Poziom wynagrodzeń w pierwszej połowie 2018 roku

Definicja wynagrodzenia

Na początek należy wyjaśnić, czym jest wynagrodzenie. Główny Urząd Statystyczny definiuje wynagrodzenie jako „wypłaty pieniężne wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy, niezależnie od źródeł ich finansowania oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.”

Ile wynosi obecnie minimalne wynagrodzenie?

Jeżeli chodzi o minimalną stawkę godzinową, to wynosi ona 13,70 zł brutto za godzinę (przed 1 stycznia 2018 roku kwota ta wynosiła 13 zł brutto). Przeliczając obecną stawkę minimalną na godzinę netto to wynosi ona 9,74 zł. Dotyczy to osób, które pracują na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Natomiast minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę wynosi 2100 zł brutto, czyli 1530 zł netto.

Jak przedstawiała się sytuacja od stycznia do maja 2018 roku?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4848 zł. Gdy popatrzymy na przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach gospodarki, to możemy zauważyć, że najwyższe wynagrodzenie występuje w sektorze informacji i komunikacji (8346 zł),natomiast najniższe jest w sektorze administrowania i działalności wspierającej (3388 zł). Patrząc na mapę Polski widzimy, że w styczniu 2018 roku najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw występowało w województwie mazowieckim (5552 zł), a najniższe wystąpiło w województwie świętokrzyskim (3826 zł).

W lutym 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4600 zł. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było w sektorze informacji i komunikacji (8379 zł). Najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto występowało w sektorze administrowania i działalności wspierającej (3342 zł). Województwem, w którym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ponownie wystąpiło w województwie mazowieckim (5573 zł), natomiast najniższe w województwie warmińsko-mazurskim (3664 zł).