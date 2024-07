Sygnaliści w biurze rachunkowym. Jakie obowiązki i procedury?

Ważny zasiłek z podwyżką od 2025 r. Kto może go otrzymać?

Od 1 stycznia 2025 r. wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Ma to bezpośredni wpływ na podwyżkę maksymalnej kwoty zasiłku stałego. To ważna zmiana dla osób pobierających świadczenia. Co oznacza w praktyce?