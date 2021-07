Sprzedajesz rzeczy przez Internet? Uważaj na oszustów!

Sprzedający rzeczy przez Internet powinni uważać, żeby nie paść ofiarą oszustów. Na co zwrócić uwagę?

Sprzedaż rzeczy w Internecie - jakie ryzyko?

Na ryzyko związane z internetowymi transakcjami zwraca uwagę Policja. Według statystyk liczba osób poszkodowanych podczas internetowych transakcji kupna/sprzedaży wzrasta z każdym rokiem. W pierwszym kwartale 2021 roku było to ponad 80% wszystkich zgłoszonych oszustw.

Oszustwo w sprzedaży internetowej

Jak działają oszuści? Mogą podszywać się pod osobę zainteresowaną zakupem produktu. Za pomocą komunikatora wysyłają wiadomość z pytaniem o aktualność ogłoszenia. Informują również, iż zapłacą za towar, prosząc o wysyłkę. W wiadomości zamieszczają link do strony, która ma służyć do odbioru pieniędzy. Sprzedający musi na takiej stronie podać numer karty płatniczej. Po wpisaniu tego numeru dochodzi do utraty pieniędzy.

Nieuczciwy kupujący - jak nie dać się oszukać?

Reklama

Gdy otrzymamy wiadomość od kupującego, że już wpłacił lub wpłaci pieniądze za przedmiot, ale będziemy je mieć na swoim koncie tylko poprzez wejście w link i podanie danych karty bankomatowej, powinniśmy zachować czujność. Nie klikajmy w odsyłacze w wiadomości SMS czy przesłanej za pośrednictwem komunikatora, e-maila. Kupując może poprosić o zainstalowanie nieznanego oprogramowania na telefon lub komputer. Tutaj również należy się zastanowić, ponieważ może to być program do szpiegowania.

Policjanci radzą, by nie podawać numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie (kod CVV2/CVC2 nadrukowany obok podpisu). Przed autoryzacją warto czytać wiadomość, aby wiedzieć co autoryzujemy. Czujność sprzedającego powinno wzbudzić każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym, a także wywierania presji czasu. Pamiętajmy, iż wiadomości od nieuczciwych kupujących często zawierają błędy i literówki.