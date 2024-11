Policjanci: 500 zł? 700 zł? 900 zł? dopłaty do czynszu mieszkania dla każdego policjanta?

Trwają rozmowy MSWiA o polepszeniu sytuacji w Policji. Policjanci w mediach społecznościowych wyrażali obawy, że niestety rozmowy nie będą dotyczyły podwyżek płac. Wdowy "mundurowe" także otrzymają rentę wdowią (link na końcu artykułu).

Policjanci negocjują z rządem oprócz podwyżek pensji (dziś nic nie wskazuje na sukces strony związkowej, co do podwyżek). Dlatego oprócz kwestii finansowych na stole negocjacji związkowcy NSZZ Policjantów położyli:

1) progresja w ustaleniu wysokości dodatku służbowego do minimalnego poziomu 10 proc. uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2) Powszechne świadczenie mieszkaniowe. "Świadczenie powinni otrzymać policjanci we wszystkich garnizonach, niezależnie od tego, czy posiadają mieszkanie (wszak ponoszą koszty jego utrzymania), czy go nie posiadają (w tym przypadku ponoszą koszty wynajmu). Świadczenie to powinno wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku". Dziś nie wiadomo, ile wynosiłby taki dodatek. 500 zł? 700 zł? 900 zł? [miesięcznie]. Ale mamy wstępne propozycje MSWiA

Świadczenie mieszkaniowe dla policjantów - co oferuje policjantom MSWiA?

Propozycje MSWiA co do żądań policjantów (Źródło informacji Zarząd Główny NSZZ Policjantów)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 15 listopada 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu powołanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Propozycja 1 Minister przychylił się do propozycji związkowej, by świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy stanowiło odwzorowanie wojskowego zarówno pod względem wysokości stawek, jak i ich zróżnicowania. Po zrealizowaniu przyszłorocznej podwyżki stawek, od 1 stycznia 2025 roku najniższa z nich wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł. MSWiA chce jednak, by wdrożenie tego świadczenia odbyło się w trzech etapach: 2025 r. – do 40%, 2026 r. – do 75%, 2027 – do 100%.

Propozycja 2 Środki finansowe na podniesienie policyjnych uposażeń mają się znaleźć w budżecie MSWiA. Modernizacja uposażeń odnosić się będzie zarówno do nowej siatki płac (mnożniki i dodatki za stopień), jak i do progresywnego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych. Przygotowaniem stosownych rozwiązań zajmuje się w tej chwili Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji. Z przekazanych informacji wynika, że korekta w uposażeniach przyniesie wymierne zmiany, a duża część rozwiązań wejdzie w życie już w 2026 r. Stosowne projekty muszą zostać przygotowane do wiosny, by znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie na 2026 r. Gotowe propozycje zostaną poddane analizie i ocenie związkom zawodowym.

Propozycja 3 Nowy program modernizacji niemal w całości (93%) zostanie przeznaczony na inwestycje. Tylko 7% ma stanowić wydatki płacowe. Ma to się wiązać z ograniczeniami wynikającymi z art. 134 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 5 rozporządzenia RM z dnia 2 grudnia 2010 r. w spr. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Największą część inwestycji w Policji ma stanowić zakup nowego sprzętu informatyki i łączności (24,19%), uzbrojenia i techniki specjalnej (20,74%) oraz transportu (9,35%). Na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy przeznaczono 2,75%, na wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe – 0,11%, a na wzmocnienie etatowe pracowników 1,18%.

Propozycja 4 Dla funkcjonariuszy i ich rodzin Resort proponuje również specjalną kartę, która ma zapewnić cały szereg udogodnień i benefitów.

Opinie policjantów:

Jeżeli wywiążą się że zobowiązania, że mieszkaniówka ma być zrobiona na wzór wojska, czyli: - mieszkaniówka dla każdego, bez względu na to czy ma się mieszkanie czy dom czy nie oraz czy kiedykolwiek się miało ale się sprzedało (teraz w Policji jest takie wykluczenie) - kwoty mieszkaniówki będą symetryczne jak w Wojsku, czyli przykładowo ok 1500 zł na terenie Warszawy - po 15 latach przepracowanych w Policji (tak jak jest teraz w Wojsku), pomimo pobierania co miesiąc mieszkaniówki w przykładowej kwocie 1500 zł, wypłacany będzie dodatkowo jednorazowy ekwiwalent za brak mieszkania w odpowiednich kwotach jak w Wojsku, czyli około 80 tys zł na osobę w rodzinie, to jak najbardziej należy traktować to jako sukces NSZZP w negocjacjach. Pomijając już to, jak kolosalna jest różnica w ilości pracy pomiędzy Policją w Wojskiem, odpowiedzialnością i pomijając pozostałe dysproporcje np. w kwotach wczasów pod gruszą (400 zł/os. w rodzinie vs. 2000 zł/ os. w rodzinie), wywalczeniem mieszkaniówki na zasadach takich jak w Wojsku, zrobiliście Panowie na prawdę coś dobrego dla Policjantów. Nalezą Wam się przeprosiny za przeważające do tej pory zdania, że działacie tylko dla własnych korzyści, jesteście zdrajcami itp. Czapki z głów i zwracamy honor, takich reprezentantów nam trzeba, tak trzymajcie.

Ta przychylna opinia jest wyjątkiem - większa część głosów z mediów społecznościowych uwzględniona przy pisaniu artykułu jest nieprzychylna.