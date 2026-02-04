REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rewolucja w sądach: praca dla studentów prawa i nowe stawki wynagrodzeń. Sejm zdecydował

Rewolucja w sądach: praca dla studentów prawa i nowe stawki wynagrodzeń. Sejm zdecydował

04 lutego 2026, 17:22
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
sądy
Rewolucja w sądach: praca dla studentów prawa i nowe stawki wynagrodzeń. Sejm zdecydował
Pod koniec stycznia 2026 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, która otwiera drzwi do kariery w wymiarze sprawiedliwości jeszcze w trakcie studiów. Głównym założeniem nowych przepisów jest utworzenie stanowiska młodszego asystenta sędziego. Nowe prawo reguluje również zasady awansu na starszego asystenta, kwestie umów o pracę oraz wprowadza nowe widełki płacowe dla kadry asystenckiej.

Rewolucja w sądach: praca dla studentów prawa i nowe stawki wynagrodzeń. Sejm zdecydował. Szansa dla studentów – kim jest młodszy asystent?

Zgodnie z uchwaloną ustawą, o zatrudnienie na nowym stanowisku młodszego asystenta sędziego będą mogli ubiegać się studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Kandydat musi mieć ukończony trzeci rok studiów oraz mieć co najmniej 20 lat. Wymagane jest również posiadanie obywatelstwa polskiego, pełni praw publicznych i obywatelskich oraz nieskazitelnego charakteru.

Uczelnie wyższe będą zobowiązane do przekazywania prezesom sądów informacji niezbędnych do weryfikacji statusu studenta. Jeśli młodszy asystent zostanie skreślony z listy studentów, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę.

Obligatoryjne przeniesienie na stanowisko asystenta sędziego

Zatrudnienie na tym etapie będzie odbywać się na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy jednak niż 33 miesiące. Istotną zmianą będzie obowiązek nałożony na pracodawcę: po uzyskaniu przez młodszego asystenta tytułu magistra prawa (w Polsce lub uznanego dyplomu zagranicznego), musi on zostać przeniesiony na stanowisko asystenta sędziego.

Nowe zasady wynagradzania w sądzie

W uzasadnieniu do ustawy wskazano potrzebę ekonomiczno-społeczną określenia nowych przedziałów wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pionu asystenckiego:

  • Młodszy asystent sędziego: od 5500 zł do 6500 zł;
  • Asystent sędziego: od 6500 zł do 8000 zł;
  • Starszy asystent sędziego: od 8000 zł do 9000 zł.

Czy ostatecznie ustawa i ww. stawki wejdą w życie - zobaczymy.

Łatwiejszy awans i zmiany dla starszych asystentów

W toku prac legislacyjnych znacznie rozszerzono przepisy dotyczące starszych asystentów sędziego. Skrócono czas wymagany do awansu z tego stanowiska dla dotychczasowych asystentów (lub młodszych asystentów) z 10 do 7 lat, rezygnując jednocześnie z wymogu posiadania pozytywnych ocen okresowych.

Poszerzono także katalog osób, które mogą od razu objąć funkcję starszego asystenta. Będą to osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub notarialny, uzyskały wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, albo zostały powołane na notariusza. Sejmowa komisja odrzuciła jednak propozycję, by starszym asystentem mogła zostać osoba ze stopniem doktora nauk prawnych lub z 4-letnim stażem asystenckim.

Doprecyzowano również, że o stanowisko referendarza sądowego może ubiegać się asystent lub starszy asystent sędziego, który przepracował na tych stanowiskach łącznie co najmniej 5 lat w pełnym wymiarze czasu.

Stabilność zatrudnienia i „alternatywna droga” do zawodu

Nowelizacja zmienia zasady rozwiązywania umów. Uchylono przepis pozwalający na rozwiązanie umowy z asystentem sędziego za dwutygodniowym wypowiedzeniem w trakcie stażu – w to miejsce zastosowanie będą miały ogólne przepisy Kodeksu pracy. Co więcej, po odbyciu stażu asystenckiego (lub zwolnieniu z niego), sąd będzie zobligowany do zawarcia z pracownikiem umowy na czas nieokreślony.

Doprecyzowano także przepisy dotyczące tzw. alternatywnej ścieżki dostępu do zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza czy prokuratora). Staż pracy wymagany do przystąpienia do egzaminów zawodowych bez aplikacji będzie obejmował pracę na stanowisku asystenta i starszego asystenta, jednak okres pracy jako młodszy asystent sędziego nie będzie do tego wliczany.

Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację i przekazał ją do dalszych prac w Senacie. Ustawa kompleksowo reformuje strukturę zatrudnienia w sądach, tworząc ścieżkę kariery od studenta prawa, przez asystenta, aż po starszego asystenta, przy jednoczesnym uregulowaniu stawek płac i zwiększeniu stabilności zatrudnienia poprzez obowiązkowe umowy na czas nieokreślony po odbyciu stażu.

Źródło: INFOR
