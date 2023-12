Czy w 2024 r. zasiłek pogrzebowy naprawdę będzie podniesiony z 4000 zł na 6450 zł (150% pensji minimalnej)

Potwierdzona podwyżka zasiłku pogrzebowego. W czasie kampanii wyborczej obietnica KO polegała na jego podwyżce do 150% pensji minimalnej. Daje to w 2024 r. 6450 zł tego zasiłku (od 1 lipca 2024 r.). Teraz takiej podwyżki oczekuje Lewica.

Z ostatniej chwili: Prezydent Andrzej Duda zawetował podwyżki dla nauczycieli, żołnierzy i policjantów. Szczegóły w poniższym artykule:

REKLAMA

Poniżej pierwotna teść artykułu sprzed weta

Powiązanie wysokości zasiłku pogrzebowego z pensją minimalną oznacza też stałą waloryzację zasiłku wraz z każdą podwyżką tej pensji, która od 1 lipca 2024 r. wyniesie 4300 zł

4300 zł x 150% = 6450 zł

zasiłek pogrzebowy Infor.pl

Zabezpieczyliśmy środki na 800 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, program "Dobry start", świadczenie wspierające i na waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego - mówiła w Sejmie szefowa MRiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wskazała też na podwyżki dla sfery budżetowej, 13, 14. emeryturę i systemową waloryzację.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej w Sejmie podczas debaty nad projektem budżetu państwa na 2024 r. odpowiadała na pytania posłów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Emeryci i renciści oprócz trzynastego i czternastego świadczenia oraz wzrostu minimalnej emerytury będą mogli liczyć także na systemową waloryzację" - zapowiedziała szefowa MRiPS.

"Zabezpieczyliśmy także środki na ten najtrudniejszy dla każdego czas, kiedy odchodzi bliska osoba. Wzrost kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 do około 7 tys. zł oraz wprowadzenie tzw. renty wdowiej, będzie możliwe jeszcze w 2024 r., bo środki na ten cel zostały zabezpieczone" - poinformowała.

Rząd D. Tuska dla rodziny

REKLAMA

"Bezpieczna rodzina, aktywny rodzic, godna praca, bezpieczny senior i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami to są zobowiązania Koalicji 15 października. To zadeklarowaliśmy w kampanii, to zapisaliśmy w umowie koalicyjnej. To nie jest łaska, to jest zobowiązanie, do budowy nowoczesnego, bezpiecznego państwa dobrobytu, w którym programy i zobowiązania mają charakter systemowy, w którym polskie rodziny po 7 latach oczekiwania na waloryzacje 500 plus, w końcu zobaczą 800 zł. Na wypłatę 800 plus zabezpieczyliśmy 63,7 mld zł i te pieniądze zaczną płynąć do Polaków już od stycznia" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

"Na tym nie kończymy troski o rodziny" - podkreśliła. Poinformowała, że zabezpieczone zostały środki na rodzinny kapitał opiekuńczy i program "Dobry start", odpowiednio: 2,4 mld zł i 1,4 mld zł, a także na świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 3,9 mld zł. "Zabezpieczyliśmy także środki na waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego" - dodała.

"Stawiamy na pracę, co najlepiej odzwierciedlają podwyżki dla państwowej sfery budżetowej, w tym także (...) dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - wskazała minister. "Chcemy także ułatwić sprawne łączenie pracy z życiem rodzinnym, dlatego wracający do pracy rodzice będą mogli liczyć na wsparcie w ramach nowego programu +Aktywny rodzic+, na który w 2024 r. zabezpieczyliśmy 1,5 mld zł" - podała.

Dziemianowicz-Bąk odniosła się też do pytania posła Włodzimierza Skalika (Konfederacja), który pytał o Fundusz Pomocy. "W zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy planujemy wydatki na poziomie 305 mln zł" - powiedziała. "Pani posłanka Teresa Pamuła (PiS) pytała z kolei o program +Aktywny rodzic+, gdzie konkretnie znajdzie te środki. Znajdzie je szanowna pani poseł w części 73. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych" - wyjaśniła.

800+ od 1 stycznia 2024 r. – projekt PO czy PIS?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że w nowym roku ruszą wypłaty 800 plus, bo - jak mówiła - polskie rodziny zbyt długo czekały na waloryzację tego świadczenia.

1500 zł nie tylko dla matki, ale i pracującego ojca?

