Pensja nauczyciela: 7195 zł brutto i 5235 zł netto (zasadnicza). 11 152 zł brutto i 7932 zł netto (średnia) [Druk sejmowy Nr 28, Obliczenia podwyżki]

7195 zł brutto i 5235 zł netto (wynagrodzenie zasadnicze). 11 152 zł brutto i 7932 zł netto (wynagrodzenie średnie).

Takie kwoty pensji dla nauczyciela dyplomowanego wynikają z projektu obywatelskiego nowelizacji Karty Nauczyciela, który proceduje aktualnie Sejm [Druk sejmowy nr 28]. Są znaczne wyższe niż obiecana podwyżka o 30% dla nauczycieli zadeklarowana przez Donalda Tuska. I wyższe od obiecanych +1500 zł brutto. Bo w wariancie "1500 zł brutto" wynagrodzenie minimalne dla nauczycieli dyplomowanych, to około 6050 zł brutto i 4453,7 zł netto. A projekt obywatelski przewiduje 7195 zł brutto i 5235 zł netto. Jest to więcej o 781 zł netto niż najwyższa oferta polityków dla nauczycieli.

Wynagrodzenie średnie nauczyciela dyplomowanego - 155% wynagrodzenia przeciętnego

Ile to byłoby w 2024 r., gdyby nowelizacja weszła w życie? Według projektu nowelizacji Karty Nauczyciela z druku nr 28 nauczyciel dyplomowany ma mieć w 2024 r. wyznaczoną pensję jako 155% przeciętnego wynagrodzenia (w trzecim kwartale 2023 r.)

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7195 zł.

Karta Nauczyciela - nowelizacja Infor.pl

155% od 7195 zł to jest 11 152 zł brutto. Po zastosowaniu standardowych obliczeń (bez PPK) otrzymujemy około 7932 zł netto. I mniej więcej tyle wynosi średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego uwzględniające wszelkie potencjalne dodatki i nadgodziny. Przypominamy, że średnie wynagrodzenie nauczycieli było często wykorzystywane przez min. Przemysława Czarnka jako dowód wysokich podwyżek w oświacie. Średnie wynagrodzenie nijak się ma do tego na koncie. Ile więc będzie na koncie nauczyciela dyplomowanego według omawianej nowelizacji?

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego - 100% wynagrodzenia przeciętnego

Skoro przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło 7195 zł zł brutto, to taka sama jest pensja brutto nauczyciela dyplomowanego. A ile to jest netto? Dla nauczyciela bez PPK jest to 5235 zł. Tyle w 2024 r. otrzymałby pensji netto nauczyciel dyplomowany.

Nauczyciel stażysta powinien otrzymać co najmniej 73% tych kwot. Nie ma już nauczycieli stażystów - projekt obywatelski powstał przed zmianami w tym zakresie. I w toku prac w parlamencie zostanie to skorygowane.

Karta Nauczyciela - nowelizacja, grafika Infor.pl

A co z podwyżką o 30% albo 1500 zł brutto? [program KO]

Wariant pierwszy - podwyżka pensji brutto nauczycieli o 30% [od 1 stycznia 2024 r.]

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Po podwyżce o 30% kwoty brutto zmieniłyby się dla:

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

I dałoby to taki układ pensji brutto i netto:

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 4797 zł 3599,78 zł mianowany 5057 zł 3776,95 zł dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Wariant 2 - podwyżka pensji brutto nauczyciela o 1500 zł [od 1 stycznia 2024 r.]

Dla 2024 r. mamy takie kwoty pensji brutto/netto po podwyżce o 1500 zł brutto:

nauczyciel początkujący: 5190 zł brutto i 3868,39 zł netto, nauczyciel mianowany: 5390 zł brutto i 4004,44 zł netto , nauczyciel dyplomowany: 6050 zł brutto 4453,7 zł netto.

Przy obliczeniach założono, że nauczyciel nie uczestniczy w PPK i ma 250 zł kosztów pracowniczych

