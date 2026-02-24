REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r. [Tabela, kwoty]

MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r. [Tabela, kwoty]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 13:53
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku
MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami wypłaci w 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a które ośrodki pomocy społecznej? Prezentujemy tabelaryczne zestawienie najważniejszych świadczeń i najważniejsze informacje o orzeczeniach. Ile wynoszą popularne zasiłki i renty?

Orzeczenia i decyzje. Ważne dokumenty dla osób z niepełnosprawnościami

System wsparcia osób niepełnosprawnościami w Polsce jest zróżnicowany. Kluczowe znaczenie mają tu przede wszystkim:

REKLAMA

REKLAMA

• orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawane przez miejskie/powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia, wydawane przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność);

• orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydawane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie ZUS.

Niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji

Orzekanie o niezdolności do pacy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jest jednym z zadań ZUS. Aktualnie obowiązują jeszcze przepisy, zgodnie z którymi orzeczenia wydają lekarze orzecznicy ZUS (w I instancji) i komisje lekarskie ZUS (w II instancji). Zakład rozpoczyna postępowanie orzecznicze, gdy wpływa wniosek o świadczenie dla osób niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji. W ten sposób ustala się prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego.

REKLAMA

Zgodnie z przepisami, za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Stopień niepełnosprawności, potrzeba wsparcia

Orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) wydają miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (w pierwszej instancji) i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja). Określone orzeczenia są ważne dla uzyskania przykładowo takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć razem z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decyzja jest istotna dla osób, ubiegających się o świadczenie wspierające. Dopiero uzyskanie takiego dokumentu umożliwia ubieganie się o świadczenie w ZUS.

Zobacz również:

Orzeczenie o niepełnosprawności a niezdolność do pracy

Warto pamiętać, iż orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

• częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Ważne

Ale uwaga! Niepełnosprawność nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. Wprawdzie osoba z orzeczoną niezdolnością do pracy jest osobą niepełnosprawną. Jednak orzeczenie o niepełnosprawności nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. W praktyce zatem orzeczenie o niezdolności do pracy może być równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, ale nie na odwrót.

Kto wypłaca świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 r.? Tabela i kwoty

Poniżej tabelaryczne zestawienie najważniejszych świadczeń z informacją kto je wypłaca.

Rodzaj świadczenia

 

Organ wypłacający

ZUS

MOPS

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

najniższe kwoty 2026 brutto: do 28 lutego 1878,91 zł/od 1 marca 1 978,49 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

najniższe kwoty 2026 brutto: do 28 lutego 1409,18 zł/od 1 marca 1483,87 zł

+

 

 

Dodatek pielęgnacyjny

do 28 lutego 2026 r. 348,22 zł

od 1 marca 2026 r. 366,68 zł

+

 

Renta socjalna

do 28 lutego 2026 r. 1878,91 zł brutto/od 1 marca 2026 r. 1 978,49 zł

+

 

 

Dodatek dopełniający

do 28 lutego 2026 r. 2610,72 zł brutto

od 1 marca 2026 r. 2704,71 zł brutto

+

 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

maksymalnie 500 zł

+

 

Świadczenie wspierające

najwyższe kwoty netto w 2026 r.: do 28 lutego 4134 zł/od 1 marca 4353 zł

+

 

Zasiłek pielęgnacyjny

215,84 zł netto

 

+

Świadczenie pielęgnacyjne

od 1 stycznia 2026 r. 3386 zł netto

 

+

Zasiłek stały

maksymalnie 1229 zł netto

 

+

Ważne

Pamiętajmy, iż nie wszystkie świadczenia można pobierać jednocześnie.

Przykład

Przykładowo, gdy osoba z niepełnosprawnością ma prawo do renty socjalnej, to nie dostanie zasiłku stałego. Inne świadczenia, które nie podlegają łączeniu to chociażby zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny.

Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1749; ost. zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 26);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).

