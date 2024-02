Jak w 2024 r. odbywa się kwalifikacja wojskowa dla rocznika 2005 [na przykładzie Rzeszowa]? Kto? Jakie dokumenty ? Jakie kategorie?

Kwalifikacja wojskowa realizowana jest każdego roku i służy ocenie stanu zdrowia potencjalnych rekrutów oraz założeniu im ewidencji wojskowej.

Od poniedziałku w Rzeszowie ruszy kwalifikacja wojskowa i potrwa do 25 kwietnia. Obejmie zarówno mężczyzn jak i kobiety. Łącznie wezwanie do stawienia się na komisję wojskową otrzyma 1277 mieszkańców Rzeszowa.

REKLAMA

Co to jest kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa realizowana jest każdego roku i służy ocenie stanu zdrowia potencjalnych rekrutów oraz założeniu im ewidencji wojskowej.

REKLAMA

Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa wyjaśnia, że wezwanie na komisję wojskową otrzymają osoby zameldowane na terenie Rzeszowa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej trzech miesięcy. Kwalifikacja mężczyzn rozpocznie się w poniedziałek, 26 lutego i potrwa do 25 kwietnia, zaś kobietom wyznaczono termin na stawiennictwo od 22 do 25 kwietnia 2024 r.

„Wezwania otrzymają mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz tacy, którzy w latach 2022 i 2023 zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do służby wojskowej. Zaś w przypadku kobiet wezwane zostaną panie urodzone w latach 1997-2008, posiadające kwalifikacje przydane do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. A także panie, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej” – wyjaśnił Gernand.

Jakie dokumenty na komisji kwalifikacyjnej w 2024 r.?

Osoba stawająca się na komisję wojskową powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, dokumentację medyczną m.in. karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby i inne dokumenty pozwalające na określenie danej jednostki chorobowej, a osoby noszące okulary lub szkła korekcyjne - dokumentację okulistyczną określającą wadę wzroku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie kategorie wojskowe w 2024 r.

REKLAMA

Gernand przekazał, że na terenie miasta powołano już Powiatową Komisję Lekarską nr 1, przy ul. Hetmańskiej 21 (SP ZOZ nr 1), która przeprowadzi badania. "Po badaniach wezwani otrzymają jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej” – wskazał Gernand.

I przypomniał, że są to: kategoria A, czyli zdolny do służby wojskowej, kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.