Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2019 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych.

Przewiduje on podniesienie płacy minimalnej w 2019 r. do kwoty 2220 zł, a minimalnej stawki godzinowej do kwoty 14,50 zł.

Obecnie obowiązująca kwota najniższego wynagrodzenia to 2100 zł, a minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych – 13,70 zł.

Projektowane przez rząd kwoty są tożsame z zaproponowanymi Radzie Dialogu Społecznego.

Kogo dotyczą zmiany?

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ok. 1,5 mln pracowników otrzymuje pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia w kwocie obowiązującej w 2018 r.

To właśnie osoby najmniej zarabiające odczują zmiany.

Warto pamiętać o tym, iż wysokość niektórych świadczeń czy wynagrodzeń również uzależniona jest od kwoty pensji minimalnej.

Jako przykład można podać tu dofinansowanie do zatrudnienia niani na podstawie umowy uaktywniającej. ZUS finansuje bowiem składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od podstawy wynagrodzenia nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Rodzic zaś opłaca składki od kwoty, stanowiącej nadwyżkę ponad płacę minimalną.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z prawem wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Zasada ta obowiązuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i nie ma zastosowania do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pamiętajmy o tym, iż pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę obejmuje całą pensję, nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Do kwoty tej zaliczamy m.in. dodatek za staż pracy czy premię regulaminową.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się jednak:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania w danym miesiącu.