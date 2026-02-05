W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana

Ile czasu ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wydanie orzeczenia? Czy aktualne przepisy określają w tym zakresie jakieś wymogi? Jakie ważne zmiany wejdą w życie na początku 2027 r. i kogo będą dotyczyły?

Kiedy ZUS wyda orzeczenie? Aktualne przepisy

„Ubiegam się o rentę i czekam na orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jakim terminie powinnam je otrzymać?” – pyta Czytelniczka.

Aktualnie nie ma takiego terminu. Przepisy określają jedynie czas, w jakim ZUS powinien wydać decyzję o przyznaniu świadczenia np. renty. Co do zasady - zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - organ rpowinien wydać decyzję w sprawie ustalenia prawo do świadczenia i jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

„W wewnętrznych aktach prawnych, w ramach systemu pomiaru realizacji zadań w oddziałach ZUS, przyjęto m.in. wskaźnik dotyczący terminowości wydawania orzeczeń w czasie do 45 dni” – poinformował wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie funkcjonowania orzecznictwa ZUS. „Mimo niepełnej obsady etatowej lekarzy orzeczników, w III kwartale 2025 r. średnio w kraju ok. 77% wniosków o wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika zostało rozpatrzonych przez ZUS w terminie do 45 dni, a średni czas oczekiwania na wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika wynosił 35 dni” – czytamy w piśmie MRPiPS.

Ważne W praktyce zatem brak konkretnego terminu na wydanie orzeczenia oraz niedobory kadrowe mogą zatem prowadzić do opóźnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wielka nowelizacja orzecznictwa w ZUS. Co się zmienia i od kiedy?

Aby usprawnić proces orzeczniczy, przygotowano nowelizację przepisów, która m.in. zmienia zasady zatrudniania lekarzy oraz modyfikuje zasady wydawania orzeczeń. Nowa ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 13 kwietnia 2025 r. wejdą w życie przepisy, które umożliwią wydawanie orzeczeń w niektórych sprawach przez pielęgniarki i fizjoterapeutów. Z kolei od 1 stycznia 2027 r. w ZUS zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji zasadą będzie jednoosobowe orzekanie. Możliwość skierowania spawy do rozpatrzenia przez trzech lekarzy będzie istniała tylko wyjątkowo, w sprawach szczególnie skomplikowanych. Ważnym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami starających się o orzeczenie z ZUS, będzie możliwość przeprowadzenia e-wizyty.

Orzeczenie z ZUS-u w terminie 30 dni. Zmiany od 2027 r.

Od początku przyszłego roku pojawi się również 30-dniowy termin na wydanie orzeczenia, liczony od dnia wszczęcia postępowania o wydanie orzeczenia.

Do powyższego terminu nie będzie zaliczany okres:

• uzupełnienia dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania orzeczenia;

• przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika (pielęgniarkę, fizjoterapeutę).

W przypadku przekroczenia 30-dniowego terminu, będzie można wnieść ponaglenie. Będzie ono rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia wpływu do ZUS-u.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 26)

Do czego uprawnia orzeczenie z ZUS? [FAQ]

Zamierzam ubiegać się o rentę. Czy dla ZUS-u wystarczające będzie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez powiatowy zespół (PZON)? Nie, niepełnosprawność nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. Dlatego do przyznania renty niezbędne będzie orzeczenie o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Mam orzeczenie z ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy. Czy mogę przedstawić je w MOPS, żeby dostać zasiłek stały? Tak. Oprócz całkowitej niezdolności do pracy trzeba również spełnić wymóg dochodu. Posiadam orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i czytałem, że to nie wystarczy, by uzyskać świadczenie wspierające. To prawda? Tak, samo orzeczenie jest dopiero pierwszym etapem procedury. Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba jeszcze posiadać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia (którą wydaje WZON), a następnie złożyć do ZUS-u wniosek o świadczenie.

