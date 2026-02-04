REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia

Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia

04 lutego 2026, 17:37
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PFRON
Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia
PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system, wszystko dlatego, że od początku 2026 roku weszły w życie nowe przepisy. Do końca marca można jeszcze korzystać z dotychczasowych zasad, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system elektronicznej korespondencji urzędowej. Od początku 2026 roku wchodzą w życie przepisy ustanawiające e-Doręczenia jako podse-dotawowy kanał komunikacji z instytucjami publicznymi. Do końca marca można jeszcze korzystać z platformy ePUAP, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Czym jest system e-Doręczeń?

E-Doręczenia stanowią zunifikowany mechanizm przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, który:

  • przejmuje funkcje dotychczasowych narzędzi służących do oficjalnego kontaktu z administracją państwową, w tym platformy ePUAP,
  • gwarantuje uzyskanie potwierdzenia zarówno wysłania, jak i odebrania przesyłki,
  • posiada moc prawną równoważną przesyłce poleconej z potwierdzeniem odbioru.

Nowy system został wdrożony w celu ustandaryzowania i uproszczenia cyfrowej komunikacji z urzędami, a także podniesienia poziomu jej bezpieczeństwa i przejrzystości.

Jakie zmiany czekają w komunikacji z PFRON?

Modyfikacje obejmują oficjalną wymianę korespondencji elektronicznej, czyli przede wszystkim:

  • przesyłanie pism,
  • przekazywanie dokumentacji,
  • otrzymywanie urzędowej korespondencji z Funduszu.
Ważne

Kalendarz wdrażania zmian:

  • do 31 marca 2026 r. – dostępne są równolegle dwa kanały: ePUAP oraz e-Doręczenia,
  • od 1 kwietnia 2026 r. – oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie realizowana jedynie poprzez system e-Doręczeń.

Po tej dacie platforma ePUAP przestanie być wykorzystywana do formalnego przesyłania pism i dokumentów do Funduszu.

PFRON: co pozostaje bez zmian?

Wprowadzenie nowego kanału korespondencji nie wpływa na pozostałe sposoby kontaktu z PFRON. Nadal funkcjonują między innymi: połączenia telefoniczne, w tym infolinia, usługi informacyjne i doradcze, systemy dedykowane PFRON służące do składania wniosków, deklaracji oraz przekazywania ogólnych informacji o złożonych dokumentach, adresy e-mail udostępnione w sekcji Kontakt na stronie Funduszu, przeznaczone do pytań z określonych obszarów tematycznych, pozostałe formy wsparcia oferowane przez instytucję. Zmiany dotyczą wyłącznie formalnej, elektronicznej wymiany dokumentów i pism urzędowych.

Dlaczego warto działać już teraz?

Mimo że okres przejściowy obowiązuje do końca marca, zaleca się:

  • nie zwlekać z aktywacją e-Doręczeń do ostatniej chwili,
  • wcześniej zweryfikować dostęp oraz uprawnienia,
  • zapoznać się z nowymi zasadami prowadzenia korespondencji.

Jak podaje PFRON: odpowiednio wczesne przygotowanie pozwoli uniknąć: presji czasowej w ostatnich dniach marca, zakłóceń w obiegu dokumentów, niepotrzebnych problemów technicznych.

Aby móc prowadzić oficjalną korespondencję elektroniczną z PFRON po 1 kwietnia, konieczne jest: posiadanie aktywnego adresu w systemie e-Doręczeń, upewnienie się, że osoby odpowiedzialne za kontakt z Funduszem dysponują właściwymi uprawnieniami, zapoznanie się z regułami obsługi nowego systemu.

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia stają się oficjalnym sposobem elektronicznej korespondencji z PFRON. Do końca marca 2026 roku działa okres przejściowy umożliwiający korzystanie również z ePUAP, jednak od 1 kwietnia jedynym kanałem formalnej wymiany dokumentów będzie nowy system. Pozostałe formy kontaktu z Funduszem – telefon, systemy dziedzinowe, poczta elektroniczna do pytań ogólnych – funkcjonują bez zmian. Warto już teraz aktywować adres do e-Doręczeń i zapoznać się z zasadami działania systemu, aby uniknąć komplikacji w ostatniej chwili.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

