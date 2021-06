Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.

Kiedy dziecko może jechać w przodzie samochodu i kiedy dziecko może jechać bez fotelika?

Każdy rodzic, jadąc samochodem ze swoim dzieckiem, wolałby je mieć jak najbliżej siebie, aby z łatwością móc kontrolować czy wszystko z nim jest w porządku. Jazda w przodzie i jazda bez fotelika wydaje się być również atrakcyjna dla samych dzieciaków, bo wtedy czują się jak dorosłe.

Jak zaś do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym?

Dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu muszą być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dzieci. Kryterium wieku nie ma tu znaczenia, liczy się wzrost dziecka. Trzeba pamiętać, że foteliki (i inne urządzenia przytrzymujące) muszą być odpowiednio dostosowane do masy i wzrostu dziecka, a także muszą spełniać wszystkie warunki techniczne określone przepisami unijnymi bądź regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Kiedy dziecko nie musi być przewożone w foteliku?

Wyjątkiem od konieczności stosowania fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego dziecko jest sytuacja, kiedy dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu i ze względu na jego masę ciała oraz wzrost nie jest możliwe zapewnienie mu fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego. Jednak mimo wszystko, w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, dziecko powinno siedzieć w tyle, zapięte pasami bezpieczeństwa.

Zachodzi jeszcze jeden przypadek kiedy dopuszczalne jest odstąpienie od fotelika dla dziecka. Będzie tak w sytuacji gdy w tyle samochodu ma być przewożonych równocześnie troje dzieci, zaś dwoje z nich wymaga stosowania fotelika i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika. Wówczas, to z dzieci, które ma ukończone co najmniej 3 lata, może jechać bez fotelika, zapięte pasami bezpieczeństwa.

Stosowanie fotelika dla dzieci nie będzie również konieczne w sytuacji przewozu dziecka taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej) oraz mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Czy można przewozić dziecko na przednim siedzeniu?

Można, polskie prawo o ruchu drogowym na to zezwala. Dzieci mierzące do 150 cm muszą jednakże jechać w foteliku, który musi być właściwie dopasowany do ich wagi.

Jazdę dziecka w przodzie odradza się jednak z uwagi na aspekty bezpieczeństwa. Chodzi tu zasadniczo o potencjalną konieczność użycia poduszek powietrznych i związane z nimi ryzyko uszkodzenia ciała (a nawet pozbawienia życia) dzieci. Może się to wydawać dość paradoksalne, ale poduszka powietrzna mająca ratować życie, może dziecko siedzące w przodzie nawet zabić. Prędkość wybuchu poduszki powietrznej może bowiem dochodzić do nawet 300 km/h.

Warto zatem mieć na uwadze nie tylko wymogi prawne, ale przede wszystkim wymogi bezpieczeństwa i umieszczać dzieci w fotelikach na tylnym siedzeniu. Czas tak szybko leci, że ani się obejrzymy, a dziecko będzie mogło jeździć jak dorosły pasażer.

Adwokat Pamela Opoczka