Obniżyć czy utrzymać wiek emerytalny? Oto co myślą o tym Polacy

Jak zauważa „Rz”, większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn - w dół. „Eksperci nie mają wątpliwości: trzeba zrównać, ale w górę” - pisze gazeta. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Zmiana wieku emerytalnego? Oto co myślą o tym Polacy

Z sondażu wynika, że 53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół. Określenia go na poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych. „Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc.” - pisze dziennik. Z kolei ponad jedna trzecia badanych - 37 proc. - w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.

Jak pisze „Rz”, zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu. Tymczasem - jak zauważa gazeta - wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.