Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej

Poradnik Bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel - poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Można usłyszeć tam m.in. jak brzmią sygnały alarmowe.

- Mamy to. Poradnik Bezpieczeństwa, poradnik, który przygotowaliśmy na trudne czasy, poradnik, który ma pomagać, uczyć i reagować na ciężkie sytuacje jest już w aplikacji mObywatel - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Interaktywny Poradnik Bezpieczeństwa

Dodał, że poradnik w mObywatelu jest interaktywny. Przypomniał ponadto, że został przygotowany przez zespół najlepszych polskich specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele służb, osoby zajmujące się ratownictwem medycznym, osoby zajmujące się zarządzaniem kryzysowym i kryzysem.

- Ten poradnik to kompendium wiedzy, które każdy z nas powinien mieć, które powinien przyswoić. Poradnik zmusza też do odpowiedzi na podstawowe pytania: czy jesteśmy w domu, w najbliższym otoczeniu, przygotowani na sytuacje kryzysowe? - zauważył.

Papierowa wersja poradnika - 16 mln egzemplarzy w Polsce

Szef MSWiA przekazał, że papierowa wersja poradnika została wysłana do wszystkich gospodarstw domowych. - To prawie 16 mln egzemplarzy, które trafiło już do Polaków - zwrócił uwagę. - Natomiast jest rzeczą oczywistą, że w dobie świata cyfrowego, musi być też dostępny w wersji cyfrowej. Nie ma (do tego) lepszego narzędzia niż mObywatel, aplikacja, a właściwie środowisko, z którego jesteśmy bardzo dumni - mówił Kierwiński.

Korzystanie z aplikacji przez 11 mln użytkowników

Wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 11 mln użytkowników, a w ubiegłym roku Polki i Polacy logowali się do aplikacji średnio 1,5 mln razy dziennie, „co pokazuje, że stała się ona jednym z kluczowych kanałów komunikacji państwa z obywatelami”.

- Dzisiaj w mObywatelu można w każdej chwili, w chwili kryzysu, czyli np. zgubienia dowodu osobistego albo paszportu wystąpić o to, żeby zawiesić ten dokument. To ułatwia sytuację i jednocześnie daje nam poczucie bezpieczeństwa - podkreślił Gawkowski.

Przypomniał, że w aplikacji można zgłosić też m.in. oszustwa i incydenty. - Technologia wspiera dziś bezpieczeństwo. I dlatego ten wspólny projekt włączenia w ekosystem cyfrowej Polski Poradnika Bezpieczeństwa, tak bardzo wydawał się ważny - powiedział Gawkowski.

Praktyczne porady i informacje o ewakuacji

Wicepremier wyjaśnił, że w poradniku znajdującym się w mObywatelu można m.in. usłyszeć jak brzmią sygnały alarmowe, zobaczyć krótką instrukcję, jak krok po kroku spakować plecak ewakuacyjny, „żeby w ciągu kilku, kilkudziesięciu sekund można było wiedzieć, co jest potrzebne, czego nie mamy”. - Są też telefony alarmowe, są krótkie instruktaże i informacje polegające na tym, z kim, gdzie, kiedy się skontaktować. I to wszystko w jednym, prostym miejscu - mówił wicepremier.

W trakcie czwartkowej konferencji szef MSWiA odniósł się do niedawnych informacji wojewody kujawsko-pomorskiego na temat pojawienia się w Bydgoszczy nowego typu oszustwa - „na Poradnik Bezpieczeństwa”. Wykorzystując publikację, przestępcy podszywali się pod instytucje państwowe, próbując wyłudzić pieniądze, dane osobowe, czy nawet próbowali dostać się do mieszkań.

- Policja w tym zakresie jest szczególnie wyczulona - zapewnił w czwartek szef MSWiA. Dodał, że obecnie notowane są pojedyncze takie incydenty. - Będziemy tę sprawę bardzo mocno monitorować, monitoruje to na bieżąco policja. Jeżeli uznamy, że potrzebne są dodatkowe działania informacyjne, oczywiście po takie działania sięgniemy - zapewnił Kierwiński.

W związku próbami oszustw MSWiA zaapelowało, by uważać na nowe metody oszustów i przypomniało, że Poradnik Bezpieczeństwa jest bezpłatny i nie nakłada żadnych obowiązków w tym kontroli mieszkań. „Żaden urzędnik, ani instytucja nie prowadzi kontroli związanych z Poradnikiem Bezpieczeństwa” - podkreślił resort.

MSWiA ostrzegło również, by nie podawać swoich danych osobowych, zwłaszcza numeru PESEL, osobom, które podają się za urzędników prowadzących kontrole bezpieczeństwa w związku z Poradnikiem. „Zawsze w takiej sytuacji poproś o wylegitymowanie się i bądź czujny” - zaapelowało ministerstwo.

Współpraca MSWiA, MON i RCB przy tworzeniu poradnika

Poradnik Bezpieczeństwa jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowanym wspólnie przez MSWiA, MON i RCB. Znalazły się w nim informacje dotyczące reagowania na klęski żywiołowe, awarie, blackout, dezinformację i zagrożenia hybrydowe. Dużo miejsca poświęcono powszechnemu obowiązkowi obrony ojczyzny, roli poszczególnych instytucji oraz społeczeństwa w czasie kryzysu. Poradnik jest dostępny od kilku miesięcy także w wersji cyfrowej pod adresem: http://poradnikbezpieczenstwa.gov.pl w kilku wersjach językowych.

Nad stworzeniem poradnika kryzysowego MSWiA, MON i RCB pracowały od początku ubiegłego roku. W prace zaangażowanych było prawie 60 ekspertów. Broszura jest wzorowana m.in. na podobnym poradniku wydanym przez rząd Szwecji.