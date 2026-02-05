REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
Porada Infor.pl

W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 09:30
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Do czego uprawnia orzeczenie ZUS?
Do czego uprawnia orzeczenie ZUS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile czasu ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wydanie orzeczenia? Czy aktualne przepisy określają w tym zakresie jakieś wymogi? Jakie ważne zmiany wejdą w życie na początku 2027 r. i kogo będą dotyczyły?

Kiedy ZUS wyda orzeczenie? Aktualne przepisy

„Ubiegam się o rentę i czekam na orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jakim terminie powinnam je otrzymać?” – pyta Czytelniczka.

REKLAMA

REKLAMA

Aktualnie nie ma takiego terminu. Przepisy określają jedynie czas, w jakim ZUS powinien wydać decyzję o przyznaniu świadczenia np. renty. Co do zasady - zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - organ rpowinien wydać decyzję w sprawie ustalenia prawo do świadczenia i jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

„W wewnętrznych aktach prawnych, w ramach systemu pomiaru realizacji zadań w oddziałach ZUS, przyjęto m.in. wskaźnik dotyczący terminowości wydawania orzeczeń w czasie do 45 dni” – poinformował wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie funkcjonowania orzecznictwa ZUS. „Mimo niepełnej obsady etatowej lekarzy orzeczników, w III kwartale 2025 r. średnio w kraju ok. 77% wniosków o wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika zostało rozpatrzonych przez ZUS w terminie do 45 dni, a średni czas oczekiwania na wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika wynosił 35 dni” – czytamy w piśmie MRPiPS.

REKLAMA

Ważne

W praktyce zatem brak konkretnego terminu na wydanie orzeczenia oraz niedobory kadrowe mogą zatem prowadzić do opóźnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wielka nowelizacja orzecznictwa w ZUS. Co się zmienia i od kiedy?

Aby usprawnić proces orzeczniczy, przygotowano nowelizację przepisów, która m.in. zmienia zasady zatrudniania lekarzy oraz modyfikuje zasady wydawania orzeczeń. Nowa ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 13 kwietnia 2025 r. wejdą w życie przepisy, które umożliwią wydawanie orzeczeń w niektórych sprawach przez pielęgniarki i fizjoterapeutów. Z kolei od 1 stycznia 2027 r. w ZUS zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji zasadą będzie jednoosobowe orzekanie. Możliwość skierowania spawy do rozpatrzenia przez trzech lekarzy będzie istniała tylko wyjątkowo, w sprawach szczególnie skomplikowanych. Ważnym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami starających się o orzeczenie z ZUS, będzie możliwość przeprowadzenia e-wizyty.

Orzeczenie z ZUS-u w terminie 30 dni. Zmiany od 2027 r.

Od początku przyszłego roku pojawi się również 30-dniowy termin na wydanie orzeczenia, liczony od dnia wszczęcia postępowania o wydanie orzeczenia.

Do powyższego terminu nie będzie zaliczany okres:

• uzupełnienia dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania orzeczenia;

• przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika (pielęgniarkę, fizjoterapeutę).

W przypadku przekroczenia 30-dniowego terminu, będzie można wnieść ponaglenie. Będzie ono rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia wpływu do ZUS-u.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 26)

Do czego uprawnia orzeczenie z ZUS? [FAQ]

Zamierzam ubiegać się o rentę. Czy dla ZUS-u wystarczające będzie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez powiatowy zespół (PZON)?

Nie, niepełnosprawność nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. Dlatego do przyznania renty niezbędne będzie orzeczenie o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Mam orzeczenie z ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy. Czy mogę przedstawić je w MOPS, żeby dostać zasiłek stały?

Tak. Oprócz całkowitej niezdolności do pracy trzeba również spełnić wymóg dochodu.

Posiadam orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i czytałem, że to nie wystarczy, by uzyskać świadczenie wspierające. To prawda?

Tak, samo orzeczenie jest dopiero pierwszym etapem procedury. Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba jeszcze posiadać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia (którą wydaje WZON), a następnie złożyć do ZUS-u wniosek o świadczenie.

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 roku?
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 roku?
Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2026 roku
Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2026 roku
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 roku. Kto je dostanie? [LISTA]
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 roku. Kto je dostanie? [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy. Kto, oprócz Ukraińców, szuka pracy w Polsce?
05 lut 2026

W bazach ZUS zapisano już 1,29 mln cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. To 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przybyło Ukraińców, ale i pracowników z dalszych części świata – czytamy w wydaniu „Rz”.
203-204 zł – tyle średnio wzrasta emerytura po przeliczeniu przez ZUS tzw. emerytur czerwcowych
05 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych i przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te zasady. Emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków.
WIBOR: nie udowodniono manipulacji ale wykazano problem systemowy
05 lut 2026

W debacie publicznej dotyczącej wskaźnika WIBOR coraz częściej pojawia się argument uspokajający: skoro Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego ani Narodowy Bank Polski nie stwierdziły formalnie manipulacji stawką WIBOR, to nie ma podstaw, by kwestionować jego wiarygodność. To jednak rozumowanie uproszczone, a w istocie – mylące. Brak stwierdzenia manipulacji nie oznacza automatycznie, że mechanizm ustalania WIBOR był w pełni rynkowy, reprezentatywny i wolny od strukturalnych wad. Wskaźnik referencyjny nie musi być „manipulowany”, aby mógł funkcjonować w sposób systemowo nieadekwatny do realiów rynku, który ma mierzyć.
Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia
04 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system, wszystko dlatego, że od początku 2026 roku weszły w życie nowe przepisy. Do końca marca można jeszcze korzystać z dotychczasowych zasad, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

REKLAMA

Rewolucja w sądach: praca dla studentów prawa i nowe stawki wynagrodzeń. Sejm zdecydował
04 lut 2026

Pod koniec stycznia 2026 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, która otwiera drzwi do kariery w wymiarze sprawiedliwości jeszcze w trakcie studiów. Głównym założeniem nowych przepisów jest utworzenie stanowiska młodszego asystenta sędziego. Nowe prawo reguluje również zasady awansu na starszego asystenta, kwestie umów o pracę oraz wprowadza nowe widełki płacowe dla kadry asystenckiej.
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Co oznacza to dla gospodarki i kredytobiorców?
04 lut 2026

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.
Reforma PIP: Projekt nowelizacji spełnia wymogi KPO. Inspektorzy pracy dostaną nowe uprawnienia
04 lut 2026

Gotowa jest nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nadanie PIP uprawnień do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca 2026 r.
Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
04 lut 2026

Często zastanawiamy się nad tym jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci i czy trzeba sporządzić testament. Czy warto zdecydować się na przygotowanie czerwonej teczki? Na czym polega takie rozwiązanie i w jakich sytuacjach może okazać się pomocne?

REKLAMA

PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
04 lut 2026

Dla osób niepełnosprawnych to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu przez takie osoby (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie). Ustawa o asystencji osobistej podobnie jak świadczenie wspierające oparta jest o test samodzielności – orzeczenie o niepełnosprawności jest wtórne wobec określania poziomu potrzeby wsparcia.
Będziemy znowu wymieniać dowody osobiste - trwają prace nad dodaniem do nich tej jednej, istotnej informacji
04 lut 2026

W Sejmie leży petycja dotycząca dodania do dowodów osobistych tej jednej kluczowej informacji. Nie chodzi o powrót do umieszczania w dokumentach tożsamości adresów zameldowania, a o zupełnie nową kategorię danych. Ma to wpłynąć pozytywnie na nasze bezpieczeństwo.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA