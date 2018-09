Dane osobowe dłużnika w świetle RODO

RODO a przetwarzanie danych osobowych dłużnika

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy powszechnie nazywane RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1). Jaki wpływ na przetwarzania danych osobowych dłużnika w kontekście prowadzenia przez różne osoby, w tym instytucje państwowe postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych mają ww. przepisy?

Wiele wątpliwości pojawiało się jeszcze przed wprowadzeniem ww. przepisów, w tym również w ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych. Przepisy RODO wzbudzały na początku szereg niejasności w zakresie ich stosowania. Przepisy wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych na terenie naszego kraju zostały dostosowane do przepisów unijnych dopiero 10 maja 2018 r. Na szczęście kilka miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych sytuacja z interpretacją zapisów stabilizuje się i coraz więcej można odnaleźć spójnych i rzetelnych informacji na temat stosowania zapisów RODO w konkretnych przypadkach. Takim konkretnym przypadkiem jest również postępowanie windykacyjne.

RODO a dłużnik

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenie RODO:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przepis ten stanowi podstawę prawną do przetwarzania przez wierzyciela danych osobowych dłużnika.

W sytuacji, gdy zawarliśmy umowę pożyczki, wierzyciel nie musi pozyskiwać od nas zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jak powyżej wskazuje przepis, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Brak bowiem zgody w tej materii powodowałby totalny i niezrozumiały paraliż – tj. brak możliwości zawarcia umowy i podjęcia w tym wymiarze czynności prawnych, co tak naprawdę sprowadziłoby życie do chaosu.

Wobec powyższego wierzyciel ma pełne prawo przetwarzać nasze dane osobowe wobec podpisania z nim przez dłużnika umowy, albo też w sytuacji gdy czynności podjęte przez dłużnika wraz z wierzycielem zmierzały do zawarcia umowy.