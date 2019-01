Wypłata wynagrodzenia do ręki

Od 1 stycznia 2019 r. pracownicy otrzymują wynagrodzenie na podany przez siebie numer rachunku bankowego. Pracodawcy mają obowiązek do 22 stycznia 2019 r. wystosować do każdego pracownika pobierającego dotychczas wynagrodzenie w gotówce informację o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego bądź o możliwości złożenia wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Przewiduje się więc możliwość wypłaty pensji w formie gotówkowej. Decyzję o formie wypłaty wynagrodzenia podejmuje pracownik. Jeśli nie zgadza się na przelewy na konto, może złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Powinien zrobić to w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu nie ma przewidzianych prawnie żadnych sankcji. Reguluje się jedynie sytuację, kiedy pracownik do dnia terminu wypłaty wynagrodzenia, ani nie poda ani numeru rachunku płatniczego, ani nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wówczas pracodawca wypłaca wynagrodzenie jak dotychczas, czyli do rąk własnych. Jak powinien wyglądać wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych?

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – WZÓR

Pobierz wniosek w wersji word >>>

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

Pracodawca poinformował pracowników z dniem 3 stycznia 2019 r. o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego lub złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Pracownicy mają czas do 10 stycznia 2019 r., by podać numer rachunku bądź złożyć wniosek. Termin wypłaty wynagrodzenia przypada na 10 stycznia. Jeśli pracownicy nie dotrzymają terminu, otrzymają wynagrodzenie do rąk własnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 357)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)