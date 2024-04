129 kg marihuany w samochodzie, narkotyki „nie wiadomo skąd” i przemycanie narkotyków… do więzienia

Dwie rutynowe kontrole samochodów skończyły się znalezieniem narkotyków, udaremniono też przemyt substancji zakazanych do więzienia. To bilans z zaledwie kilku ostatnich dni. Policjanci mają ostatnio ręce pełne roboty.

Zatrzymany za uszkodzony zderzak, pójdzie siedzieć za narkotyki

Policjanci z poznańskiej drogówki podczas rutynowej kontroli zatrzymali dostawczego busa, który jechał z uszkodzonym zderzakiem. Funkcjonariusze zabrali kierowcy dowód rejestracyjny i wystosowali pouczenie, że zderzak może zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu, jednak ich uwagę zwróciło nadmierne zdenerwowanie 31-letniego kierowcy.

Policjanci polecili otwarcie części załadunkowej, która według słów kierowcy miała być pusta. Okazało się, że w środku są worki, a w tych mniejsze paczki wypełnione zielonym suszem. Kierowca utrzymywał, że nie wie nic o pochodzeniu narkotyków. Badanie wykazało, że to marihuana, w paczkach znajdowało się 129 kg. Kierowca został zatrzymany i teraz grozi mu do 10 lat więzienia. O sprawie poinformował Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Panie władzo, nie wiem, skąd się to wzięło

„Nieświadomy” przewożenia zakazanych substancji w swoim samochodzie okazał się również mieszkaniec Warszawy. Podczas nocnej kontroli patrol policji z Bemowa zatrzymał opla, za którego kierownicą siedział 23- letni mężczyzna. Kierowca był mocno zestresowany kontrolą, więc funkcjonariusze postanowili przeszukać samochód. Nie musieli szukać długo, w schowku i kieszeni na drzwiach znalazły się narkotyki (konopie, kokaina, ecstasy, klefedron i środki odurzające).

Mężczyzna twierdził, że nie ma pojęcia do kogo należą znalezione substancje, w co policjanci nie uwierzyli. 23-latek został zatrzymany, a policjanci przeszukali jeszcze jego mieszkanie, w którym dodatkowo znaleziono marihuanę. Kierowca został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. O sprawie poinformowała nadkom. Marta Sulowska z biura prasowego stołecznej policji.

Narkotykowa przesyłka do więzienia

Jedni za posiadanie narkotyków trafiają do więzienia, inni do więzienia te narkotyki przemycają.

Z ustaleń funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Korupcją opolskiej komendy wynika, że 63-latka w porozumieniu ze swoim 39-letnim osadzonym synem przesyłała nasączone narkotykami znaczki do zakładów karnych, w których przebywał. Sprawy były prowadzone równolegle zarówno na Opolszczyźnie, jak i na Dolnym Śląsku, śledczy powiązali je, bo i tu i tu znajdowali znaczki nasączane zakazanymi substancjami. Środki odurzające miały być rozprowadzane wśród osadzonych, a 63-latka mogła być pierwszym ogniwem. Podejrzenia policjantów potwierdziło znalezisko w mieszkaniu kobiety – znaczki nasączone substancją ADB-Butinaca.

Syn kobiety od 2011 r. odsiaduje karę za włamania i kradzieże, teraz dostał kolejne zarzuty. Grozi mu dodatkowo kara do 15 lat pozbawienia wolności. Matce grozi wyrok do 10 lat więzienia. O sprawie poinformowała komenda wojewódzka opolskiej policji.

