Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r.

Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakładają na Prezesa GUS obowiązek ogłoszenia wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale w formie komunikatu, w "Monitorze Polskim", w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału. W dniu 13 listopada 2018 r. Prezes GUS opublikował dane dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r.

Jak czytamy w komunikacie, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4580,20 zł. Mamy więc do czynienia ze wzrostem wysokości przeciętnego wynagrodzenia zarówno w ujęciu rocznym (wzrost o 7,6 proc) jak i kwartalnym (wzrost o 1,3 proc).

Do czego przyda się znajomość kwoty przeciętnego wynagrodzenia?

Znajomość kwoty przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale danego roku jest niezbędna do określenia:

wysokości kwoty jaką można dorobić do renty socjalnej - rencista może osiągnąć przychód w wysokości do 70 % przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

czy wystąpiły przesłanki do zmniejszenia/zawieszenia emerytury - w przypadku przekroczenia 70 % przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy, emerytura ulega zmniejszeniu, a jeżeli przekroczone zostanie 130 % tego wynagrodzenia – prawo do emerytury zostaje zawieszone;

wysokości renty rodzinnej.

Minimalne wynagrodzenie 2018/2019

W 2018 r. minimalne miesięcznie wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto, oraz 13,70 zł brutto za godzinę pracy. Jest to 5-procentowy wzrost w stosunku do 2017 r., kiedy to minimalne wynagrodzenie wynosiło 2000 zł i 13 zł brutto za godzinę.

W 2019 r. nastąpi kolejny wzrost płacy minimalnej bowiem od 1 stycznia 2019 r. wyniesie ona 2250 zł brutto oraz 14,70 zł brutto za godzinę.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018