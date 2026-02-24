MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r. [Tabela, kwoty]

Jakie świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami wypłaci w 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a które ośrodki pomocy społecznej? Prezentujemy tabelaryczne zestawienie najważniejszych świadczeń i najważniejsze informacje o orzeczeniach. Ile wynoszą popularne zasiłki i renty?

Orzeczenia i decyzje. Ważne dokumenty dla osób z niepełnosprawnościami

System wsparcia osób niepełnosprawnościami w Polsce jest zróżnicowany. Kluczowe znaczenie mają tu przede wszystkim:

• orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawane przez miejskie/powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia, wydawane przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność);

• orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydawane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie ZUS.

Niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji

Orzekanie o niezdolności do pacy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jest jednym z zadań ZUS. Aktualnie obowiązują jeszcze przepisy, zgodnie z którymi orzeczenia wydają lekarze orzecznicy ZUS (w I instancji) i komisje lekarskie ZUS (w II instancji). Zakład rozpoczyna postępowanie orzecznicze, gdy wpływa wniosek o świadczenie dla osób niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji. W ten sposób ustala się prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego.

Zgodnie z przepisami, za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Stopień niepełnosprawności, potrzeba wsparcia

Orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) wydają miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (w pierwszej instancji) i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja). Określone orzeczenia są ważne dla uzyskania przykładowo takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć razem z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decyzja jest istotna dla osób, ubiegających się o świadczenie wspierające. Dopiero uzyskanie takiego dokumentu umożliwia ubieganie się o świadczenie w ZUS.

Orzeczenie o niepełnosprawności a niezdolność do pracy

Warto pamiętać, iż orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o: • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; • niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; • całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; • częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Ważne Ale uwaga! Niepełnosprawność nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. Wprawdzie osoba z orzeczoną niezdolnością do pracy jest osobą niepełnosprawną. Jednak orzeczenie o niepełnosprawności nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. W praktyce zatem orzeczenie o niezdolności do pracy może być równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, ale nie na odwrót.

Kto wypłaca świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r.? Tabela i kwoty

Poniżej tabelaryczne zestawienie najważniejszych świadczeń z informacją kto je wypłaca.

Rodzaj świadczenia Organ wypłacający ZUS MOPS Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy najniższe kwoty 2026 brutto: do 28 lutego 1878,91 zł/od 1 marca 1 978,49 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy najniższe kwoty 2026 brutto: do 28 lutego 1409,18 zł/od 1 marca 1483,87 zł + Dodatek pielęgnacyjny do 28 lutego 2026 r. 348,22 zł od 1 marca 2026 r. 366,68 zł + Renta socjalna do 28 lutego 2026 r. 1878,91 zł brutto/od 1 marca 2026 r. 1 978,49 zł + Dodatek dopełniający do 28 lutego 2026 r. 2610,72 zł brutto od 1 marca 2026 r. 2704,71 zł brutto + Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji maksymalnie 500 zł + Świadczenie wspierające najwyższe kwoty netto w 2026 r.: do 28 lutego 4134 zł/od 1 marca 4353 zł + Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł netto + Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2026 r. 3386 zł netto + Zasiłek stały maksymalnie 1229 zł netto +

Ważne Pamiętajmy, iż nie wszystkie świadczenia można pobierać jednocześnie.

Przykład Przykładowo, gdy osoba z niepełnosprawnością ma prawo do renty socjalnej, to nie dostanie zasiłku stałego. Inne świadczenia, które nie podlegają łączeniu to chociażby zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny.

