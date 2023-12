NSZZ „Solidarność”: W 2024 r. podwyżka dla posterunkowego to 480 zł miesięcznie, dodatek 96 zł. Podstawa uposażenia 2990 zł

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" policzyli rzeczywiste kwoty uposażeń policjantów w 2024 r. po podwyżce kwoty bazowej o 20%. I przyznania dodatków zamiast wyrównania za styczeń i luty 2024 r. Tabele w artykule.

Dla starszego sierżanta podwyżka jest o 700 zł, dodatek do pensji zamiast wyrównania 140 zł. Dodatek wypłacany jest za okres marzec - grudzień 2024 r. Podstawa uposażania 4210 zł.

Co tzn. wyrównanie?

Mundurowi nie otrzymają wyrównania za styczeń i luty 2024 r. Choć prawo daje prawo do takiego wyrównania. Zostało ono wyłączone w przepisach budżetowych na 2024 r. Zamiast wyrównania policjanci dostaną dodatek do uposażenia za miesiące: marzec – grudzień 2024 r. Dla posterunkowego jest to 96 zł, dla starszego sierżanta 140 zł.

Podwyżka kwoty bazowej z 1740,64 zł do 2088,77 zł

Wszystkie dane za OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Związkowcy - po zapoznaniu się z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. - obliczyli jak zmienią się wynagrodzenia policjantów w 2024 r.

"Na szybko" obliczenia przeprowadzili 19 grudnia 2023 r. przy następujących założeniach (link):

Kwoty są obliczane na podstawie waloryzacji uposażenia dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. i tylko na podstawie zmiany wysokości kwoty bazowej.

Zwiększeniu ulegnie także wysługa lat - indywidualna u każdego funkcjonariusza.

Zwiększeniu ulegnie także wysokość dodatku "15+".

zestawienie kwot na 2024 r. Źródło zewnętrzne

Poniżej tabela w formacie pliku WEBP:

Obliczenia z 19 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

i rozbudowali obliczenia 22 grudnia 2023 r. (link)

Tabela niebieska - wzrost ww. kwot bazowych o 20% - podstawy wyliczenia kwoty uposażenia zasadniczego na poszczególnych grupach zaszeregowania.

Tabela zielona - podstawa wysokości podwyżki. Obliczenia z tabeli zostaną wykorzystane dla wysługi lat, dodatku „15+”.

Żółta tabela - kwoty wypłacane od 1 marca 2024 r. tj. podwyżka + 1/5 za styczeń i luty 2024 r.

zestawienie 2024 r. NSZZ Solidarność z 22 XII 2023 r. Źródło zewnętrzne

Tabela w formacie WEBP:

Obliczenia z 22 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Tak jak w 2023 roku wypłata podwyżki za miesiące styczeń i luty nastąpi w równiej kwocie w miesiącach marzec-grudzień 2024.

Więcej o podwyżce 20%, wyrównaniach, dodatku do pensji w poniższych artykułach infor.pl:

NSZZ prostuje informację o 12,3% podwyżki od rządu M.Morawieckiego

Publikujemy wyjaśnienia:

"Niestety w przestrzeni publicznej wśród funkcjonariuszy panuje przekonanie, że poprzedni rząd przygotował podwyżkę w wysokości 12,3% co miała dawać minimum 900 zł brutto podwyżki. W piśmie z dnia 11 września Maciej Wąsik ówczesny Sekretarz Stanu MSWiA napisał jasno że:

"Waloryzacja kwoty bazowej o 6,6% oraz dodatkowy wzrost uposażeń o 5,7%, tj. do 12,3% w stosunku do roku 2023 pozwoli na przeciętny wzrost uposażenia policjanta o 902 zł wraz z 1/12 nagrody rocznej."

Co wynika zatem z powyższego?

Kwota bazowa miała zostać podniesiona o 6,6%. Pozostała część podwyżki tj. 5,7% miała zostać uwzględniona w zwiększeniu mnożników grup w rozporządzeniu o grupach zaszeregowania. Podwyżka 902 zł wraz z "trzynastką" - wynosiła ŚREDNIO NA ETAT - czyli "ja jem kapustę, szef je schabowego średnio jemy bigos." Przy założeniu zwiększenia kwoty bazowej o 6,6% o tyle samo wzrosłyby inne świadczenia powiązane z kwotą bazową czyli np. dodatek "15+"."

Podstawa prawna obliczenia kwoty podwyżek dla 2024 r. dla policji

Podstawą jest art. 9 ustawy budżetowej (jeszcze w Sejmie)/

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533 i 2666) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 628,54 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 136,80 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 zł;

3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:

a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 120,0%,

b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 176,02 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 482 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 7 100 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 388 718 tys. zł.