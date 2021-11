Rodzinne postępowanie informacyjne przed rozwodem [ZMIANY]

Rodzinne postępowanie informacyjne w wielu przypadkach ma poprzedzać postępowanie o rozwód lub o separację. Na czym polegają planowane zmiany?

4 bony dla bezrobotnych do 30 roku życia

Bony dla bezrobotnych do 30 roku życia przyznaje urząd pracy. Są 4 rodzaje bonów dla młodych bezrobotnych: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie. Czym się różnią?

Kosiniakowe w 2022 roku

Kosiniakowe w 2022 roku to jedna z form finansowego wsparcia rodziców. Ile wynosi świadczenie rodzicielskie? Komu przysługuje?

Black Friday i Cyber Monday - jak kupować mądrze?

Black Friday i Cyber Monday już za kilka dni. Na co zwrócić uwagę podczas zakupowego szaleństwa?

Obywatelski projekt zaostrzający przepisy aborcyjne w Sejmie

Obywatelski projekt zaostrzający przepisy dotyczące aborcji został złożony w Sejmie pod koniec października. Pierwsze czytanie zaplanowano na 1-2 grudnia.

Czy czeka nas ostatni taki Black Friday?

Przy okazji Black Friday dochodzi do nadużyć i manipulacji na tyle dużych, że tematem zainteresowała się Komisja Europejska.

Polski Ład dla dzieci - 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kiedy dodatkowe pieniądze dla rodzin?

Polski Ład dla dzieci to przede wszystkim 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Co dalej z 500+?

RODO - odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotu przetwarzającego

RODO - odpowiedzialność cywilnoprawna. Administrator danych osobowych powierzając do przetwarzania dane osobowe podmiotowi trzeciemu nie zwalnia się z odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ich bezpieczeństwa. Samo zawarcie obligatoryjnej umowy powierzenia, nie rozwiązuje problemu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie ochrony danych osobowych.

Kiedy powinniśmy myśleć o oddłużeniu?

Co w sytuacji, kiedy konsument nie posiada żadnych środków na spłatę swoich zobowiązań pieniężnych, które najczęściej zostały postawione w stan wymagalności? Kiedy tak naprawdę powinniśmy myśleć o oddłużeniu?

Multidłużnicy - jak wyjść z pętli zadłużenia?

Multidłużnicy to grupa, która znalazła się już w tzw. pętli kredytowej lub jest na prostej drodze do tego, by w nią wpaść.

Na Black Friday czeka prawie 2/3 polskich konsumentów

Na okazje podczas Black Friday zamierza w tym roku polować 2/3 Polaków. O czym warto pamiętać podczas zakupów?

Dobry start - do kiedy wniosek o wyprawkę?

Coraz mniej czasu mają rodzice na wysłanie do ZUS wniosku o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu "Dobry start". Do kiedy należy to zrobić?

Pirackie pliki - czy dostawcy internetu muszą ujawniać dane?

Sąd Najwyższy odpowie czy dostawcy internetu muszą ujawniać dane osób podejrzewanych o wymianę pirackich filmów.

Kryptowaluty oparte na memach - czym są?

Kryptowaluty oparte na memach zyskują na popularności. Czym są i czy powinno się na nie uważać?

Alimenty natychmiastowe – dla kogo?

Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie skierowane do osób, którym zależy na szybkim zasądzeniu świadczeń. Na jakich zasadach będą przyznawane?

Prawo UE a polski system delegowania sędziów - TSUE

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, iż prawo UE stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi delegowania sędziów.

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej wpłynął do Sejmu. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić - na specjalnych zasadach - pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym.

Reforma sądów powszechnych - założenia projektów ustaw

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych.

Jak zmienić sprzedawcę gazu?

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta. Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż blisko 281 tys. odbiorców w Polsce kupuje gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Czy palenie papierosów na balkonie narusza dobra osobiste sąsiadów?

Osoby niepalące nierzadko źle znoszą przebywanie w miejscu, w którym bardzo odczuwalny jest dym tytoniowy. Ponadto notoryczne przebywanie w takim środowisku może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia biernego palacza. Zwykle gdy ktoś pali w naszym otoczeniu, na przykład na ulicy, mamy możliwość przemieszczenia się, tak by znaleźć się poza zasięgiem dymu tytoniowego. Czasami jednak zdarza się, że problemem jest sąsiad z mieszkania obok, który pali papierosy na balkonie, przez co dym papierosowy przedostaje się do naszego mieszkania. Jeżeli sąsiad pali bardzo dużo, może to być dla nas uciążliwe. Czasem wystarczy porozmawiać z taką osobą i poprosić o zmianę zachowania, jednak jeśli nie przyniesie to skutku, możemy poszukać prawnych możliwości rozwiązania problemu.

Ślub w zakładzie karnym

Zakład karny nie należy do najromantyczniejszych miejsc na zawarcie ślubu. Czasem jednak niestety życie układa swój scenariusz w taki sposób, że sytuacja osobista nie pozwala komuś na zawarcie związku małżeńskiego w warunkach wolnościowych. Czy możliwe jest zawarcie ślubu w więzieniu i jak wygląda taka ceremonia?

Wykluczenie ławników w czasie pandemii - pytanie do TK

Jeden z sądów skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie o wykluczenie ławników z rozpraw w sądach pracy w czasie pandemii.

Czternasta emerytura a śmierć osoby uprawnionej

ZUS przypomina, iż tzw. czternastka przysługuje tylko tym emerytom i rencistom, którzy żyją w chwili odbioru pieniędzy.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku w wyższej kwocie to ważna informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ile wynosi wsparcie? Komu przysługuje?

Nie zapominajmy o legalnej imigracji

Milion. Tyle oświadczeń o zatrudnieniu pracowników zza wschodniej granicy zarejestrowały w pierwszej połowie br. polskie urzędy pracy. To około jedną piątą więcej niż przed pandemią. Jednak potrzeby polskiego rynku są znacznie większe. Stajemy przed wyzwaniem jak pogodzić aktualne potrzeby polskich przedsiębiorców z rozsądną, długofalową polityką migracyjną. Nie zapominajmy, że obok problemów z nielegalną migracją na granicy białoruskiej, ciągle musimy stawić czoła kwestiom związanym z imigracją legalną.