Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 9002,47 zł. Eksperci: dynamika płac wyhamuje w 2026 r.

Dynamika płac wyhamuje w 2026 roku do około 5,5 proc. średniorocznie z uwagi na słabość popytu na pracę i idący za nim spadek siły przetargowej pracowników – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026

Główny Urząd Statystyczny w czwartek poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. wyniosło 9002,47 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w ujęciu rocznym. Ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do tych danych ocenili, że oznacza to wyraźne wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń w stosunku do grudnia, kiedy wzrosły one o 8,6 proc. Przypomnieli, że wyniki grudnia były wysokie ze względu na premie wypłacane na koniec roku i dodali, że o wynagrodzeniach stycznia decydować miały premie za grudzień.

Eksperci Pekao wskazują na jednorazowe premie w styczniu zamiast stałych podwyżek

„My zakładaliśmy, że grudniowe premie były bardzo solidne z uwagi na lepszą i poprawiającą się sytuację krajowych przedsiębiorstw, czego odzwierciedlenie widać w ich rosnących marżach. Z drugiej strony, można przypuszczać, że noworoczne podwyżki w obecnym otoczeniu (utrzymująca się niepewność, słabnąca presja płacowa, wraz z inflacją w celu) nie są zobowiązaniem, które pracodawcy są skłonni podejmować, co przemawia na korzyść wypłaty jednorazowych premii” – wskazali przedstawiciele Pekao.

Dodali, że pewien wpływ na spadek tempa wzrostu płac w styczniu mogła mieć wyraźnie niższa niż przed rokiem skala podwyżki płacy minimalnej. Ich zdaniem trudno oszacować wpływ tego czynnika na wskaźnik wynagrodzeń, ale - według nich - był on niewielki ze względu na fakt, że odsetek otrzymujący wynagrodzenie równe płacy minimalnej w sektorze przedsiębiorstw jest niewielki.

„Natomiast jedynym sektorem, w którym płace w ujęciu odsezonowanym wzrosły, jest handel - można tutaj spekulować, że to właśnie w tym sektorze znaczny udział stanowią osoby otrzymujące wynagrodzenie minimalne” – zauważyli ekonomiści Banku Pekao. – „Dzisiejszy odczyt stanowi mocne wsparcie dla naszej prognozy na bieżący rok, która dość wyraźnie odbiega od konsensusu. Sądzimy, że dynamika płac średniorocznie wyhamuje w 2026 roku do około 5,5 proc. z uwagi na słabość popytu na pracę i idący za nim spadek siły przetargowej pracowników” – napisali.

Prognoza na 2026 rok: wyhamowanie dynamiki płac

GUS podał także, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu spadło o 0,8 proc. po spadku o 0,7 proc. w grudniu.

„Natomiast (każdy) styczniowy odczyt co do zasady mówi nam niewiele o kondycji krajowego rynku pracy. Wynika to z faktu, że właśnie w tym miesiącu miejsce ma coroczna rewizja próby ankietowanych przez GUS firm z sektora przedsiębiorstw, która wywołuje dość mocne zmiany tego wskaźnika. A więc spadku zatrudnienia o 10 tys. w styczniu nie należy interpretować jako nagłego pogorszenia sytuacji na polskim rynku pracy, a jedynie losowe wahnięcie wynikające z czynników statystycznych” – czytamy w komentarzu Banku Pekao.