Sygnaliści – wejście w życie

Wyjazd za pasem, a szef cofnął zgodę na urlop. Czy tak wolno? Jakie prawa ma pracownik? Wystartowały wakacje 2024, a wraz z nimi pojawiły się problemy. Bo choć pracowników martwi zazwyczaj to, czy będą mieli możliwość zarezerwowania odpowiedniego terminu urlopu, to tak naprawdę jest to dopiero pierwszy krok do wypoczynku.