

(2520 zł za styczeń i luty oraz 2610 zł za marzec, kwiecień i maj – po waloryzacji); jeśli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostanie wydane po 1 stycznia, dodatek przysługuje od miesiąca spełnienia warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku;

osoby pobierające rentę socjalną i świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji utracą prawo do tego ostatniego w momencie uzyskania prawa do dodatku dopełniającego.

Przypominamy, że emerytury, renty oraz inne świadczenia pieniężne, w tym dodatki, są wypłacane miesięcznie z góry, piątego dnia każdego miesiąca, za który przysługują. Więcej o nowym dodatku na stronie ZUS: Dodatek dopełniający do renty socjalnej – dodatkowe wsparcie dostępne od 1 stycznia 2025 r.

Tabela: Wyrównanie dodatku dopełniającego do renty socjalnej

Oto czytelna tabelka przedstawiająca wyrównanie dodatku dopełniającego do renty socjalnej od 1 stycznia 2025 r. Kwoty za marzec, kwiecień i maj uwzględniają waloryzację.

Miesiąc Kwota dodatku (brutto) Łączna kwota za okres (brutto) Styczeń 2520 zł 5040 zł (za 2 miesiące) Luty 2520 zł Marzec 2610 zł 7830 zł (za 3 miesiące) Kwiecień 2610 zł Maj 2610 zł Razem 12 870 zł 12 870 zł

Świadczenie uzupełniające dla osób uprawnionych do renty socjalnej i dodatku dopełniającego

ZUS informuje, że w przypadku gdy masz prawo do renty socjalnej i świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to od miesiąca, w którym ZUS ustali prawo do dodatku dopełniającego, stracisz prawo do świadczenia uzupełniającego.

Prawo do świadczenia uzupełniającego zależy między innymi od łącznej kwoty przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, np. renty socjalnej. Od 1 stycznia 2025 r. jest to również dodatek dopełniający. Od 1 marca 2025 r. łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekraczać 2 552,39 zł.

Zmiany w wypłacie renty socjalnej pobieranej łącznie z rentą rodzinną

ZUS wskazuje, że gdy masz prawo jednocześnie do renty rodzinnej oraz renty socjalnej i otrzymujesz oba te świadczenia, to ich łączna kwota nie może przekroczyć 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2024 r. jest to 5636,73 zł.

Jeżeli przekraczasz tę kwotę, to wysokość renty socjalnej ZUS obniży Ci, w taki sposób aby:

łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, oraz

kwota obniżonej renty socjalnej nie była niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 187,89 zł.

Od 1 stycznia br. łączna kwota renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekroczyć 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 5636,73 zł. Oznacza to, że od 1 stycznia br. otrzymasz wyższą kwotę renty socjalnej, jeżeli:

masz prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej w łącznej kwocie, która jest wyższa niż 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz

pobierasz rentę socjalną, obniżoną z uwagi na wysokość renty rodzinnej.

Kwotę renty socjalnej ZUS podwyższ z urzędu, w taki sposób, aby łącznie z kwotą renty rodzinnej nie przekroczyła 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli obecnie nie masz prawa do renty socjalnej, ponieważ kwota renty rodzinnej przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, możesz złożyć wniosek o ustalenie renty socjalnej i wypłatę tej renty łącznie z rentą rodzinną.

Czy wysokość renty socjalnej wypłacanej łącznie z rentą rodzinną ma wpływ na wysokość dodatku dopełniającego?

Jeśli od 1 stycznia 2025 r. masz prawo do dodatku dopełniającego, ZUS wypłaci go:

w pełnej wysokości – jeżeli suma Twojej renty socjalnej łącznie z rentą rodzinną nie przekroczy 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

w obniżonej kwocie – jeżeli suma Twojej renty socjalnej łącznie z rentą rodzinną przekroczy 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Niższą kwotę dodatku ZUS ustali z zastosowaniem takiej samej proporcji jak w przypadku obniżonej renty socjalnej.

