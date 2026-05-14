REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Egzekucja komornicza » Emeryt z długami w 2026 r. - komornik nie ruszy kwoty 1401,57 zł. Tyle musi zostać na życie

Emeryt z długami w 2026 r. - komornik nie ruszy kwoty 1401,57 zł. Tyle musi zostać na życie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 maja 2026, 15:49
[Data aktualizacji 14 maja 2026, 16:18]
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
Zmartwiony emeryt patrzący z niedowierzaniem na konto bankowe w telefonie.
Komornik może zostawić Ci tylko „minimum do życia”. Ale od 2026 r. zmienia się sposób liczenia emerytur
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2026 roku oraz ile musi zostawić seniorowi na życie? Odpowiedź nie jest taka sama dla wszystkich. To rodzaj długu decyduje o tym, czy z emerytury zniknie kilkaset złotych, czy nawet ponad połowa świadczenia. Długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób.

rozwiń >

Przepisy jasno określają, ile maksymalnie można potrącić z emerytury w 2026 roku i jaka kwota musi zawsze zostać do dyspozycji seniora. Wszystko zależy od tego, z jakim długiem mamy do czynienia. Inaczej wygląda egzekucja przy zwykłych zobowiązaniach, takich jak kredyt czy nieopłacone rachunki, a inaczej przy alimentach albo długach wobec instytucji publicznych. To właśnie ta różnica decyduje o tym, ile pieniędzy co miesiąc może zostać potrącone z emerytury.

REKLAMA

REKLAMA

Najczęstsze długi, przy których komornik zabiera najmniej

Najczęściej spotykana sytuacja dotyczy zwykłych długów cywilnych, czyli np. niespłaconych kredytów, pożyczek, zaległych opłat za media czy czynszu. W takich przypadkach komornik może potrącić maksymalnie 25% emerytury brutto. Pozostałe 75% świadczenia pozostaje dla seniora.

Dodatkowo obowiązuje tzw. kwota ochronna, nawet po potrąceniach emeryt musi zachować minimalne środki do życia. W przypadku wymienionych zobowiązań komornik musi zostawić dłużnikowi co najmniej 1401,57 zł emerytury (kwota wolna od zajęcia, obowiązuje od 1 marca 2026 r.). Jeśli emerytura jest na poziomie tej kwoty albo niższa, ZUS nie dokonuje potrącenia i przekazuje komornikowi informację, że w danym przypadku nie ma możliwości zajęcia świadczenia.

Polecamy »> Czy wierzyciel musi czekać na pieniądze tygodniami? Przepis ustawy o komornikach do zmiany

REKLAMA

W przypadku pozostałych należności, takich jak grzywny czy opłaty sądowe, co do zasady stosuje się limity analogiczne jak przy długach niealimentacyjnych, czyli potrącenie może wynosić maksymalnie 25% świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Alimenty: najwyższe potrącenia, nawet 60%

Najostrzejsze zasady dotyczą alimentów, które ustawodawca traktuje priorytetowo. W takich sprawach komornik może potrącić nawet do 60% emerytury. Oznacza to, że senior otrzymuje 40% świadczenia.

W przypadku alimentów i należności z funduszu alimentacyjnego obowiązuje też kwota wolna od potrąceń, tj. 849,42 zł, która musi pozostać emerytowi jako minimalne zabezpieczenie środków do życia.

Długi wobec państwa i placówek: do 50%

Trzecia grupa to zobowiązania publicznoprawne, np. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczych. W takich przypadkach potrącenie może wynosić maksymalnie 50% emerytury.

W przypadku opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (DPS), zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) czy zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) obowiązuje kwota wolna od potrąceń w wysokości 339,76 zł, która musi pozostać do dyspozycji emeryta.

Przykład

Jeśli emeryt otrzymuje 2 800 zł brutto:
- przy zwykłym długu (25%) komornik może potrącić około 700 zł, a seniorowi zostaje 2 100 zł,
- przy należnościach publicznych (50%) potrącenie wyniesie około 1 400 zł, a do dyspozycji emeryta pozostanie 1 400 zł,
przy alimentach (60%) komornik zabierze około 1 680 zł, a emeryt otrzyma 1 120 zł.
To właśnie dlatego dwie osoby z tym samym świadczeniem mogą co miesiąc dostawać zupełnie inne kwoty.

Świadczenia wyłączone spod egzekucji komorniczej w 2026 roku

W 2026 roku część świadczeń emerytalnych i socjalnych pozostaje całkowicie poza zasięgiem komornika. Oznacza to, że dodatkowe roczne wypłaty, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, nie mogą zostać zajęte, niezależnie od wysokości zadłużenia. Ochroną objęty jest również dodatek pielęgnacyjny dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Ilu emerytów w Polsce ma długi?

Emeryci stanowią dziś około jedną piątą mieszkańców Polski, według danych GUS to ok. 7,39 mln osób. Zdecydowana większość z nich nie ma problemów z zadłużeniem, jednak część seniorów zmaga się z zaległościami finansowymi.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób. Łączna wartość ich zobowiązań przekracza 5 mld zł, co oznacza średnio ok. 18,7 tys. zł zadłużenia przypadającego na jednego seniora.

FAQ - komornik a emerytura w 2026 roku (najważniejsze pytania)

1. Od czego zależy, ile komornik zabierze z emerytury?

Najważniejszy jest rodzaj długu. Inne limity obowiązują przy kredytach i rachunkach, inne przy alimentach, a jeszcze inne przy zobowiązaniach wobec państwa lub instytucji publicznych.

2. Ile maksymalnie można stracić przy zwykłych długach?

Przy kredytach, pożyczkach czy zaległych rachunkach komornik może potrącić maksymalnie 25% emerytury brutto.

3. Czy zawsze zostaje „kwota wolna” dla emeryta?

Tak. Przy długach cywilnych musi zostać co najmniej 1401,57 zł. Jeśli emerytura jest niższa, ZUS nie dokonuje potrącenia.

4. Dlaczego alimenty są inaczej traktowane niż inne długi?

Bo mają najwyższy priorytet prawny i społeczny. W ich przypadku komornik może potrącić nawet do 60% emerytury.

5. Ile zostaje emerytowi przy alimentach?

Zwykle około 40% świadczenia, przy czym dodatkowo obowiązuje kwota wolna 849,42 zł.

6. Czy długi wobec państwa działają tak samo jak kredyty?

Nie. Należności publiczne, np. za pobyt w DPS czy ZOL, mogą skutkować potrąceniem do 50% emerytury.

7. Czy komornik może zająć wszystkie świadczenia emeryta?

Nie. Trzynasta i czternasta emerytura oraz dodatki, np. pielęgnacyjny, są całkowicie wolne od egzekucji.

8. Co ważne, o czym często się zapomina?

Jeśli emeryt ma kilka długów jednocześnie, potrącenia nie sumują się bez końca – obowiązuje górny limit (najczęściej 60%). W praktyce to on „zamyka” maksymalną kwotę zajęcia, niezależnie od liczby wierzycieli.

Powiązane
To im komornik zabierze całą trzynastkę. Przepisy mówią jasno, ile można z niej potrącić, ale nie zawsze obowiązują ograniczenia
To im komornik zabierze całą trzynastkę. Przepisy mówią jasno, ile można z niej potrącić, ale nie zawsze obowiązują ograniczenia
Czy komornik będzie mógł zabrać co miesiąc 360 złotych z minimalnego wynagrodzenia? Padają konkretne liczby, które mogą zaskakiwać
Czy komornik będzie mógł zabrać co miesiąc 360 złotych z minimalnego wynagrodzenia? Padają konkretne liczby, które mogą zaskakiwać
Ile zostanie z ulgi na dziecko, jeśli podatnik jest objęty egzekucją? Sprawdź, jaką część może zabrać komornik
Ile zostanie z ulgi na dziecko, jeśli podatnik jest objęty egzekucją? Sprawdź, jaką część może zabrać komornik
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Reklama

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Polacy raczej nie chcą podatku katastralnego, a jego zwolennicy akceptują tę daninę dopiero od 3 mieszkania
14 maja 2026

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.
Sankcja kredytu darmowego - co zmienił wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Banki nie są zadowolone, bo przybędzie spraw sądowych z kredytobiorcami
14 maja 2026

