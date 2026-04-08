Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Wybory » Wybory prezydenckie » Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?

Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?

08 kwietnia 2026, 10:03
Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?
Czy prezydent i pierwsza dama powinni mówić po angielsku? Pytania na ten temat zaczęły pojawiać się w opinii publicznej po wystąpieniu Marty Nawrockiej u Melanii Trump w Waszyngtonie.

Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?

Europion Polska, platforma badań rynku i opinii publicznej, opublikowała wczoraj wyniki sondażu przeprowadzonego wśród 810 reprezentatywnych dorosłych Polaków (16+) dotyczącego kompetencji językowych polityków oraz reakcji na wystąpienie Marty Nawrockiej podczas wydarzenia Melanii Trump w Waszyngtonie.

Kluczowe wyniki badania dotyczące opinii publicznej w Polsce 2026 r.:

  • 82% Polaków uważa, że prezydent powinien biegle posługiwać się angielskim (55% twierdzi, że to absolutna podstawa dyplomacji; 27% dopuszcza tłumacza w trudnych sytuacjach).
  • 38% oceniło przemówienie Marty Nawrockiej pozytywnie (pokazała znajomość języka bez udawania biegłości, której nie ma); jedynie 17% wyraziło ocenę negatywną.
  • 79% Polaków uważa, że pierwsza dama powinna znać angielski.
  • 30% dorosłych Polaków deklaruje biegłość lub dobrą znajomość angielskiego; 24% nie mówi po angielsku w ogóle.
  • 83% wskazuje angielski jako język, który każdy polski polityk powinien znać.

Ábel Bojár, Research Director, Europion Polska: Wyniki tego badania pokazują, że opinia publiczna w Polsce jest dużo bardziej niuansowana niż debata medialna sugerowałaby. Polacy chcą prezydenta i pierwszej damy z kompetencjami językowymi, ale potrafią docenić autentyczność i nie wymagają perfekcji. Przypadek Marty Nawrockiej jest soczewką, przez którą widać szersze napięcie: między aspiracjami modernizacyjnymi a poczuciem tożsamości kulturowej. Co istotne z perspektywy analitycznej — ocena tego samego zdarzenia zależy niemal w równym stopniu od tego, na kogo się głosuje, co od samego zachowania osoby ocenianej. To klasyczny przykład efektu potwierdzenia w opinii publicznej.

Wystąpienie Marty Nawrockiej u Melanii Trump

Przemówienie Marty Nawrockiej podczas wydarzenia Melanii Trump wywołało żywą dyskusję w mediach i na platformach społecznościowych. Badanie Europion Polska pokazuje, że analiza opinii publicznej przeczy prostemu wizerunkowi medialnego hejtu — większość Polaków reaguje na ten epizod z wyrozumiałością lub neutralnością. Co istotne, ocena zdarzenia jest silnie uzależniona od preferencji partyjnych: wyborcy PiS i Konfederacji są zdecydowanie bardziej przychylni (odpowiednio 57% i 52% pozytywnych ocen) niż wyborcy KO (18%).

Metodologia:

Badanie metodą CAWI przeprowadzone 2 kwietnia 2026 r. na próbie n=810 reprezentatywnej dla dorosłych Polaków (16+), z doborem kwotowym według płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości.

Źródło: Europion Polska

Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?
08 kwi 2026

Czy prezydent i pierwsza dama powinni mówić po angielsku? Pytania na ten temat zaczęły pojawiać się w opinii publicznej po wystąpieniu Marty Nawrockiej u Melanii Trump w Waszyngtonie.
PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Już od lipca pierwsze zmiany w programie Czyste Powietrze
07 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny.
Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii
08 kwi 2026

W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny benzyny i diesla.

Ministerstwo likwiduje tanie testamenty? Decyzja oderwana od realiów
08 kwi 2026

Tani i dostępny sposób sporządzenia testamentu może zniknąć z polskiego prawa. Związek Powiatów Polskich alarmuje, że propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości budzi poważne wątpliwości – zarówno pod względem uzasadnienia, jak i realnych skutków dla mieszkańców mniejszych miejscowości.
Nowe obowiązki kierowników i wychowawców zwiększą bezpieczeństwo. Zmiana przepisów dotyczy dzieci i młodzieży na kąpieliskach
07 kwi 2026

Trwają prace nad projektem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników wypoczynku korzystających z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Z wniosku o urlop na żądanie wynika dorozumiana zgoda na jego udzielenie. To jednak nie odbiera pracodawcy prawa do odmowy
07 kwi 2026

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie pracownika? Choć przez wiele lat przyjmowano, że nie, to jednak w praktyce wykształcił się pogląd, zgodnie z którym żądanie pracownika podlega pewnym ograniczeniom. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Główny Inspektor Pracy. Co powiedział?
Sądy blokują zwroty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Kolejny korzystny wyrok
07 kwi 2026

MOPS przed sądami żądają ściągnięcia od osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów pieniędzy z takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Kwoty sięgają nawet 5000 zł. W artykule przykładowy spór o 1.726,72 zł. Są to rzekomo nienależnie pobrane zasiłki/świadczenia za okres pandemii. Podstawą żądania zwrot tych pieniędzy jest według MOPS to, że osoby niepełnosprawne albo ich opiekunowie nie przekazali do MOPS przedłużonych orzeczeń o niepełnosprawności (były Wydane przez np. PZON, ale nie przekazane do MOPS). W okresie pandemii wydano szereg przepisów zwalniających z dostarczania dokumentów do urzędów. Dotyczy to dostarczania orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy są jednak tak niejasne, że można je interpretować sprzecznie jako zwalniające osoby niepełnosprawne z udania się z nowym orzeczeniem do MOPS jak i to nakazujące. Sądy rozwiązały sprytnie problem. Nie skupiły się na tym jaka interpretacja przepisów jest właściwa. Sposobem na uratowanie niepełnosprawnych jest przyjęcie, że ci nie zostali prawidłowo poinformowani o obowiązku zwrotu pieniędzy. Ta niewiedza dziś chroni ich w sądzie przed MOPS.

Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
08 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
