Odszkodowania powypadkowe - komunikacyjne.

Kiedy należy się odszkodowanie powypadkowe?

Każdego dnia media informują nas o kolejnych wypadkach komunikacyjnych, do których doszło na polskich drogach. Co zrobić w sytuacji, kiedy to my zostaliśmy poszkodowani na skutek wypadku? Kiedy i jakie świadczenia nam przysługują?

W pierwszej kolejności warto podkreślić, iż wypadek nie musi zostać zgłoszony policji, aby móc dochodzić roszczeń od sprawcy zdarzenia. Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, ponieśli koszty leczenia (m. in. prywatnej opieki medycznej bądź zakupu leków) oraz utracili dochody ze względu na czasową niezdolność do pracy mogą liczyć na odszkodowanie komunikacyjne. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu powinno obejmować wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, niemniej jednak należy pamiętać, iż muszą to być koszty faktycznie poniesione przez poszkodowanego, co należy wykazać w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela bądź w postępowaniu sądowym. Aczkolwiek gdy poszkodowanego nie stać na kosztowne leczenie, może on zażądać od sprawcy szkody, aby wyłożył z góry potrzebną sumę celem sfinansowania leczenia, któremu poszkodowany będzie poddany dopiero w przyszłości. Co więcej odszkodowanie komunikacyjne wypłacane poszkodowanemu, który na skutek wypadku stał się inwalidą, obejmuje także koszt przystosowania do wykonywania innego zawodu, rentę z tytułu obniżonego wynagrodzenia oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.





Dochodzenie odszkodowań powypadkowych, w tym odszkodowań komunikacyjnych, obejmuje także żądanie naprawienia szkody powstałej w mieniu poszkodowanego, np. w związku z uszkodzeniem pojazdu należącego do poszkodowanego. W ramach odszkodowania po wypadku samochodowym możemy także wnosić o rekompensatę pieniężną obejmującą utratę wartości rynkowej samochodu powypadkowego oraz o odszkodowanie za brak samochodu zastępczego.

Od kogo można żądać odszkodowania?

Odszkodowania powypadkowego możemy żądać zarówno bezpośrednio od sprawcy szkody, jak również od ubezpieczyciela – w przypadku ubezpieczeń OC od ubezpieczyciela sprawcy szkody (tzw. odszkodowanie z OC sprawcy kolizji), zaś w przypadku ubezpieczeń na życie bądź NNW od ubezpieczyciela, z którym mamy podpisaną umowę ubezpieczenia.

Jak obliczyć wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny?

Wysokość odszkodowania komunikacyjnego zależeć będzie od rzeczywistej szkody poniesionej przez poszkodowanego. Na wysokość odszkodowania będą wpływać takie elementy składowe jak: