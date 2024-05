Sejm zaskakuje: Nowy dodatek dla osób niepełnosprawnych? Zamiast podwyżki renty socjalnej do 4300 zł brutto? [nowelizacja]

Od pół roku Sejm pracuje nad ustawą podnoszącą wartość renty socjalnej do równowartości minimalnego wynagrodzenia (od 1 lipca 4300 zł).

Renta socjalna została zwaloryzowana 1 marca 2024 r. Podwyżka wyniosła blisko 195 zł. Dalej jednak mamy niską kwotę renty 1780,96 zł brutto.

Żeby to zmienić punktem startowym prac w Sejmie był ten projekt obywatelski

Przewidywał znaczną podwyżkę renty socjalnej, co miało też znaczenie dla świadczenia wspierającego (i jego waloryzacji co roku).

Pojawił się jednak nowy pomysł niż ww. ustawa. W Sejmie złożono w czasie prac na poziomie komisji sejmowych wnioski (i odpowiednie poprawki), które proponują zupełnie inne rozwiązanie problemu podwyżki za niskiej kwoty renty socjalnej.

Dodatek zamiast podwyższenia renty socjalnej?

Sejmowa podkomisja przyjęła w czwartek poprawki do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej.

WAŻNE! Uprawnionym do renty socjalnej będzie przysługiwał dodatek w kwocie stanowiącej różnicę między tym świadczeniem a wysokością minimalnego wynagrodzenia.

Propozycje z Sejmu:

1) osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przysługuje dodatek do renty socjalnej w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 31 grudnia 2024 r. a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

2) Mamy zwiększenie renty socjalnej w taki sposób, by suma tego dodatku była równa kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Rząd o nowym dodatku dla osób niepełnosprawnych

Pozytywną opinię do zmiany w projekcie wyraził wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Zapowiedział, że równolegle w resorcie będą toczyły się prace nad dodatkową ustawą, która - jak mówił - będzie przyznawała prawo do dodatku także osobom będącym na innych rentach, jeśli mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

WAŻNE! W przypadku wzrostu renty socjalnej w wyniku corocznej waloryzacji, dodatek będzie pomniejszony, gdyż w poprawce chodzi o kwotę minimalnego wynagrodzenia ustalonego na koniec 2024 r. Sejm rozważa jednak mechanizm waloryzacji dodatku do renty.

Od kiedy nowy dodatek dla niepełnosprawnych?

Sejm planuje zmianę daty wejścia w życie nowych przepisów - mają (jeżeli rząd i Sejm poprą propozycje podkomisji) wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. (a nie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Pigułka informacyjna o rencie socjalnej

1) Rentę socjalną otrzymują osoby, które nie mają uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy.

2) Warunkiem przyznania renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pełnoletność oraz całkowita niezdolność do pracy, która powstała z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie "od dzieciństwa" do ukończenia nauki.

3) Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać musi ona jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

4) Renta socjalna może zostać przyznana na stałe - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

5) renta rodzinna a socjalna - Renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W momencie przekroczenia tej kwoty obniżamy wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

6) W razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną przysługuje zasiłek pogrzebowy, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

7) W momencie, gdy osoba dostająca rentę socjalną podejmie pracę powinna powiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Powinna także pamiętać o limitach dochodów.