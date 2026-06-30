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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do kancelarii. Chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?

Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do kancelarii. Chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?

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30 czerwca 2026, 14:57
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Boom na testamenty notarialne 2026
Boom na testamenty notarialne 2026
Shutterstock

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Coraz więcej Polaków decyduje się na sporządzenie testamentu u notariusza. Dane pokazują wyraźny wzrost zarówno liczby testamentów notarialnych, jak i wpisów do Notarialnego Rejestru Testamentów. Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób to już nie tylko formalność, ale sposób na uniknięcie rodzinnych sporów i uporządkowanie spraw majątkowych za życia. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza i wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów w 2026 roku?

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Boom na testamenty notarialne w Polsce 2026

Zainteresowanie testamentami sporządzanymi u notariusza rośnie w Polsce w szybkim tempie. Dane zamieszczone na stronach Krajowej Rady Notarialnej pokazują wyraźny trend. W 2019 roku sporządzono 143 870 testamentów notarialnych, a w 2025 roku już 207 293. To wzrost aż o 43%.

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Jeszcze większą dynamikę widać w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Liczba wpisów wzrosła z 42 369 do 118 146, czyli aż o 179%.

Testament notarialny to aktualnie nie jest niszowe rozwiązanie. To zdecydowanie trend, który coraz mocniej zmienia podejście Polaków do planowania przyszłości.

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Dlaczego testament notarialny jest coraz częściej wybierany?

W wielu przypadkach dziedziczenie ustawowe nie oddaje rzeczywistej woli zmarłego. Szczególnie w rodzinach patchworkowych sytuacja bywa skomplikowana. Partnerzy mają dzieci z różnych związków, wspólny majątek i osobne dorobki. Bez jasnych zapisów łatwo o konflikty. Testament notarialny pozwala tego uniknąć, gdyż precyzyjne wskazuje spadkobierców, dzieli majątek zgodnie z rzeczywistą wolą oraz zabezpiecza partnera i dzieci, co często znacząco obniża ryzyko sporów sądowych.

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Czy testament notarialny jest ważniejszy od własnoręcznego?

Największa przewaga testamentu notarialnego to bezpieczeństwo prawne. Notariusz dba o to, aby forma dokumentu była prawidłowa, wyjaśnia skutki wszystkich zapisów, pilnuje, aby wszystko było zgodne z przepisami, co zdecydowanie minimalizuje ryzyko błędów w dokumentacji.

To szczególnie ważne przy bardziej skomplikowanych zapisach, jak np. zapis windykacyjny. Dzięki niemu konkretna rzecz np. mieszkanie, działka czy samochód, przechodzi na wskazaną osobę od razu po śmierci spadkodawcy.

W testamencie własnoręcznym taka sytuacja wygląda inaczej. Spadkobiercy, którzy dziedziczą spadek na podstawie ustawy, czy testamentu nie zyskują od razu prawa własności do konkretnych przedmiotów, a jedynie udział w spadku. Dopiero w drodze działu spadkowego możliwe staje się zniesienie współwłasności poszczególnych przedmiotów wchodzących do masy spadkowej, co często prowadzi do konfliktów rodzinnych.

Jak przechowywany jest testament notarialny?

Dokument sporządzony u notariusza nie ginie w szufladzie. Jest przechowywany w kancelarii przez 10 lat, a następnie trafia do sądu. Dodatkowo można go zarejestrować w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Ważne: W rejestrze nie ma treści testamentów. Jest tylko informacja, że dokument istnieje. Dzięki temu po śmierci spadkodawcy łatwo go odnaleźć na podstawie aktu zgonu. To kolejny element, który daje przewagę nad testamentem własnoręcznym, który który może zostać zgubiony lub nigdy nie odnaleziony.

Testament notarialny - koszt 2026

Tu wiele osób może się zdziwić. Podstawowy testament notarialny kosztuje 50 zł netto, do tego dolicza się 23% VAT i opłatę za wypisy aktu notarialnego (6 zł za każdą rozpoczętą stronę). Zazwyczaj całkowity koszt prostego testamentu zamyka się w kwocie około 100-150 złotych brutto.

Bardziej rozbudowane dokumenty np. z zapisem windykacyjnym lub wydziedziczeniem mogą kosztować około 200 zł netto.

To stosunkowo niewielki koszt w porównaniu do problemów, jakie mogą pojawić się bez jasno określonej woli spadkobiercy.

Ile kosztuje wpis do Rejestru Testamentów?

Opłata notarialna za dokonanie wpisu jest zazwyczaj darmowa (zawarta w cenie sporządzenia testamentu) lub wynosi symboliczną kwotę - od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, w zależności od taksy notarialnej i ustaleń z rejentem.

Wydziedziczenie to nie taka prosta sprawa

Wiele osób myśli, że wystarczy wpisać wydziedziczenie do testamentu, ale to bardziej skomplikowane. Prawo wymaga konkretnych przesłanek. Muszą to być poważne powody, np. uporczywie naruszanie obowiązków rodzinnych czy przestępstwo wobec spadkodawcy. Bez odpowiedniego uzasadnienia taki zapis może zostać podważony. Dlatego właśnie pomoc notariusza ma tu ogromne znaczenie, gdyż pozwala unikać błędów, które mogą unieważnić wolę testatora.

Kiedy można sprawdzić testament?

Dostęp do informacji z rejestru jest możliwy dopiero po śmierci spadkodawcy. Wcześniej nikt, nawet rodzina, nie może tego sprawdzić. Aby uzyskać informacje, trzeba udać się do dowolnego notariusza w Polsce. Nie trzeba znać kancelarii, w której powstał testament, gdyż system działa ogólnokrajowo.

Notariusz poprosi o akt zgonu osoby zmarłej i dokument tożsamości osoby składającej wniosek. Nie trzeba udowadniać pokrewieństwa, wystarczy interes prawny związany ze spadkiem.

Źródło: INFOR
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