Renta po śmierci osoby bliskiej

Często po śmierci bliskiej osoby zaczynają pojawiać się problemy natury finansowej. Związane są one z wysokimi kosztami pochówku, koniecznością zapewnienia opieki medycznej po wypadku drogowym, zatrudnieniem prawnika czy innymi wydatkami, które na przestrzeni tygodni mogą przekroczyć kwotę odpowiadającą kilkumiesięcznemu wynagrodzeniu. Jeszcze większy problem pojawia się, jeżeli zmarła osoba była jedynym żywicielem rodziny lub dostarczała stale środków finansowych stanowiących podstawowe źródło utrzymania.

Jeżeli przyczyną śmierci bliskiego był wypadek drogowy lub błąd popełniony przez personel medyczny bądź jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub innego zdarzenia, które doprowadziło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, prawdopodobnie będziemy mogli żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej.

Zasada winy i zasada ryzyka

Zasadniczo, jeżeli do wypadku śmiertelnego doszło z winy innego kierowcy nie musimy udowadniać zawinienia po jego stronie. Prowadzący pojazdy mechaniczne odpowiadają na zasadzie ryzyka. W takim przypadku możemy bezpośrednio zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku i wnosić nie tylko o odszkodowanie za koszty pochówku oraz pogorszenie sytuacji życiowej czy zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, ale możemy też wystąpić z roszczeniem o rentę odszkodowawczą czyli wypłatę świadczeń pieniężnych po śmierci ojca, matki czy innej osoby bliskiej.

Co innego nas czeka w przypadku, gdy do śmierci bliskiego dojdzie wskutek popełnionego przez lekarza czy personel medyczny błędu lekarskiego lub do śmierci dojdzie w związku z wypadkiem przy pracy.

W takich przypadkach, co do zasady, musimy wykazać, iż podmiot, który według nas jest zobowiązany do naprawienia szkody, zawinił. W przypadku lekarza musimy np. udowodnić, że popełnił błąd diagnostyczny, zbyt późno rozpoczął leczenie, pozostawił ciało obce w jamie brzusznej, nie rozpoznał choroby mimo jednoznacznych objawów lub, że do zakażenia gronkowcem złocistym lub koronawirusem doszło w szpitalu. W kontekście wypadku przy pracy należy udowodnić, że pracodawca zaniechał obowiązkom związanym z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy np. nie dostarczył środków ochrony indywidualnej na prowadzoną budowę, w związku z czym doszło do tragedii. Jeżeli do śmierci doszło w związku z ruchem przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody, wtedy, o ile do śmierci nie doszło wyłącznie z winy poszkodowanego, nie musimy udowadniać winy po stronie przedsiębiorstwa. Zakład taki odpowiada na zasadzie ryzyka.