Mówiła też, że Lewica chce wspierać polskie matki i ojców w łączeniu opieki nad dziećmi z pracą zawodową. "Dlatego będziemy dążyć do rozwoju systemu opieki nad dziećmi do lat trzech oraz wspierać aktywizację kobiet na rynku pracy" - zapowiedziała.

Infor.pl pisał o tym tu:

Renta wdowia już w Sejmie

Wymieniła też działania skierowane do seniorów. "Renta wdowia - projekt obywatelski już czeka w Sejmie na pierwsze czytanie, zasiłek pogrzebowy czy rozpoczęcie prac nad drugą waloryzacją emerytur, to także są zadania, które stawiamy sobie przed resortem rodziny, pracy i polityki społecznej" - podkreśliła.

Infor.pl pisał o tym tu:

Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności

Wymieniła też wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami wskazując na ustawę przedłużającą orzeczenia o niepełnosprawności tak, aby żadna osoba z niepełnosprawnością nie ryzykowała utraty środków do życia.

Infor.pl pisał o tym tu:

Podwyżki dla budżetówki

Dodała, też, że "podwyżki dla sfery budżetowej muszą stać się faktem i pracując nad budżetem w ciągu najbliższych tygodni będziemy także o to zabiegać".

Infor.pl pisał o tym tu:

Związki partnerskie

Minister ds. równości Katarzyna Kotula powiedziała, że może złożyć zobowiązanie, że będzie pracować na rzecz równości i podejmie działania, mające na celu "śledzenie dyskryminacji różnych grup społecznych, i interweniowanie w zakresie osób z niepełnosprawnościami, w zakresie praw kobiet i mężczyzn oraz społeczności LGBTQ+". "Mogę obiecać, że zrobię wszystko, aby związki partnerskie zostały w Polsce, jak najszybciej wprowadzone" - zadeklarowała. "Zrobimy wszystko, aby kobiety i ich najbliżsi czuli się bezpiecznie, i żeby lekarze czuli się bezpieczni i mogli spokojnie pracować. A potem, krok po kroku, pójdziemy w kierunku depenalizacji albo dekryminalizacji a później liberalizacji prawa aborcyjnego" - mówiła.

Kotula zapowiedziała też, że "będzie patrzeć wszystkim członkom rządu na ręce i sprawdzać wszystkie ustawy rządowe, które będą na stole pod kątem równości i dyskryminacji".

In vitro

Przypomniała, że w piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o in vitro. "Zrobiliśmy to, zrealizowaliśmy jeden z ważniejszych postulatów w obszarze praw kobiet, postulat o którym Lewica mówiła od dawna" - podkreśliła.

Flagi unijne

Minister ds. równości zapowiedziała, że do jej gabinetu wróciły flagi unijne. "Ale na pewno w moim gabinecie będzie też bardzo ważna dla dużej społeczności flaga tęczowa, to będzie gabinet otwarty, który będzie symbolem akceptacji, tolerancji i otwartości" - zapewniła.

Podwyżki dla nauczycieli akademickich

Minister Nauki Dariusz Wieczorek podkreślił, że "wraca wspólne tworzenie możliwości rozwoju nauki w Polsce, wzrost nakładów na badania i rozwój, zaproszenie firm, przedsiębiorców podmiotów prywatnych do tego, żeby w tym procesie uczestniczyli". Jego zdaniem, "to najistotniejsze dla rozwoju gospodarczego w Polsce". "Dzisiaj najważniejsze jest ustalenie budżetu na rok 2024 i uwzględnienie w nim podwyżek dla całej kadry akademickiej, bo bez dobrego wynagradzania, nie będzie dobrych wykładowców" - dodał.

Oświadczył, że "jakiekolwiek ideologie wychodzą z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego". Wieczorek powiedział też, że "kończy się również takie swobodne rozdawnictwo pieniędzy" - podkreślił.

"My nie będziemy nikogo dyskryminować, nawet ta słynna szkoła ojca dyrektora (Tadeusza Rydzyka w Toruniu - PAP) będzie miała szansę startować w konkursach i jak jest dobra i wygra ten konkurs dostanie pieniądze. Ale nie będzie dostawała pieniędzy tylko dlatego, że jest szkołą ojca dyrektora i tylko dlatego, że władza ją popiera" - powiedział Wieczorek.

O nauczycielach Infor.pl pisał tu: