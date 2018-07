Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wyższe w UE niż w Polsce

Do wypadku Wałęsy doszło we wrześniu 2011 r. na trasie z Torunia do Warszawy. Jadący motocyklem syn byłego prezydenta, przekroczył dozwoloną prędkość (na drodze z ograniczeniem do 90 km/h jechał zdaniem biegłych od 124 do nawet 146 km/h) i zderzył się z samochodem osobowym, który wyjeżdżając z pobocza, nieprawidłowo włączył się do ruchu. Pomimo tego, że Jarosław Wałęsa przyczynił się do wypadku, jadąc z prędkością znacznie wyższą niż dopuszczalna, w 2015 r. otrzymał od ubezpieczyciela 100 tys. zł odszkodowania. Ponadto, Sąd Rejonowy w Sierpcu uznał kierowcę samochodu za winnego zdarzenia i nakazał mu wypłacić zadośćuczynienie w kwocie 20 tys. zł, które Wałęsa charytatywnie przekazał na rzecz ofiar wypadków drogowych.

Kwota, którą otrzymał polityk została oceniona przez opinię publiczną jako olbrzymia, a media krzyczały wtedy wręcz o fortunie. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że na wysokość odszkodowania za wypadek Wałęsy wpłynęły doznane przez niego, niezwykle poważne obrażenia: 38 złamań kości, w tym kręgosłupa, pęknięcie czaszki i utrata aż 3 litrów krwi. „ – Kiedy mnie wyciągnęli, byłem jak szmaciana lalka, nogi i ręce były roztrzaskane w drobny mak i gięły się w każdą stronę – wspominał to zdarzenie w wywiadzie dla „Wprost”.

Unijne odszkodowanie 9 razy wyższe

Polityk uznał jednak, że przyznana mu kwota świadczenia nie zaspokaja jego wszystkich roszczeń. Korzystając z okazji, że w czasie gdy doszło do wypadku, był także posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, zwrócił się o dodatkowe odszkodowanie do Brukseli. Jak wynikło z oświadczeń majątkowych składanych przez polityków w 2018 r., po sześciu latach od wypadku, w 2017 r., na konto Wałęsy wpłynęła zawrotna suma 206 242,07 euro, czyli bagatela 889 tys. złotych. Pieniądze zostały wypłacone tytułem odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, jakim objęci są europosłowie PE. „ – W ramach tego ubezpieczenia ubiegałem się o odszkodowanie. Po przejściu całej procedury, uznano, że w 27 procentach mam trwałe inwalidztwo i wypłacono mi taką kwotę. Przechodziłem przez specjalistyczne badania, musiałem dostarczyć kompletną dokumentację. Europejski ubezpieczyciel był bardzo skrupulatny i szczegółowy” – powiedział Wirtualnej Polsce Jarosław Wałęsa.

Różnice w wysokości odszkodowania w Polsce i UE

Sprawa Jarosława Wałęsy pokazuje potężną przepaść pomiędzy polskimi a unijnymi standardami w zakresie odszkodowań. Choć początkowo przyznane politykowi świadczenie już uchodziło za ogromne, to wypłacone przez ubezpieczyciela brukselskiego jest nieporównywalnie wyższe. Rodzi to wątpliwości co do polskiego sposobu rozpatrywania spraw odszkodowawczych i traktowania poszkodowanych Polaków.

