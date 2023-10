Zasiłek pogrzebowy z 4000 zł na 6450 zł od 1 lipca 2024 r. Politycy dotrzymają tej obietnicy?

Mało czasu na wnoszenie protestów wyborczych. Co z uzupełnianiem braków formalnych?

Do Sądu Najwyższego wpływają protesty dotyczące wyborów i referendum z 15 października br. Czy autora protestu wyborczego można wezwać do uzupełnienia braków formalnych? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego zajmie się tym Sąd Najwyższy. Do kiedy jest czas na zgłaszanie protestów?