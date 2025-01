Egzamin ósmoklasisty – MEN pracuje nad wprowadzeniem zmian ważnych dla wszystkich zdających. Wejdą w życie już w roku szkolnym 2024/2025. Skąd pomysł na tak szybkie wprowadzenie zmian? Mają związek z sygnalizowanymi przez CKE masowymi praktykami.

Egzamin ósmoklasisty jest owiany złą sławą

Egzamin ósmoklasisty to ważny punkt na ścieżce edukacyjnej każdego ucznia. Jest to pierwszy tak duży i poważny sprawdzian wiedzy i choć nie można go nie zdać, a uzyskany wynik nie wpływa na możliwość ukończenia edukacji na poziomie podstawowym, to jednak ma on istotne znaczenie dla tego, w jakim kierunku będzie zmierzała dalsza edukacja ucznia. Dodatkowo egzamin ten jest owiany złą sławą, był krytykowany od momentu wprowadzenia go, a rozpoczęcie każdego kolejnego roku szkolnego niezmiennie wiąże się z dyskusją o konieczności wprowadzenia w tym zakresie zmian. Taki brak stabilizacji i nieustanne „straszenie” ósmoklasistów sprawia, że zarówno uczniowie, jak i ich rodzice odczuwają uzasadniony niepokój związany z koniecznością przystąpienia do tego egzaminu.

W roku szkolnym 2024/2025 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 13 do 5 maja. Jak wynika z harmonogramu przygotowanego przez MEN, 13 maja ósmoklasiści napiszą egzamin z języka polskiego, 14 maja z matematyki, a 15 maja z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, przypadnie na dni od 10 do 12 czerwca 2025 r. Termin ogłoszenia wyników wyznaczono na 4 lipca 2025 r.

Ważne zmiany dla wszystkich zdających – przedłużenie czasu trwania egzaminu

Choć rok szkolny 2024/2025 już trwa i uczniowie zbliżają się do półmetka nauki, to wszystko wskazuje na to, że resort postanowił zrobić niespodziankę ósmoklasistom i wprowadzić ważne dla wszystkich zdających zmiany. Toczą się bowiem prace nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Celem jest m.in. przedłużenie czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, o około 25% dotychczasowego czasu trwania. Oznacza to więc, że egzamin z języka polskiego miałby trwać 150 minut (dotychczas 120 minut), z matematyki 125 minut (dotychczas 100 minut), z języka obcego 110 minut (dotychczas 90 minut). Czas trwania egzaminu zostały więc wydłużony odpowiednio o 30, 25 i 20 minut.

Dlaczego MEN zdecydował się na zmiany

Skąd pomysł na wprowadzenie tego rodzaju zmiany? MEN podkreśla, że nie ma on związku ani ze zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych, ani ze zwiększeniem liczby zadań egzaminacyjnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, dłuższy czas trwania egzaminu pozwoli zdającym na większą swobodę w gospodarowaniu czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, na ponowne zastanowienie się nad udzielonymi odpowiedziami czy też dokładne sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Poprawi również sytuację osób, które w dniu egzaminu natrafiły na nieoczekiwane wcześniej trudności, np. z koncentracją uwagi, czy też z radzeniem sobie ze stresem egzaminacyjnym. Warto zwrócić uwagę na to, że zgodnie z obecnie obowiązującym § 19 ust. 3 rozporządzenia, do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wliczano czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez zdającego poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Po wprowadzeniu w tym zakresie zmian, w ramach proponowanego, dłuższego czasu trwania egzaminu, zdający będzie przenosił również odpowiedzi na kartę odpowiedzi oraz sprawdzał poprawność ich przeniesienia.

CKE sygnalizowało te masowe praktyki

Jednak czy jedynym powodem wprowadzenia planowanych zmian jest więc chęć poprawienia komfortu pracy zdających egzamin uczniów? Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ukrywa, że zmiana ma również związek z sygnalizowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, okręgowe komisje egzaminacyjne czy Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie praktykami masowego ubiegania się zdających o wydanie zaświadczeń lekarskich, na podstawie których dostosowuje się warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegające na odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie tego egzaminu.

