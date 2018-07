Testament wideo i inne e-testamenty – badanie ankietowe

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu zebranie opinii społeczeństwa dotyczących zmian prawa spadkowego w celu wykorzystania nowych technologii przy dokonywaniu rozrządzeń na wypadek śmierci (tzw. e-testament – np. testament wideo). Badanie opracował Paweł Dyrduł, prawnik z kancelarii KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski - Spółka partnerska. Kancelaria radców prawnych. Opinie przedstawione w ankietach wypełnionych do 23 sierpnia 2018 r. posłużą do przygotowania publikacji naukowej.