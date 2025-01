Część nauczycieli otrzymała w listopadzie i grudniu 2024 roku niższe przelewy, niż się spodziewali. Było to niemiłe zaskoczenie. Pieniądze można jednak nadal odzyskać. Trzeb jednak wiedzieć, jak to zrobić.

Niższe przelewy dla nauczycieli pod koniec roku

Jak poinformował Portal Samorządowy, listopad i grudzień 2024 roku przyniosły wielu nauczycielom przedświąteczne rozczarowanie. Okazało się bowiem, że na konta części z nich trafiły niższe przelewy, niż się spodziewali. Jak do tego doszło? Koniec roku kalendarzowego to moment, w którym wielu podatników obawia się wejścia w drugi próg podatkowy i związanego z tym pobrania zaliczek na podatek w wyższej wysokości.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia. Jeżeli wynosi ona do 120.000 złotych, podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca, czyli 3600 złotych. W przypadku podstawy ponad 120.000 złotych jest to natomiast 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 złotych. Ile trzeba zarabiać, aby przekroczyć kluczową wartość 120.000 złotych? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od indywidualnej sytuacji podatnika oraz stosowanych ulg i zwolnień. Orientacyjnie przyjmuje się jednak, że w 2024 roku, aby przekroczyć pierwszy próg podatkowy przy standardowych parametrach (brak zwolnień, wiek powyżej 26 roku życia, stosowanie pełnej ulgi podatkowej) należało zarabiać 11.900 złotych brutto (około 8400 złotych netto na rękę).

Kontrolowanie poziomu przychodów może być w praktyce trudne

Okazało się, że po podwyżkach ze stycznia 2024 roku wielu nauczycieli, szczególnie tych posiadających stopień nauczyciela dyplomowanego, pracujących w godzinach ponadwymiarowych, czy też takich, którzy otrzymali nagrodę dyrektora, w listopadzie i grudniu przekroczyło tę granicę. Kontrolowanie poziomu przychodów może być w praktyce dla nauczycieli jako podatników nieco utrudnione. Często pracują bowiem w więcej niż jednej placówce, a stosowanie kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej bywa u nich bardziej skomplikowane, niż u innych podatników. Być może właśnie to sprawiło, że w odpowiednim momencie nie podjęli działań, które mogły uchronić ich przed pomniejszeniem przedświątecznego wynagrodzenia o wyższą zaliczkę na podatek dochodowy. Co można było zrobić? Nauczyciele pozostający w związku małżeńskim mogli na przykład złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody razem z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów, m.in. razem z małżonkiem; dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Jak obniżyć podstawę obliczenia podatku odzyskać stracone pieniądze?

Czy można odzyskać stracone pieniądze po fakcie? Nauczyciele podlegają takim samym zasadom opodatkowania, jak i inne grupy zawodowe. Oznacza to, że odzyskanie pobranej wyższej zaliczki nadal może być możliwe, ale dopiero na etapie złożenia rozliczenia rocznego. W zależności od swojej indywidualnej sytuacji, podatnik może opodatkować dochody razem z małżonkiem, może również zdecydować się na opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko albo skorzystać z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Jeśli w ten sposób podstawa obliczenia podatku zostanie obniżona na tyle, by „powrócić” do pierwszego progu podatkowego, nadpłacona zaliczka zostanie podatnikowi zwrócona.