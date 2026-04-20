Ile zarabia prezydent Polski Karol Nawrocki? Ile otrzyma emerytury?

Ile wynosi pensja prezydenta Polski, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

Emerytura prezydenta Polski

Z ostatnich doniesień prasowych wiadomo, że Lech Wałęsa nie jest zadowolony z wysokości swojej emerytury. W związku z tym podejmuje się dodatkowych zajęć zarobkowych. Ile właściwie wynoszą emerytury przysługujące byłym prezydentom Polski? Nie są to emerytury z powszechnego systemu emerytalnego, lecz specjalne uposażenia uregulowane w Ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ile wynosi?

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio comiesięczne uposażenie, którego wysokość wynosi 75% kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustalonych w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, uwzględnia się także dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych ustalany odpowiednio na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Uposażenie byłego Prezydenta RP jest więc równe 75% wszystkich trzech składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wysługę lat. Łącznie maksymalnie mogą wynosić one prawie 31 tys. zł (dokładnie 30 886,65 zł). 75% z podanej kwoty to 23 164,99 zł.

Ważne Należy pamiętać, że jest to kwota aktualna na 2026 r. Po zakończeniu prezydentury będzie obowiązywała nowa kwota bazowa, a co za tym idzie zmieni się wysokość uposażenia.

Karol Nawrocki - ile ma lat?

Obecnie urzędujący Prezydent RP, Karol Nawrocki, urodził się dnia 3 marca 1983 r. To znaczy, że ma 43 lata. Nie ma to jednak znaczenia w przypadku "emerytury" prezydenckiej. Wspomniane uposażenie byłego Prezydenta RP wypłacane jest już po zakończeniu okresu, za który przysługuje wynagrodzenie czyli zaraz po zakończeniu prezydentury. Takie uposażenie w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych traktuje się jak wynagrodzenie za pracę.

Były prezydent Polski z prawem do emerytury, uposażenia i renty inwalidzkiej

Co w przypadku zbiegu prawa do świadczeń takich jak uposażenie, emerytura czy renta inwalidzka? Czy były Prezydent RP może pobierać dwa świadczenia? Nie, wypłaca się tylko jedno z nich. O wyborze świadczenia decyduje sam zainteresowany. Podobnie jest w sytuacji zbiegu prawa do uposażenia byłego Prezydenta z wynagrodzeniem, uposażeniem lub dochodem z tytułu:

wykonywania mandatu posła lub senatora, zajmowania kierowniczego stanowiska państwowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834), pozostawania w stosunku pracy lub w stałym stosunku zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej.

Również wypłaca się tylko jedno wybrane przez Prezydenta RP.

Polecamy: Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nowe rozwiązania

Co jeszcze należy się byłemu prezydentowi Polski?

Zgodnie z zapisami Ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej były Prezydent Polski może liczyć także na inne udogodnienia, takie jak:

Art. 4.[ Środki finansowe na prowadzenie biura ] Byłemu Prezydentowi na prowadzenie biura przysługują środki finansowe w wysokości i na zasadach określonych dla posłów otrzymujących środki finansowe na utworzenie, funkcjonowanie i finansowanie biura poselskiego.

] Byłemu Prezydentowi na prowadzenie biura przysługują środki finansowe w wysokości i na zasadach określonych dla posłów otrzymujących środki finansowe na utworzenie, funkcjonowanie i finansowanie biura poselskiego. Art. 5.[ Uprawnienie do ochrony ] 1. Były Prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333). 2. Wydatki związane z ochroną są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

] 1. Były Prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333). 2. Wydatki związane z ochroną są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Art. 6.[Świadczenia zdrowotne] Byłemu Prezydentowi oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla pracowników i członków ich rodzin oraz dożywotnio na warunkach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i członków ich rodzin.

Można tutaj dodać również art. 7, zgodnie z którym w razie śmierci byłego Prezydenta członkom jego rodziny przysługuje renta rodzinna oraz inne świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym.

Ważne Omówionych uprawnień byłego Prezydenta Polski można pozbawić tylko w jeden sposób - wyrokiem Trybunału Stanu (Art. 8.[Trybunał Stanu] Trybunał Stanu może orzec w wyroku skazującym byłego Prezydenta karę dodatkową utraty uprawnień przewidzianych ustawą.)

Ile zarabia prezydent Polski?

Zgodnie z art. 2a. ust. 1 Ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, z tym że kwota bazowa jest corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń). Wspomniana kwota bazowa w 2026 r. wynosi 1935,26 zł. Kwota ta pomnożona przez 9,8 równa się 18 965,55 zł, a przez 4,2 daje wynik 8128,10 zł. Wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Polski wynosi w 2026 r. 18 965,55 zł, a dodatek funkcyjny 8128,10 zł. Może liczyć również na dodatek za wysługę lat. Maksymalny dodatek w tym roku to ok. 3 793 zł. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę wszystkie te świadczenia, Prezydent RP zarabia około 30 tys. zł. Przy maksymalnym dodatku za wysługę lat może to być 30 886,65 zł.