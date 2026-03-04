REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Inne umowy » Na czym polega poręczenie? 6 najważniejszych zasad

Na czym polega poręczenie? 6 najważniejszych zasad

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 16:43
Agnieszka Kapała-Sokalska
Agnieszka Kapała-Sokalska
Adwokat, właścicielka Kancelarii Adwokackiej AKS
Poręczenie jako osobiste zabezpieczenie wierzytelności
Poręczenie jako osobiste zabezpieczenie wierzytelności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby udzielające poręczenia nie zawsze są świadome skutków takiej umowy. Co trzeba wiedzieć o osobistym zabezpieczeniu wierzytelności? Artykuł prezentuje podstawowe zasady, które obowiązują w relacji: wierzyciel - dłużnik (główny) - poręczyciel.

rozwiń >

1. Umowa poręczenia musi być zawarta na piśmie

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie - na wypadek, gdyby dłużnik główny zobowiązania nie wykonał. Poręczenie stanowi zatem dla wierzyciela dodatkowe zabezpieczenie spełnienia świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Niezwykle istotne jest by wiedzieć, że – pod rygorem nieważności- oświadczenie poręczyciela musi być złożone na piśmie.

Po stronie wierzyciela, jak i poręczyciela może oczywiście występować kilka osób.

2. Odpowiedzialność poręczyciela może być taka sama jak dłużnika

Należy podkreślić, iż poręczenie stanowi osobiste zabezpieczenie wierzytelności.

REKLAMA

Niewiele osób, udzielając poręczenia, jest w pełni świadomych tego, że poręczenie oznacza także powstanie długu po ich stronie, przy czym poręczyciel zasadniczo odpowiada równorzędnie z dłużnikiem głównym. Zgodnie bowiem z Kodeksem Cywilnym: „W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Można zasadę tę zmienić, ustanawiając na przykład odpowiedzialność subsydiarną (pomocniczą, posiłkową).

3. Wierzyciel musi powiadomić poręczyciela, gdy dłużnik opóźnia się ze spłatą

Jeżeli strony umowy poręczenia inaczej nie postanowią, wówczas dług poręczyciela staje się wymagalny z chwilą, gdy dłużnik główny będzie pozostawał w opóźnieniu ze spełnieniem swego świadczenia.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym poręczyciela.

4. Poręczyciel odpowiada nie tylko za dług pierwotny

O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. Oznacza to, że poręczyciel będzie odpowiadał także na przykład za skutki niewykonania przez dłużnika głównego umowy w terminie, czyli za odsetki lub za kary umowne.

Przepisem chroniącym poręczyciela przed nadmierną odpowiedzialnością jest to, że czynność prawna (np. umowa) dokonana między dłużnikiem a wierzycielem już po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela.

5. Poręczenie za przyszły dług jest możliwe do wysokości z góry oznaczonej

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym możliwe jest udzielenie poręczenia za dług przyszły - jednakże tylko do wysokości z góry oznaczonej.

Jeżeli poręczenie za dług przyszły jest bezterminowe, wówczas może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie.

6. Poręczyciel może żądać zwrotu spłaconego długu

Gdy poręczyciel zapłaci zobowiązanie dłużnika głównego, wówczas wstępuje - zamiast niego- w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości świadczenia spełnionego.

Może zatem żądać od dłużnika głównego zwrotu tego wszystkiego, co sam świadczył wierzycielowi w związku z poręczeniem.

Poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył.

Podsumowanie

Decydując się na bycie poręczycielem należy przede wszystkim zadbać o ustalenie w umowie z wierzycielem zasad swojej odpowiedzialności, tak, aby mieć pełne rozeznanie co do konsekwencji, które się wiążą z tą rolą.

Adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1508)

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Jesteś zadłużony? Wierzyciel może żądać rozdzielności majątkowej w Twoim małżeństwie!
Jesteś zadłużony? Wierzyciel może żądać rozdzielności majątkowej w Twoim małżeństwie!
Darowizna – czym jest, jakie skutki wiążą się z jej dokonaniem, w jaki sposób można ją odwołać?
Darowizna – czym jest, jakie skutki wiążą się z jej dokonaniem, w jaki sposób można ją odwołać?
Czy dłużnik może sprzedać mieszkanie (lub inną nieruchomość) zajęte przez komornika? Kiedy nabywca może utracić taką nieruchomość?
Czy dłużnik może sprzedać mieszkanie (lub inną nieruchomość) zajęte przez komornika? Kiedy nabywca może utracić taką nieruchomość?
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Na czym polega poręczenie? 6 najważniejszych zasad
04 mar 2026

Osoby udzielające poręczenia nie zawsze są świadome skutków takiej umowy. Co trzeba wiedzieć o osobistym zabezpieczeniu wierzytelności? Artykuł prezentuje podstawowe zasady, które obowiązują w relacji: wierzyciel - dłużnik (główny) - poręczyciel.
Egzamin ósmoklasisty 2026 można napisać w domu, a spóźnienie nie zawsze oznacza termin dodatkowy - nietypowe sytuacje
04 mar 2026

Korek na drodze, opóźniony autobus, nagła choroba rano - to scenariusze, które nie dają spać rodzicom ósmoklasistów. Co tak naprawdę dzieje się, gdy uczeń spóźni się na egzamin? A jeśli w ogóle nie dotrze do szkoły? Przepisy CKE przewidują różne sytuacje - i nie wszystkie kończą się katastrofą. Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć przed majem 2026 r. oraz czy możliwe jest zdawanie egzaminu w domu.
Bon senioralny w 2026 roku a świadczenie wspierające. Kto skorzysta z nowych rozwiązań?
04 mar 2026

Wiele osób starszych i ich rodzin czeka na nowe usługi w ramach bonu senioralnego. Trzeba pamiętać, iż nowe świadczenie nie zostało jeszcze wprowadzone. Prace nad wdrożeniem bonu się przedłużają, a kształt nowego rozwiązania ulega zmianom. Jakie regulacje znalazły się w najnowszej wersji projektu? Czy pobieranie świadczenia wspierającego wykluczy możliwość skorzystania z bonu?
Jakie kompetencje są kluczowe dla kobiet prowadzących firmy? [RAPORT]
04 mar 2026

89 proc. liderek firm z sektora MŚP podkreśla znaczenie edukacji i rozwoju kompetencji w biznesie – wynika z raportu EFL. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają też, że wyższe wykształcenie pomaga w prowadzeniu firmy i częściej deklarują znajomość języków obcych.

REKLAMA

Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie
04 mar 2026

Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – napisał w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że to najniższy poziom w całej UE.
Po Polaków, którzy utknęli na Malediwach i Sri Lance poleci największy samolot
04 mar 2026

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że na czwartek zaplanowano lot największym dostępnym samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT na Sri Lankę, skąd maszyna poleci dalej na Malediwy, aby sprowadzić do kraju polskich obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Apel Tuska: kto nie musi, niech nie leci na Bliski Wschód
04 mar 2026

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że ci, którzy lecą dzisiaj na Bliski Wschód, jutro być może będą czekać na pomoc państwa polskiego przy ewakuacji. Zwracam się do wszystkich jeszcze raz: kto nie musi, niech nie leci - zaapelował szef rządu.
Polska wprowadza mObywatela do Europy. Minister cyfryzacji zdradza szczegóły
04 mar 2026

Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Z tego jesteśmy dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

REKLAMA

Czy twoja umowa zlecenia lub B2B to w rzeczywistości umowa o pracę? Jak ustalić stosunek pracy
04 mar 2026

W ostatnim czasie temat zamiany umów zlecenia i B2B na umowę o pracę budzi ogromne emocje. Często „elastyczność” umowy B2B lub zlecenia okazuje się być tylko jednostronna, a zleceniobiorca zmuszony jest do pracy jak etatowiec, nie mając przy tym żadnych przywilejów wynikających z Kodeksu pracy.
Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
04 mar 2026

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) rozstrzygnął istotny spór prawny. Wierzyciel, który po śmierci dłużnika złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, może w ten sposób przerwać bieg przedawnienia swojego roszczenia. Jest jednak warunek - taki krok musi być niezbędny do dochodzenia wierzytelności.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA