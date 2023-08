Fotelik samochodowy to miejsce przeznaczone do przewożenia dzieci w samochodach w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Ma on na celu zminimalizowanie ryzyka obrażeń w przypadku kolizji lub nagłego hamowania. Fotelik samochodowy jest dostosowany do wieku, wagi i wzrostu dziecka, co zapewnia optymalne podparcie oraz ochronę głowy, karku i kręgosłupa podczas podróży. W większości jurysdykcji jest to wymagane prawem, szczególnie dla dzieci poniżej określonego wieku lub wzrostu. Foteliki samochodowe są projektowane zgodnie z normami bezpieczeństwa i podlegają rygorystycznym testom, aby zapewnić najwyższą ochronę małym pasażerom.

Fotelik samochodowy dla dzieci można zamontować na trzy sposoby:

FWF - przodem do kierunku jazdy. RWF - tyłem do kierunku jazdy. Bokiem do kierunku jazdy - w przypadku gondoli samochodowych oraz fotelików dla wcześniaków z pozycją boczną.

Foteliki samochodowe można również przymocować za pomocą pasów bezpieczeństwa lub systemu Isofix. Montaż fotelika może obejmować dodatkową bazę, elementy poprawiające prowadzenie pasów bezpieczeństwa lub wbudowane elementy korzystające z systemu Isofix.