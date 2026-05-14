REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Jak sprawdzić, czy zmarły zostawił testament? Kto ma dostęp do rejestru testamentów?

Jak sprawdzić, czy zmarły zostawił testament? Kto ma dostęp do rejestru testamentów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 maja 2026, 18:35
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jak sprawdzić, czy ktoś zostawił testament? Jak znaleźć testament po śmierci bliskiego?
Jak sprawdzić, czy ktoś zostawił testament? Jak znaleźć testament po śmierci bliskiego?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej osób decyduje się dziś na sporządzenie testamentu, a wielu wybiera w tym celu notariusza. Często jednak jest tak, że po śmierci bliskiego, rodzina nie wie, czy dokument w ogóle istnieje i gdzie może się znajdować. Jak więc sprawdzić, czy zmarły pozostawił testament?

rozwiń >

Jak sprawdzić, czy zmarły zostawił testament?

Jeśli rodzina nie może znaleźć testamentu w domu zmarłego, ale istnieje podejrzenie lub ktoś w rodziny wie, że taki dokument został sporządzony, warto udać się do kancelarii notarialnej. Notariusz może sprawdzić, czy testament został wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów tzw. NORT.

REKLAMA

REKLAMA

Aby uzyskać taką informację, trzeba złożyć pisemny wniosek i przedstawić akt zgonu spadkodawcy. Bez tego uzyskanie informacji z rejestru jest niemożliwe.

Zobacz również:

Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów?

NORT działa w Polsce od 5 października 2011 roku. Rejestr jest częścią europejskiej sieci wymiany informacji o testamentach działającej w ramach Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów (ARERT). System ma pomóc w odnajdywaniu testamentów po śmierci spadkodawcy i ograniczyć ryzyko, że dokument nigdy nie zostanie odnaleziony, albo dopiero po długim czasie.

Dostęp do Notarialnego Rejestru Testamentów mają wyłącznie notariusze. Tylko oni mogą rejestrować testamenty, sprawdzać informacje o ich istnieniu oraz sporządzać protokoły związane z poszukiwaniem testamentu.

REKLAMA

Czy każdy testament spisany u notariusza znajduje się w rejestrze?

Nie każdy testament jest wpisany do NORT. Wiele osób błędnie zakłada, że każdy testament notarialny automatycznie trafia do rejestru. Tymczasem wpis jest dobrowolny i wymaga zgody testatora. Spadkodawca może:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • przechowywać kopię testamentu notarialnego w domu,
  • przekazać go wyłącznie notariuszowi na przechowanie,
  • albo zdecydować się na wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Dlatego właśnie możliwa jest sytuacja, w której testament został sporządzony u notariusza, ale nigdy nie został sporządzony w systemie. Nie oznacza to, że testamentu nie ma.

Jak szukać testamentu, którego nie ma w Notarialnym Rejestrze Testamentów?

Jeśli jednak rodzina podejrzewa lub wie, że zmarły sporządził testament u notariusza, ale nie ma go w NORT dalsze poszukiwania mogą być trudniejsze. W takiej sytuacji warto próbować ustalić, w której kancelarii testament mógł zostać sporządzony lub przechowywany. Pomocne bywają stare dokumenty, wizytówki z kancelarii, korespondencja, wypisy aktów notarialnych znalezione w domu zmarłego, a czasem także informacje od członków rodziny lub znajomych.

Można wtedy kontaktować się bezpośrednio z kancelariami notarialnymi i pytać, czy sporządzały testament dla zmarłego. Notariusz po okazaniu aktu zgonu może sprawdzić swoje archiwum.

Warto pamiętać, że notariusz ma obowiązek przechowywać oryginały aktów notarialnych przez 10 lat. Po tym czasie dokumenty trafiają zwykle do archiwum właściwego Sądu Rejonowego, dlatego nawet po wielu latach odnalezienie testamentu notarialnego nadal może być możliwe.

Jakie dane znajdują się w NORT?

Najważniejsze - w Notarialnym Rejestrze Testamentów nie ma treści testamentu ani informacji o podziale testamentu. System zawiera jedynie informacje pozwalające ustalić, czy testament istnieje oraz u którego notariusza został sporządzony lub zdeponowany.

Notarialny Rejestr Testamentów zawiera m.in.:

  • datę wpisu,
  • miejsce sporządzenia testamentu,
  • dane notariusza lub kancelarii,
  • dane testatora,
  • numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Kto może uzyskać informację z rejestru testamentów?

Informacje o tym czy zmarły pozostawił testament można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem notariusza. O sprawdzenie może wystąpić każda osoba, która przedstawi dokument potwierdzający śmierć spadkodawcy.

Nie można natomiast sprawdzić testamentu za życia testatora. Informacje pozostają niejawne, aż do momentu śmierci spadkodawcy.

Wyjątkiem jest sam testator, który może uzyskiwać informacje dotyczące własnych testamentów oraz zmieniać ich treść.

Co zrobić, gdy testament nie został odnaleziony u notariusza?

Największy problem jest wtedy gdy testament nie został znaleziony u notariusza, a rodzina jest przekonana, że testament istnieje. Testator mógł sporządzić testament własnoręczny, który ukrył w domu, albo w innym miejscu. W takich przypadkach odnalezienie dokumentu bywa bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Jeżeli testamentu nie uda się odnaleźć,, dziedziczenie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, czyli według ustawowej kolejności dziedziczenia.

Niestety, bywa również, że taki testament odnajduje się dopiero po wielu latach, czasem już po zakończeniu spraw spadkowych i podziale majątku. W takiej sytuacji sprawa może się mocno skomplikować. Odnaleziony testament może bowiem zmienić wcześniejsze zasady dziedziczenia, jeśli okaże się ważny i został sporządzony zgodnie z przepisami.

Może to oznaczać konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania spadkowego, zmiany wcześniejszych ustaleń albo nawet rozliczeń między spadkobiercami. Dlatego notariusze i prawnicy podkreślają, że warto informować bliskich o istnieniu testamentu, albo zdecydować się na jego rejestrację w NORT, co zmniejsza ryzyko zaginięcia dokumentu po śmierci testatora.

Jak znaleźć testament za granicą?

Polski NORT współpracuje również z częścią zagranicznych rejestrów testamentów. Dotyczy to m.in. Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Węgier czy Słowacji. Jeśli istnieje podejrzenie, że zmarły sporządził testament za granicą, również można zwrócić się do notariusza i złożyć wniosek o sprawdzenie informacji w ramach Europejskiej sieci rejestrów testamentów.

Kto może zobaczyć treść testamentu po śmierci spadkodawcy?

Dostęp do treści testamentu po śmierci spadkodawcy mają osoby uprawnione wskazane w testamencie. Notariusz nie może ujawnić treści dokumentu osobom postronnym, np. wierzycielom czy wspólnikom firmy.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rodzice nie nabierajcie się. Tylko kurator może zatrzymać likwidację Waszej szkoły [od 25 IV nowe przepisy o likwidacji szkół]
15 maja 2026

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.
Od lipca 2026 r. wzrost płacy minimalnej w tej grupie zawodowej. Najniższa wzrośnie do 8458 zł
14 maja 2026

Minimalne wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych ma związek z wysokością przeciętego wynagrodzenia za rok poprzedni i zmienia się od lipca. Ile będą zarabiali w drugiej połowie 2026 roku lekarze specjaliści, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki czy położne?
Kto i kiedy nie może być świadkiem testamentu?
14 maja 2026

Możliwe jest wyrażenie swojej woli w obecności świadków - spełnienie takich wymogów to warunek konieczny testamentu zwykłego - allograficznego oraz testamentów szczególnych-ustnego, podróżnego i wojskowego. Nie każda osoba może być świadkiem. Od czego zależy taka możliwość?
Polacy raczej nie chcą podatku katastralnego, a jego zwolennicy akceptują tę daninę dopiero od 3 mieszkania
14 maja 2026

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.

REKLAMA

Sankcja kredytu darmowego - co zmienił wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Banki nie są zadowolone, bo przybędzie spraw sądowych z kredytobiorcami
14 maja 2026

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. zaskoczył sektor bankowy i banki będą potrzebowały chwili, aby się przegrupować i przygotować strategię na przyszłość. Już dziś słyszy się opinie, że co prawda TSUE ma rację mówiąc o niedopuszczalności pobierania odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale ten rodzaj naruszenia, zdaniem banków, nie stanowi podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a ponadto w takiej sytuacji bankom może przysługiwać swoista rekompensata polegająca na proporcjonalnym podwyższeniu oprocentowania kredytu, odzwierciedlająca koszt niepobrania odsetek od kwot odpowiadających kosztowi kredytu. Nie ulega jednak wątpliwości, że banki będą musiały w tej strategii uwzględnić stanowisko TSUE wyrażone w tym wyroku – pisze radca prawny Wojciech Ostrowski z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
Woda z kranu pod lupą. Już w maju 2026 r. właścicieli i zarządców nieruchomości obciąża nowe obowiązki. Konieczne będą kontrole, a często też modernizacje
14 maja 2026

Czy w Polsce można pić wodę z kranu? Choć przedsiębiorstwa wodociągowe od lat zapewniają, że tak, to zapewnienia te są nieco na wyrost. Kontrola jakości wody kończy się bowiem najczęściej przy węźle doprowadzającym ją do budynku. Co dzieje się dalej?
ZUS: ponad 879 tys. emerytów w Polsce nadal pracuje zawodowo
14 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że aktywność zawodowa seniorów po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracujących seniorów wzrosła z 575,4 tys. do 879,5 tys., czyli o 52,9 proc. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej.
Emeryt z długami w 2026 r. - komornik nie ruszy kwoty 1401,57 zł. Tyle musi zostać na życie
14 maja 2026

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2026 roku oraz ile musi zostawić seniorowi na życie? Odpowiedź nie jest taka sama dla wszystkich. To rodzaj długu decyduje o tym, czy z emerytury zniknie kilkaset złotych, czy nawet ponad połowa świadczenia. Długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób.

REKLAMA

Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Rząd nie ma dobrych wiadomości dla Polaków
14 maja 2026

Kwota wolna od podatku na poziomie 60 tys. zł raczej nie zostanie wprowadzona w 2027 roku – potwierdzają to wypowiedzi przedstawicieli rządu. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że zmiana ma zostać zrealizowana jeszcze w tej kadencji, ale na razie podatnicy nadal będą rozliczać PIT według obowiązujących zasad. Oznacza to, że kwota wolna szybko nie ulegnie zmianie.
Mieszkanie dostanie "etykietę" jak lodówka. Nowe klasy energetyczne (A+ do G) obowiązkowe w ogłoszeniach
14 maja 2026

Sprzedajesz lub wynajmujesz nieruchomość? Brak informacji o klasie energetycznej budynku w ogłoszeniu grozi wysoką grzywną. Nowe przepisy wprowadzają unijny standard ośmiu klas - od A+ do G - który drastycznie wpływa na ceny na rynku nieruchomości. Czy Twoja własność nie trafi do grupy "wampirów energetycznych" i jak przygotować się na nadchodzące zmiany?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA