Sygnaliści 2024. Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Unia Europejska we wtorek 25 czerwca 2024 r. w Luksemburgu zainaugurowała negocjacje akcesyjne z Ukrainą. "To historyczny moment dla nas wszystkich i kamień milowy w naszych stosunkach" - powiedziała szefowa MSZ Belgii Hadja Lahbib, wypowiadając się w imieniu UE. Początek negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej to historyczny dzień; Ukraina nigdy nie zboczy z drogi integracji Europejskiej – oświadczył tego samego dnia prezydent Wołodymyr Zełenski.