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. zaskoczył sektor bankowy i banki będą potrzebowały chwili, aby się przegrupować i przygotować strategię na przyszłość. Już dziś słyszy się opinie, że co prawda TSUE ma rację mówiąc o niedopuszczalności pobierania odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale ten rodzaj naruszenia, zdaniem banków, nie stanowi podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a ponadto w takiej sytuacji bankom może przysługiwać swoista rekompensata polegająca na proporcjonalnym podwyższeniu oprocentowania kredytu, odzwierciedlająca koszt niepobrania odsetek od kwot odpowiadających kosztowi kredytu. Nie ulega jednak wątpliwości, że banki będą musiały w tej strategii uwzględnić stanowisko TSUE wyrażone w tym wyroku – pisze radca prawny Wojciech Ostrowski z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
Woda z kranu pod lupą. Już w maju 2026 r. właścicieli i zarządców nieruchomości obciąża nowe obowiązki. Konieczne będą kontrole, a często też modernizacje
14 maja 2026

Czy w Polsce można pić wodę z kranu? Choć przedsiębiorstwa wodociągowe od lat zapewniają, że tak, to zapewnienia te są nieco na wyrost. Kontrola jakości wody kończy się bowiem najczęściej przy węźle doprowadzającym ją do budynku. Co dzieje się dalej?
ZUS: ponad 879 tys. emerytów w Polsce nadal pracuje zawodowo
14 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że aktywność zawodowa seniorów po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracujących seniorów wzrosła z 575,4 tys. do 879,5 tys., czyli o 52,9 proc. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej.

REKLAMA

Emeryt z długami w 2026 r. - komornik nie ruszy kwoty 1401,57 zł. Tyle musi zostać na życie
14 maja 2026

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2026 roku oraz ile musi zostawić seniorowi na życie? Odpowiedź nie jest taka sama dla wszystkich. To rodzaj długu decyduje o tym, czy z emerytury zniknie kilkaset złotych, czy nawet ponad połowa świadczenia. Długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób.
Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Rząd nie ma dobrych wiadomości dla Polaków
14 maja 2026

Kwota wolna od podatku na poziomie 60 tys. zł raczej nie zostanie wprowadzona w 2027 roku – potwierdzają to wypowiedzi przedstawicieli rządu. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że zmiana ma zostać zrealizowana jeszcze w tej kadencji, ale na razie podatnicy nadal będą rozliczać PIT według obowiązujących zasad. Oznacza to, że kwota wolna szybko nie ulegnie zmianie.
Mieszkanie dostanie "etykietę" jak lodówka. Nowe klasy energetyczne (A+ do G) obowiązkowe w ogłoszeniach
14 maja 2026

Sprzedajesz lub wynajmujesz nieruchomość? Brak informacji o klasie energetycznej budynku w ogłoszeniu grozi wysoką grzywną. Nowe przepisy wprowadzają unijny standard ośmiu klas - od A+ do G - który drastycznie wpływa na ceny na rynku nieruchomości. Czy Twoja własność nie trafi do grupy "wampirów energetycznych" i jak przygotować się na nadchodzące zmiany?
Wycinka drzew na działce 2026. Co zrobić kiedy drzewo sąsiada zagraża bezpieczeństwu?
14 maja 2026

Pękające konary, pochylone drzewa i uszkodzone korzenie mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, samochodów oraz budynków. Wiele osób nie wie jednak, co zrobić w sytuacji, gdy zaczyna ono zagrażać bezpieczeństwu? Wyjaśnimy, kto powinien reagować i gdzie zgłosić problem.

REKLAMA

USC w Warszawie dokonał transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, bez czekania na zmiany przepisów
14 maja 2026

To jest faktem - stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Prezydent Miasta Rafał Trzaskowski ogłosił to właśnie na konferencji prasowej. Zapowiedział jednocześnie, że w kolejce na rozpatrzenie czekają następne wnioski i będą teraz rozpatrywane bardzo szybko.
Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w piątek? Kierowcy będą zaskoczeni przy tankowaniu
14 maja 2026

Znamy ceny paliw obowiązujące w dniu 14 maja. Minister energii wydał obwieszczenie określające ceny benzyny i oleju napędowego na piątek. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić na stacjach benzynowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA