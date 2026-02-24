MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r. [Tabela, kwoty]
Jakie świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami wypłaci w 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a które ośrodki pomocy społecznej? Prezentujemy tabelaryczne zestawienie najważniejszych świadczeń i najważniejsze informacje o orzeczeniach. Ile wynoszą popularne zasiłki i renty?
- Orzeczenia i decyzje. Ważne dokumenty dla osób z niepełnosprawnościami
- Niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji
- Stopień niepełnosprawności, potrzeba wsparcia
- Orzeczenie o niepełnosprawności a niezdolność do pracy
- Kto wypłaca świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r.? Tabela i kwoty
Orzeczenia i decyzje. Ważne dokumenty dla osób z niepełnosprawnościami
System wsparcia osób niepełnosprawnościami w Polsce jest zróżnicowany. Kluczowe znaczenie mają tu przede wszystkim:
• orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawane przez miejskie/powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia, wydawane przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność);
• orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydawane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie ZUS.
Niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji
Orzekanie o niezdolności do pacy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jest jednym z zadań ZUS. Aktualnie obowiązują jeszcze przepisy, zgodnie z którymi orzeczenia wydają lekarze orzecznicy ZUS (w I instancji) i komisje lekarskie ZUS (w II instancji). Zakład rozpoczyna postępowanie orzecznicze, gdy wpływa wniosek o świadczenie dla osób niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji. W ten sposób ustala się prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego.
Zgodnie z przepisami, za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Stopień niepełnosprawności, potrzeba wsparcia
Orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) wydają miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (w pierwszej instancji) i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja). Określone orzeczenia są ważne dla uzyskania przykładowo takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.
Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć razem z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decyzja jest istotna dla osób, ubiegających się o świadczenie wspierające. Dopiero uzyskanie takiego dokumentu umożliwia ubieganie się o świadczenie w ZUS.
Orzeczenie o niepełnosprawności a niezdolność do pracy
Warto pamiętać, iż orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Ale uwaga! Niepełnosprawność nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. Wprawdzie osoba z orzeczoną niezdolnością do pracy jest osobą niepełnosprawną. Jednak orzeczenie o niepełnosprawności nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. W praktyce zatem orzeczenie o niezdolności do pracy może być równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, ale nie na odwrót.
Kto wypłaca świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r.? Tabela i kwoty
Poniżej tabelaryczne zestawienie najważniejszych świadczeń z informacją kto je wypłaca.
Rodzaj świadczenia
Organ wypłacający
ZUS
MOPS
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
najniższe kwoty 2026 brutto: do 28 lutego 1878,91 zł/od 1 marca 1 978,49 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
najniższe kwoty 2026 brutto: do 28 lutego 1409,18 zł/od 1 marca 1483,87 zł
+
Dodatek pielęgnacyjny
do 28 lutego 2026 r. 348,22 zł
od 1 marca 2026 r. 366,68 zł
+
Renta socjalna
do 28 lutego 2026 r. 1878,91 zł brutto/od 1 marca 2026 r. 1 978,49 zł
+
Dodatek dopełniający
do 28 lutego 2026 r. 2610,72 zł brutto
od 1 marca 2026 r. 2704,71 zł brutto
+
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
maksymalnie 500 zł
+
Świadczenie wspierające
najwyższe kwoty netto w 2026 r.: do 28 lutego 4134 zł/od 1 marca 4353 zł
+
Zasiłek pielęgnacyjny
215,84 zł netto
+
Świadczenie pielęgnacyjne
od 1 stycznia 2026 r. 3386 zł netto
+
Zasiłek stały
maksymalnie 1229 zł netto
+
Pamiętajmy, iż nie wszystkie świadczenia można pobierać jednocześnie.
Przykładowo, gdy osoba z niepełnosprawnością ma prawo do renty socjalnej, to nie dostanie zasiłku stałego. Inne świadczenia, które nie podlegają łączeniu to chociażby zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny.
Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1749; ost. zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 26);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).
