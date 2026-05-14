Ile komornik może zabrać z emerytury w 2026 roku oraz ile musi zostawić seniorowi na życie? Odpowiedź nie jest taka sama dla wszystkich. To rodzaj długu decyduje o tym, czy z emerytury zniknie kilkaset złotych, czy nawet ponad połowa świadczenia. Długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób.

rozwiń >

Przepisy jasno określają, ile maksymalnie można potrącić z emerytury w 2026 roku i jaka kwota musi zawsze zostać do dyspozycji seniora. Wszystko zależy od tego, z jakim długiem mamy do czynienia. Inaczej wygląda egzekucja przy zwykłych zobowiązaniach, takich jak kredyt czy nieopłacone rachunki, a inaczej przy alimentach albo długach wobec instytucji publicznych. To właśnie ta różnica decyduje o tym, ile pieniędzy co miesiąc może zostać potrącone z emerytury.

REKLAMA

REKLAMA

Najczęstsze długi, przy których komornik zabiera najmniej

Najczęściej spotykana sytuacja dotyczy zwykłych długów cywilnych, czyli np. niespłaconych kredytów, pożyczek, zaległych opłat za media czy czynszu. W takich przypadkach komornik może potrącić maksymalnie 25% emerytury brutto. Pozostałe 75% świadczenia pozostaje dla seniora.

Dodatkowo obowiązuje tzw. kwota ochronna, nawet po potrąceniach emeryt musi zachować minimalne środki do życia. W przypadku wymienionych zobowiązań komornik musi zostawić dłużnikowi co najmniej 1401,57 zł emerytury (kwota wolna od zajęcia, obowiązuje od 1 marca 2026 r.). Jeśli emerytura jest na poziomie tej kwoty albo niższa, ZUS nie dokonuje potrącenia i przekazuje komornikowi informację, że w danym przypadku nie ma możliwości zajęcia świadczenia.

Polecamy »> Czy wierzyciel musi czekać na pieniądze tygodniami? Przepis ustawy o komornikach do zmiany

REKLAMA

W przypadku pozostałych należności, takich jak grzywny czy opłaty sądowe, co do zasady stosuje się limity analogiczne jak przy długach niealimentacyjnych, czyli potrącenie może wynosić maksymalnie 25% świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Alimenty: najwyższe potrącenia, nawet 60%

Najostrzejsze zasady dotyczą alimentów, które ustawodawca traktuje priorytetowo. W takich sprawach komornik może potrącić nawet do 60% emerytury. Oznacza to, że senior otrzymuje 40% świadczenia.

W przypadku alimentów i należności z funduszu alimentacyjnego obowiązuje też kwota wolna od potrąceń, tj. 849,42 zł, która musi pozostać emerytowi jako minimalne zabezpieczenie środków do życia.

Długi wobec państwa i placówek: do 50%

Trzecia grupa to zobowiązania publicznoprawne, np. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczych. W takich przypadkach potrącenie może wynosić maksymalnie 50% emerytury.

W przypadku opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (DPS), zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) czy zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) obowiązuje kwota wolna od potrąceń w wysokości 339,76 zł, która musi pozostać do dyspozycji emeryta.

Przykład Jeśli emeryt otrzymuje 2 800 zł brutto:

- przy zwykłym długu (25%) komornik może potrącić około 700 zł, a seniorowi zostaje 2 100 zł,

- przy należnościach publicznych (50%) potrącenie wyniesie około 1 400 zł, a do dyspozycji emeryta pozostanie 1 400 zł,

przy alimentach (60%) komornik zabierze około 1 680 zł, a emeryt otrzyma 1 120 zł.

To właśnie dlatego dwie osoby z tym samym świadczeniem mogą co miesiąc dostawać zupełnie inne kwoty.

Świadczenia wyłączone spod egzekucji komorniczej w 2026 roku

W 2026 roku część świadczeń emerytalnych i socjalnych pozostaje całkowicie poza zasięgiem komornika. Oznacza to, że dodatkowe roczne wypłaty, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, nie mogą zostać zajęte, niezależnie od wysokości zadłużenia. Ochroną objęty jest również dodatek pielęgnacyjny dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Ilu emerytów w Polsce ma długi?

Emeryci stanowią dziś około jedną piątą mieszkańców Polski, według danych GUS to ok. 7,39 mln osób. Zdecydowana większość z nich nie ma problemów z zadłużeniem, jednak część seniorów zmaga się z zaległościami finansowymi.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób. Łączna wartość ich zobowiązań przekracza 5 mld zł, co oznacza średnio ok. 18,7 tys. zł zadłużenia przypadającego na jednego seniora.

FAQ - komornik a emerytura w 2026 roku (najważniejsze pytania)

1. Od czego zależy, ile komornik zabierze z emerytury?

Najważniejszy jest rodzaj długu. Inne limity obowiązują przy kredytach i rachunkach, inne przy alimentach, a jeszcze inne przy zobowiązaniach wobec państwa lub instytucji publicznych.

2. Ile maksymalnie można stracić przy zwykłych długach?

Przy kredytach, pożyczkach czy zaległych rachunkach komornik może potrącić maksymalnie 25% emerytury brutto.

3. Czy zawsze zostaje „kwota wolna” dla emeryta?

Tak. Przy długach cywilnych musi zostać co najmniej 1401,57 zł. Jeśli emerytura jest niższa, ZUS nie dokonuje potrącenia.

4. Dlaczego alimenty są inaczej traktowane niż inne długi?

Bo mają najwyższy priorytet prawny i społeczny. W ich przypadku komornik może potrącić nawet do 60% emerytury.

5. Ile zostaje emerytowi przy alimentach?

Zwykle około 40% świadczenia, przy czym dodatkowo obowiązuje kwota wolna 849,42 zł.

6. Czy długi wobec państwa działają tak samo jak kredyty?

Nie. Należności publiczne, np. za pobyt w DPS czy ZOL, mogą skutkować potrąceniem do 50% emerytury.

7. Czy komornik może zająć wszystkie świadczenia emeryta?

Nie. Trzynasta i czternasta emerytura oraz dodatki, np. pielęgnacyjny, są całkowicie wolne od egzekucji.

8. Co ważne, o czym często się zapomina?

Jeśli emeryt ma kilka długów jednocześnie, potrącenia nie sumują się bez końca – obowiązuje górny limit (najczęściej 60%). W praktyce to on „zamyka” maksymalną kwotę zajęcia, niezależnie od liczby wierzycieli.