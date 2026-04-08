Czy prezydent i pierwsza dama powinni mówić po angielsku? Pytania na ten temat zaczęły pojawiać się w opinii publicznej po wystąpieniu Marty Nawrockiej u Melanii Trump w Waszyngtonie.

Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?

Europion Polska, platforma badań rynku i opinii publicznej, opublikowała wczoraj wyniki sondażu przeprowadzonego wśród 810 reprezentatywnych dorosłych Polaków (16+) dotyczącego kompetencji językowych polityków oraz reakcji na wystąpienie Marty Nawrockiej podczas wydarzenia Melanii Trump w Waszyngtonie.

Kluczowe wyniki badania dotyczące opinii publicznej w Polsce 2026 r.:

82% Polaków uważa, że prezydent powinien biegle posługiwać się angielskim (55% twierdzi, że to absolutna podstawa dyplomacji; 27% dopuszcza tłumacza w trudnych sytuacjach).

(55% twierdzi, że to absolutna podstawa dyplomacji; 27% dopuszcza tłumacza w trudnych sytuacjach). 38% oceniło przemówienie Marty Nawrockiej pozytywnie (pokazała znajomość języka bez udawania biegłości, której nie ma); jedynie 17% wyraziło ocenę negatywną.

79% Polaków uważa, że pierwsza dama powinna znać angielski .

. 30% dorosłych Polaków deklaruje biegłość lub dobrą znajomość angielskiego; 24% nie mówi po angielsku w ogóle.

83% wskazuje angielski jako język, który każdy polski polityk powinien znać.

Ábel Bojár, Research Director, Europion Polska: Wyniki tego badania pokazują, że opinia publiczna w Polsce jest dużo bardziej niuansowana niż debata medialna sugerowałaby. Polacy chcą prezydenta i pierwszej damy z kompetencjami językowymi, ale potrafią docenić autentyczność i nie wymagają perfekcji. Przypadek Marty Nawrockiej jest soczewką, przez którą widać szersze napięcie: między aspiracjami modernizacyjnymi a poczuciem tożsamości kulturowej. Co istotne z perspektywy analitycznej — ocena tego samego zdarzenia zależy niemal w równym stopniu od tego, na kogo się głosuje, co od samego zachowania osoby ocenianej. To klasyczny przykład efektu potwierdzenia w opinii publicznej.

Wystąpienie Marty Nawrockiej u Melanii Trump

Przemówienie Marty Nawrockiej podczas wydarzenia Melanii Trump wywołało żywą dyskusję w mediach i na platformach społecznościowych. Badanie Europion Polska pokazuje, że analiza opinii publicznej przeczy prostemu wizerunkowi medialnego hejtu — większość Polaków reaguje na ten epizod z wyrozumiałością lub neutralnością. Co istotne, ocena zdarzenia jest silnie uzależniona od preferencji partyjnych: wyborcy PiS i Konfederacji są zdecydowanie bardziej przychylni (odpowiednio 57% i 52% pozytywnych ocen) niż wyborcy KO (18%).

Metodologia:

Badanie metodą CAWI przeprowadzone 2 kwietnia 2026 r. na próbie n=810 reprezentatywnej dla dorosłych Polaków (16+), z doborem kwotowym według płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości.

Źródło: Europion Polska