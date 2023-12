Budżet 2024 r. Kto otrzyma 12,3% podwyżki? Kto 20%? Kto 30%?

30% podwyżki nie otrzymają pracownicy niepedagogiczni. 20% nie dostaną w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracownicy samorządowi. Co z nimi?

Te osoby otrzymają 12,3% podwyżki przewidzianej na 2024 r. jeszcze przez M. Morawieckiego.

REKLAMA

Jakie podwyżki w 2024 r.

W 2024 r. rząd przeznaczy pieniądze m.in. na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc. Zwiększona ma być również o ponad 2,3 mld zł dotacja przedszkolna dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Premier podczas konferencji prasowej z ministrem finansów potwierdził:

30% podwyżki dla nauczycieli (w tym akademickich, w placówkach MON i w przedszkolach), ale 30% nie otrzymają pracownicy niepedagogiczni (tu jest 12,3%) oraz

20% w sferze budżetowej (w tym żołnierze, policja, celnicy) - bez osób, które pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracowników samorządowych. Osoby te otrzymają 12,3% podwyżki.

D. Tusk: W budżecie na rok 2024 zapewniamy podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a dla nauczycieli początkujących o 33%.

Więcej o konferencji prasowej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Budżet a podwyżki

KPRM: deficyt budżetu państwa w 2024 r. ma wynieść 184 mld zł.

REKLAMA

Dochody budżetu państwa w 2024 r. mają wynieść ok. 682 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie ok. 866 mld zł; deficyt ma wynieść 184 mld zł - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wskazując na przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.

W 2024 r. rząd przeznaczy pieniądze m.in. na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc. Dotyczy to także nauczycieli w szkołach podległych MON.

Zwiększona ma być również o ponad 2,3 mld zł dotacja przedszkolna dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowany budżet zakłada również podwyżki dla nauczycieli akademickich o 30 proc., a także wzrost wynagrodzeń i uposażeń (w tym kwot bazowych o 20 proc.) dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe).

D. Tusk: Kto nie dostanie podwyżek 20%?

REKLAMA

W samorządach jest ciężko, ale musimy się dzielić zobowiązaniami; 20 proc. dla sfery budżetowej to nie są pieniądze dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracowników samorządowych - wskazał premier Donald Tusk. Dodał, że podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników.

Tusk pytany na konferencji prasowej o to, czy mówiąc o podwyżkach w oświacie, rząd przewidział również podwyżki dla pracowników niepedagogicznych, powiedział: "Tutaj jest apel - ja wiem, że ciężko jest w samorządach - ale musimy się dzielić ciężarami, zobowiązaniami".

"Warto pamiętać, że 20 proc. dla sfery budżetowej to nie są pieniądze np. dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli dla pracowników samorządowych" - powiedział premier.

Donald Tusk liczy na to, że gminy sfinansują podwyżki

I dodał, że "podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników". "Ale liczymy na to, dla dobra też naszych dzieci, wnuków, uczniów, uczennic polskich, że w samorządach też zrozumieją, że powinny temu też towarzyszyć jakieś pozytywne decyzje dla innych pracowników. Bardzo na to liczymy, to nie jest w naszym zasięgu jak wiadomo" - podkreślił Tusk.

Dodał, że pytanie to ułatwi rządowi "perswazję wobec tych, którzy za to odpowiadają, żeby pomyśleli o pracownikach".

Jak zmieni się wynagrodzenie średnie nauczycieli w 2024 r.?

Komunikat MEiN: W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł, i wyniesie 7453,47 zł brutto.

Sytuacja zarobkowa nauczycieli w Polsce zmieni się w sposób diametralny. Wzrosty wynagrodzeń od 30 do 33 proc. oznaczają podwyżki średnio o ponad 1500 zł brutto.

"Wskutek sprawnych działań rządu, nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymają 30-procentowe, a nauczyciele początkujący 33-procentowe podwyżki" - informuje MEiN.

W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł, i wyniesie 7453,47 zł brutto - podano.

Wyjaśniono, że nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki 33-procentowe, co pozwoli na wzrost wynagrodzenia średniego o 1576,71 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w tej grupie wyniesie 6354,57 zł brutto.

Kiedy wypłata? Co z wyrównaniem?

Resort edukacji informuje, że podwyżki będą wypłacane, zgodnie z przepisami, nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Podwyżki dla ZUS i KRUS

Przyszłoroczny budżet przewiduje też wzrost wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS. "Podwyżkę wkalkulowano również w dotacje dla jednostek pozabudżetowych, takich jak agencje wykonawcze czy niektóre państwowe osoby prawne" - dodano.

1500 zł dla pracującej matki

Ponadto w projekcie przewidziano środki na realizację programu "Aktywny rodzic", czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka; finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa – 500 mln zł; telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł, a także środki na naukę języka śląskiego. Odblokowane mają zostać wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów.

800+

Jednocześnie rząd zabezpieczył w projekcie pieniądze na kontynuację dotychczasowych działań, które dotyczą polityki społeczno-gospodarczej, w tym na: realizację programu "Rodzina 800+" – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrośnie do 800 zł (rząd zaplanował na ten cel 63,7 mld zł); realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, który przysługuje, co do zasady, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia oraz realizację dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (na ten cel przeznaczono łącznie 2,6 mld zł).

Podwójna waloryzacja emerytur

Zaplanowano również podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc.; wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.; uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości, która odpowiada co najmniej kwocie najniższej emerytury.

3,8 mld zł na świadczenie wspierające

Jak podała KPRM, w projekcie budżetu zapisano także pieniądze na realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób – 3,8 mld zł. Poza tym w projekcie przewidziano finansowanie działalności kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

Obniżony VAT

"Kontynuowane będzie czasowe stosowanie stawek obniżonych: do 31 marca 2024 r. – obniżenie stawki VAT z 5 proc. do 0 proc. dla żywności oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych; 8 proc. – dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

Jakie plany dla budżetu

KPRM poinformowała, że projekt przygotowano zakładając, że w przyszłym roku nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0 proc. Wpływ na to będzie miało zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji; dynamika spożycia prywatnego osiągnie poziom 3,3 proc.; inwestycje ogółem zwiększą się o 4,4 proc.

Przyjęto, że w 2024 r. wzrost eksportu wyniesie 3,6 proc., natomiast import powinien ukształtować się na poziomie 3,9 proc. Oczekuje się, że w 2024 r., ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2 proc. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec roku 5,2 proc.

Rząd prognozuje, że w 2024 r. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 9,8 proc.; inflacja wyniesie 6,6 proc. "Jej poziom będzie zależał m.in. od zmian cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych" - podkreślono.