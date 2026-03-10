REKLAMA

Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Dlaczego numery rachunków bankowych są tak długie i co znaczą poszczególne cyfry? Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru konta?

Dlaczego numery rachunków bankowych są tak długie i co znaczą poszczególne cyfry? Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru konta?

10 marca 2026, 19:48
Credit Agricole
Credit Agricole
Dlaczego numery rachunków bankowych są tak długie i co znaczą poszczególne cyfry? Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru konta?
Dlaczego numery rachunków bankowych są tak długie i co znaczą poszczególne cyfry? Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru konta?
Shutterstock

Dlaczego rachunki bankowe są tak długie i trudne do zapamiętania? To efekt precyzyjnej konstrukcji systemu, który pozwala bankom na całym świecie rozpoznawać numery rachunków i przelewać pieniądze bez pomyłek. Jak to działa? Odpowiedź w naszym poradniku.

rozwiń >

W świecie bankowym istnieje kilka systemów określających zasady tworzenia numerów rachunków bankowych i komunikacji między instytucjami finansowymi. Najpopularniejszym systemem jest IBAN wykorzystywany w ponad 80 krajach, także w Polsce. Sposób numeracji banków i rachunków bankowych w naszym kraju określa Zarządzenie nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. System jest skonstruowany w taki sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i precyzję transakcji bankowych.

Struktura numeru IBAN

Podstawą do tworzenia identyfikatora IBAN jest krajowy Numer Rachunku Bankowego. NRB jest unikatowy i składa się zawsze z dwudziestu sześciu cyfr, z których:
- dwie pierwsze cyfry stanowią liczbę kontrolną, wyliczaną przez bank prowadzący rachunek bankowy;
- osiem kolejnych cyfr stanowi numer rozliczeniowy;
- szesnaście ostatnich cyfr stanowi numer porządkowy rachunku bankowego, nadawany przez bank prowadzący ten rachunek.

IBAN również jest unikatowy i składa się z dwudziestu ośmiu znaków, z których:
- dwa pierwsze znaki stanowią kod Polski „PL”;
- dwadzieścia sześć kolejnych znaków stanowi NRB.

Polski numer IBAN może zatem wyglądać na przykład tak: PL 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456.

gdzie:
- PL to kod kraju.
- 12 to liczba kontrolna.
- 3456 7890 1234 5678 9012 3456 to NRB.

Kluczowa rola liczby kontrolnej

Liczby kontrolne są kluczowe dla bezpieczeństwa transakcji bankowych. Ich zadaniem jest wykrywanie błędów w numerze rachunku, takich jak literówki czy zamiany cyfr.

Aby obliczyć liczbę kontrolną, stosuje się specjalne algorytmy określone przede wszystkim w oraz w Polskiej Normie PN-F-01102 „Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Numer Rachunku Bankowego (NRB) - Elementy i zasady tworzenia”. Czytamy w niej, że dla polskiego NRB liczba kontrolna jest obliczana jako suma iloczynów cyfr i odpowiednich wag. Jeśli wynik tych obliczeń daje resztę 0 przy dzieleniu przez 97, to numer jest poprawny.

Pomyłki się zdarzają

Oczywiście zdarza się, że przy adresowaniu rachunku klient banku pomyli się i wpisze niewłaściwy numer. Najczęściej zdarza się przestawienie cyfr, dodanie lub pominięcie jakichś znaków, wpisanie nieprawidłowego kodu kraju lub pomyłka w liczbie kontrolnej.

Ale bez obaw - dzięki specjalnej konstrukcji numeru IBAN i wykorzystaniu liczb kontrolnych, banki potrafią wyłapać takie pomyłki. Taka transakcja nie powinna zostać przetworzona a przelew pieniędzy wstrzymany.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli użytkownik podał bankowi informacje niezbędne do wykonania przelewu. Najważniejszą z tych informacji jest prawidłowy unikatowy identyfikator. Zwykle jest nim numer IBAN, ale może się zdarzyć, że dostawca usług płatniczych wykorzystuje jakiś inny unikatowy identyfikator (musi wtedy zawczasu poinformować o tym klienta).

Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru rachunku bankowego

Oczywiście błędów we wpisywaniu numeru rachunku bankowego zawsze warto unikać. Jest na to kilka sprawdzonych sposobów:
- sprawdzaj numer przed wysłaniem: przejrzyj go kilka razy, zwracając uwagę na ewentualne literówki;
- używaj narzędzi do weryfikacji: niektóre banki oferują narzędzia do sprawdzania poprawności numeru IBAN;
- korzystaj z autoryzacji SMS: przy transakcjach, które wymagają autoryzacji, sprawdź numer w SMS-ie;
- unikaj przepisywania ręcznego: jeśli to możliwe, korzystaj z narzędzi umożliwiających kopiowanie i wklejanie, co minimalizuje ryzyko błędów;
- weryfikuj na kilka sposobów: jeśli masz dostęp do różnych źródeł informacji (np. faktura, potwierdzenie od odbiorcy), porównaj numery rachunków, aby upewnić się, że są zgodne;
- zadbaj o właściwe wyszkolenie pracowników: w przypadku firm przyjmujących płatności, szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego wpisywania numerów rachunków może znacząco zmniejszyć liczbę błędów;
- regularnie aktualizuj dane: upewnij się, że numery rachunków w systemach firmowych i osobistych są zawsze aktualne i poprawne.

Skontaktuj się z bankiem

Jeśli przelew zostanie odrzucony z powodu błędnego numeru IBAN, środki nie zostaną przelane i pozostaną na koncie nadawcy, a odbiorca ich nie dostanie.

Warto wiedzieć, że przy wykonywaniu transakcji płatniczej poza granice Unii Europejskiej bank ma obowiązek zbadać jedynie podany przez klienta identyfikator. Nie ma jednak możliwości ani obowiązku badania zgodności identyfikatora ze wskazanymi danymi czy też nazwą odbiorcy. W przypadku gdy klient wskazał nieprawidłowy numer rachunku, bank nie ponosi wobec niego odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

Jeżeli więc przelew został wykonany nie nieprawidłowy rachunek, najlepiej jak najszybciej skontaktować się z bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji. Bank zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o usługach płatniczych pomoże w odzyskaniu środków – przede wszystkim skontaktuje się odbiorcą (jeśli sam prowadzi dla niego rachunek) lub z bankiem odbiorcy. Ważne jest również, aby w przyszłości zachować większą ostrożność przy wpisywaniu numerów rachunków.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości dostawcy usług płatniczych, w tym banki będą mieli obowiązek weryfikacji numeru IBAN i nazwy odbiorcy w czasie rzeczywistym oraz poinformowania w klienta o niezgodności. Taka propozycja wynika z projektu Rozporządzenia o usługach płatniczych (Payment Service Regulation), który jest obecnie konsultowany w instytucjach Unii Europejskiej.

Alternatywy dla IBAN

Chociaż IBAN jest powszechnie używany w transakcjach międzynarodowych, istnieją alternatywy, takie jak:
- SWIFT: System do przesyłania komunikatów finansowych między bankami.
- MXL: Międzynarodowy standard dla przelewów walutowych.
- BIC: Kod identyfikacyjny banku używany w transakcjach międzynarodowych.

Istnieją plany ustandaryzowania numeracji wszystkich rachunków bankowych i stworzenia jednolitego, globalnego systemu, który uprości transakcje międzynarodowe. Jednakże wdrożenie takiego systemu może napotkać trudności, zwłaszcza w krajach, które obecnie nie używają IBAN (np. USA, Rosja, Chiny).

Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej i rzecznik prasowy banku Credit Agricole w Polsce

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

