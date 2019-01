Wypłata wynagrodzenia za pracę 2019

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Kodeksem pracy odbywa się co do zasady przelewem na konto pracownika. Jeśli pracownik chce otrzymywać pensję w gotówce do ręki, powinien złożyć w tym celu stosowny wniosek. Pracodawca ma obowiązek do 22 stycznia 2019 r. poinformować pracowników o wyborze formy wypłaty pensji. Poznaj wzór informacji w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia.