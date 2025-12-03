REKLAMA

Oni w grudniu nie muszą płacić ZUS. Kto dostanie wyższy przelew? To nie bonus, a taka możliwość dotyczy każdego i wynika z przepisów

Oni w grudniu nie muszą płacić ZUS. Kto dostanie wyższy przelew? To nie bonus, a taka możliwość dotyczy każdego i wynika z przepisów

03 grudnia 2025, 07:15
[Data aktualizacji 03 grudnia 2025, 07:15]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Oni w grudniu nie muszą płacić ZUS. Kto dostanie wyższy przelew? To nie bonus, a taka możliwość dotyczy każdego i wynika z przepisów
Oni w grudniu nie muszą płacić ZUS. Kto dostanie wyższy przelew? To nie bonus, a taka możliwość dotyczy każdego i wynika z przepisów
Niektórzy ubezpieczeni będą mogli w grudniu liczyć na pewien bonus od ZUS. Nie zapłacą comiesięcznych składek, a na ich kontach pozostaną wyższe kwoty. Kogo będzie dotyczyło to rozwiązanie i dlaczego nie każdy skorzysta?

Kto w grudniu nie zapłaci składek ZUS?

Jakie znaczenie te wskaźniki mają dla osób podlegających ubezpieczeniom? Wyznaczają granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, po której przekroczeniu płatnik nie ma obowiązku przekazywania za ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Co do zasady to płatnik kontroluje to, czy roczny przychód pracownika nie przekroczył limitu 30-krotności. Jednak w sytuacji, gdy podatnik ma kilku pracodawców, nie ma możliwości dopełnienia tego obowiązku i jest on przerzucany na samego ubezpieczonego, który musi zawiadomić płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Aby ustalić, że do niego doszło, ubezpieczony bierze pod uwagę podstawę wymiaru składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeniowych. Nie ma znaczenia to, czy dane ubezpieczenie było obowiązkowe, czy dobrowolne. Warto mieć świadomość, że w sytuacji, gdy zawiadomienie skierowane do płatników okaże się błędne, odpowiedzialność z tego tytułu obciąży ubezpieczonego. Warto więc skorzystać z możliwości zwrócenia się do ZUS z wnioskiem o ustalenie przekroczenia. Taki wniosek można złożyć elektronicznie poprzez PUE i ma on symbol RRP.

Trzeba uważać na wypłaty na przełomie roku

Warto pamiętać o tym, że ograniczenie podstawy wymiaru składek nie dotyczy wszystkich ubezpieczeń. Nie jest więc tak, że po przekroczeniu limitu ubezpieczony nie będzie musiał odprowadzać na konto ZUS żadnych należności. Po przekroczeniu limitu nadal trzeba opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz takie fundusze, jak Fundusz Pracy, czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Za osoby, które przekroczyły omawiany limit trzeba również dokonywać wpłat PPK do odpowiedniej instytucji finansowej.

Warto również wykazać się dużą ostrożnością w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na przełomie roku. Trzeba pamiętać, że przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie wypłaty wynagrodzenia, a więc jeśli wynagrodzenie za grudzień zostanie wypłacone dopiero w styczniu, to będzie ono stanowiło przychód roku 2026. Będzie ono więc objęte limitem 30-krotności dla tego roku kalendarzowego, a nie dla 2025.

Podstawa prawna

obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2024 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2024 r. poz. 1051)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