Powiązane
W jakim terminie ZUS wyda orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
W jakim terminie ZUS wyda orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.? 15 przywilejów, ulg i świadczeń [Lista]
Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.? 15 przywilejów, ulg i świadczeń [Lista]
Co dalej ze świadczeniem 500+ z ZUS? Czasami to mniej niż 250 zł
Co dalej ze świadczeniem 500+ z ZUS? Czasami to mniej niż 250 zł
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”?
24 lut 2026

Decyzje o wydaleniu z Polski dla setek cudzoziemców. Czy to koniec „polskiego Eldorado”? Wydaje się, że powoli tak -bo Straż graniczna wydaje coraz więcej decyzji o deportacji. Sprawy są różnorakie i dotyczą obywateli rożnych krajów, nie tylko Ukrainy.
Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić informacje zapewniające ciągłość egzekucji
24 lut 2026

Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić wymagane informacje dotyczące realizacji dokonanego zajęcia i tym samym zapewnić ciągłość egzekucji. Musi zrobić to pracodawca, na którego przepisy nakładają szereg obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
24 lut 2026

Wynagrodzenie to nie każde pieniądze, które należą się od szefa. Dla pracownika nie zawsze ma to istotne znaczenie. O tym, jak jest to ważne często przekonuje się dopiero wtedy, gdy środki zamiast do niego, trafiają do komornika.
Work life blending – co oznacza dla pracodawców i pracowników? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na jego stosowanie?
24 lut 2026

Czy work life blending ma szansę porwać pracodawców i pracowników równie mocno, jak swego czasu work life balance? Choć obowiązujące przepisy dają stronom stosunku pracy wiele możliwości na dostosowanie łączącej ich relacji do swoich potrzeb, to jednak wymagają też stosowania jasno określonych zasad.

REKLAMA

Człowiek jest ważniejszy od kamery, a uzasadniony interes z RODO nie zawsze wystarczy, nawet gdy istnieje
24 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny poinformował komunikatem z 19 lutego 2026 r., że wydał przełomowe orzeczenie dotyczące monitoringu wizyjnego. Sąd jasno stwierdził: Twoja wolność i prywatność są ważniejsze niż „uzasadnione interesy" tego, kto Cię nagrywa. Co to oznacza, gdy znajdziesz się w zasięgu czyjejś kamery?
934,1 tys. bezrobotnych w Polsce. GUS publikuje najnowsze dane o bezrobociu
24 lut 2026

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
2 marca godz. 10.00. PFRON zasypią wnioski o samochody. Ważne 1 lub 2 punkty preferencyjne. I tak decyduje kolejność
24 lut 2026

2 marca 2026 r. około godz. 10.00 osoby niepełnosprawne i ich rodziny zasypią PFRON wnioskami o samochody (ściślej o dofinansowanie do zakupu samochodów o wartości nawet 230 000 zł lub 300 000 zł). Odbędzie się wyścig o dofinansowanie PFRON do kupna samochodów za nawet 300 000 zł. Konstrukcja programu jest taka, że w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Wszystko przez punkty preferencyjne. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma taką samą liczbę punktów preferencyjnych co konkurent, to decyduje kolejność wniosków.0.
Dopłaty do samochodów. W PFRON niszcząca niepełnosprawnych kolejność wniosków. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
24 lut 2026

2 marca 2026 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Chodzi o samochody warte nawet 300 000 zł. Jest krytykowany za to, że o przyznaniu dofinansowania niestety w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Więc 2 marca odbędzie się wyścig "Kto, pierwszy". Program jest także krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym (w bardzo mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.

REKLAMA

Czy z powodu zdrady mogę odwołać darowiznę? Przykłady z sądów
23 lut 2026

Czy zdrada może być przyczyną odwołania darowizny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedz. O tym zdrada stanowi rażącą niewdzięczność obdarowanego małżonka, decydują konkretne okoliczności. Co mówią o tym przepisy? Jak orzekają sądy? Rozwiewamy wątpliwości.
Odbierasz telefon: gdy padną takie nazwy i słowa, lepiej natychmiast skończ rozmowę
23 lut 2026

Odbierasz telefon: gdy padną takie nazwy i słowa, lepiej natychmiast skończ rozmowę. O co chodzi? Wyświetla się numer infolinii banku, a głos po drugiej stronie brzmi profesjonalnie. „Mamy problem z Pana/Pani kontem – natychmiastowa reakcja jest konieczna!”. Brzmi znajomo? To może być początek najgroźniejszego oszustwa, jakie czyha na Twoje oszczędności. Oszuści doskonale znają sztuczki psychologiczne, by wywołać panikę i zmusić do pochopnych decyzji. Jak ich rozpoznać? Kiedy natychmiast się rozłączyć? I dlaczego seniorzy są ich głównym celem? Odpowiedzi mogą uratować Twoje pieniądze – i spokój. Przeczytaj poniższy tekst - bo wiedza może uchronić Cię przed oszustwem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA