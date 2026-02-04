Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system, wszystko dlatego, że od początku 2026 roku weszły w życie nowe przepisy. Do końca marca można jeszcze korzystać z dotychczasowych zasad, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system elektronicznej korespondencji urzędowej. Od początku 2026 roku wchodzą w życie przepisy ustanawiające e-Doręczenia jako podse-dotawowy kanał komunikacji z instytucjami publicznymi. Do końca marca można jeszcze korzystać z platformy ePUAP, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Czym jest system e-Doręczeń?

E-Doręczenia stanowią zunifikowany mechanizm przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, który:

przejmuje funkcje dotychczasowych narzędzi służących do oficjalnego kontaktu z administracją państwową, w tym platformy ePUAP,

gwarantuje uzyskanie potwierdzenia zarówno wysłania, jak i odebrania przesyłki,

posiada moc prawną równoważną przesyłce poleconej z potwierdzeniem odbioru.

Nowy system został wdrożony w celu ustandaryzowania i uproszczenia cyfrowej komunikacji z urzędami, a także podniesienia poziomu jej bezpieczeństwa i przejrzystości.

Jakie zmiany czekają w komunikacji z PFRON?

Modyfikacje obejmują oficjalną wymianę korespondencji elektronicznej, czyli przede wszystkim:

przesyłanie pism,

przekazywanie dokumentacji,

otrzymywanie urzędowej korespondencji z Funduszu.

Ważne Kalendarz wdrażania zmian: do 31 marca 2026 r. – dostępne są równolegle dwa kanały: ePUAP oraz e-Doręczenia,

od 1 kwietnia 2026 r. – oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie realizowana jedynie poprzez system e-Doręczeń. Po tej dacie platforma ePUAP przestanie być wykorzystywana do formalnego przesyłania pism i dokumentów do Funduszu.

PFRON: co pozostaje bez zmian?

Wprowadzenie nowego kanału korespondencji nie wpływa na pozostałe sposoby kontaktu z PFRON. Nadal funkcjonują między innymi: połączenia telefoniczne, w tym infolinia, usługi informacyjne i doradcze, systemy dedykowane PFRON służące do składania wniosków, deklaracji oraz przekazywania ogólnych informacji o złożonych dokumentach, adresy e-mail udostępnione w sekcji Kontakt na stronie Funduszu, przeznaczone do pytań z określonych obszarów tematycznych, pozostałe formy wsparcia oferowane przez instytucję. Zmiany dotyczą wyłącznie formalnej, elektronicznej wymiany dokumentów i pism urzędowych.

Dlaczego warto działać już teraz?

Mimo że okres przejściowy obowiązuje do końca marca, zaleca się:

nie zwlekać z aktywacją e-Doręczeń do ostatniej chwili,

wcześniej zweryfikować dostęp oraz uprawnienia,

zapoznać się z nowymi zasadami prowadzenia korespondencji.

Jak podaje PFRON: odpowiednio wczesne przygotowanie pozwoli uniknąć: presji czasowej w ostatnich dniach marca, zakłóceń w obiegu dokumentów, niepotrzebnych problemów technicznych.

Aby móc prowadzić oficjalną korespondencję elektroniczną z PFRON po 1 kwietnia, konieczne jest: posiadanie aktywnego adresu w systemie e-Doręczeń, upewnienie się, że osoby odpowiedzialne za kontakt z Funduszem dysponują właściwymi uprawnieniami, zapoznanie się z regułami obsługi nowego systemu.